«¡Auxilio, socorro, que me van a matar!» La víctima de la brutal paliza, la señora J., en una cama del hospital, desfigurada por los golpes. / LV La cuidadora que asestó una paliza bestial a una anciana el pasado Día de Reyes confiesa que actuó bajo los efectos de la cocaína, después de haber tratado de cargar las culpas injustamente a dos hombres RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 31 marzo 2019, 08:17

Murcia. Unos alaridos desgarradores quebraron la calma de la hora de la siesta en un edificio de la calle Poeta Sánchez Madrigal de Murcia. «¡Auxilio, socorro, que me van a matar!», se escuchaba gritar a la señora J., con una voz tan impregnada de desesperación y terror que nadie que la estuviera escuchando podría dudar de que el mismo Belcebú había acudido en busca de su alma. Mientras varios vecinos echaban mano de sus teléfonos para alertar al 112 de que alguien se encontraba en grave peligro, uno de los inquilinos que reside en esa misma tercera planta salió al descansillo y comenzó a llamar a la puerta de la afectada, lo mismo pulsando el timbre que dando golpes con los nudillos, sin que nadie ofreciera respuesta alguna.

Allí se encontraba el hombre, guardando la puerta, acongojado ante la posibilidad de que su vecina hubiera sufrido lesiones irreparables, cuando hicieron acto de presencia los integrantes de una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes, después de escuchar el testimonio de varios de los moradores del inmueble y de convencerse de que la vida de una persona estaba seriamente comprometida, alertaron a los bomberos para que entraran en la vivienda por un balcón contiguo y les abrieran la puerta desde dentro.

La sospechosa, Marta P. M., en una foto policial, con las manos vendadas por las lesiones que presuntamente se causó durante la agresión. / LV

El espectáculo con el que se toparon los policías al entrar no era apto para espíritus delicados. Había regueros de sangre que se extendían por el cuarto de estar, además de mechones de cabellos que conducían hasta un salón en el que yacía medio inconsciente una anciana, completamente ensangrentada y con el rostro tan repleto de moratones y desfigurado por incontables golpes que casi había perdido su aspecto humano.

Los agentes pusieron rodilla en tierra para intentar auxiliar a la señora cuando observaron que una mujer abandonaba a la carrera una de las habitaciones con la aparente intención de escapar del lugar. Pero fue retenida prácticamente en el acto y, ante su evidente estado de nerviosismo y la presencia de restos de sangre en sus ropas y hasta de un mechón de pelo de la anciana pegado a su bota izquierda, los policías procedieron a trasladarla hasta la cocina, lejos de la víctima, y a identificarla formalmente. La mujer dijo ser Marta P.M., de 41 años, y de forma espontánea comenzó a relatar que estaba encargada de cuidar a la señora J. y que ese día, de manera excepcional, había dejado entrar en la casa a un amigo. Tras aportar su identidad, que respondía a las iniciales J. A., de 34 años de edad, y ofrecer incluso la dirección de su domicilio y su número de teléfono, explicó que este había agredido salvajemente a la anciana, con puñetazos y patadas, además de arrastrarla por el suelo. También afirmó que seguidamente la había emprendido a golpes con ella misma -lo cual explicaría las lesiones que presentaba en las manos, el rostro y el cuello-, cuando se había interpuesto entre su amigo y la dueña de la casa para intentar frenar el ataque. «Al final se ha marchado y yo he cerrado rápidamente la puerta con el pestillo», señaló.

Primero señaló a un hombre al que solo había visto una vez en su vida con motivo de un alquiler de un piso; más tarde acusó a su compañero sentimental, de quien dijo que le inspiraba un gran temor y que la había maltratado y amenazado. Todo era pura invención.«Empezó a golpearme fuertemente por todo el cuerpo. Me metía los dedos en los ojos, los índices, y los pulgares en la boca, en la zona de las comisuras de los labios, y estiraba muy fuerte. Yo trataba de defenderme y le daba 'repizcos' por todo el cuerpo. Luego ya no recuerdo más; si perdí la consciencia ni cuánto tiempo estuve tirado en el suelo», declaró la víctima a una agente de Policía, desde el hospital, en un momento de lucidez

Los agentes tomaron nota y trasladaron a Marta hasta el centro de salud del Polígono Infante Don Juan Manuel, con el fin de que la asistieran de las múltiples lesiones que presentaba en las manos, en el cuello y en la cara, y acabaron conduciéndola hasta la comisaría del Carmen, donde quedó detenida a la espera de nuevos datos que permitieran aportar algo de luz al asunto.

De descanso en Cabo de Palos

«No pienso ir a Murcia»

La primera gestión que realizaron los investigadores consistió en telefonear al hombre señalado por la cuidadora para pedirle que se personara con la mayor urgencia en las dependencias policiales. Pero el sospechoso no estaba por la labor, y además con razón. «Mire -vino a decirle al agente-, yo estoy descansando desde ayer en Cabo de Palos, con mi familia, y no tengo la menor idea de lo que me habla. Así que, sintiéndolo mucho, no me voy a ir ahora para Murcia por mucho que usted me lo diga».

La convicción y seguridad que desprendían sus palabras, unidas a otros datos que aportó y que pudieron ser rápidamente confirmados, como que ese mediodía -coincidiendo con el momento de la agresión a la anciana- había estado comiendo con sus padres en un local de Cabo de Palos, llevaron a los investigadores de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) a descartar casi en el acto que ese hombre estuviera implicado en el suceso.

La única relación con Marta y la señora J. consistía en que unos días antes había alquilado un apartamento, propiedad de esta última, y con ese motivo había contactado un par de veces con la cuidadora. De forma que la sospechosa, cuando tuvo que improvisar para sacarse de la manga un 'cabeza de turco', no tuvo mejor ocurrencia que facilitar la identidad y hasta la dirección de este inquilino.

Con esa estratagema, que acabó demostrándose inútil, solo logró reforzar las sospechas contra su persona, pero cuando los policías se dispusieron a interrogarla y a enfrentarla con esa invención, ella se acogió a su derecho a no declarar. «Lo haré en el juzgado», afirmó. Razón por la cual la mantuvieron arrestada, a la espera de recabar nuevos datos antes de ponerla a disposición judicial.

Luchando «a repizcos» por su vida

«No había ningún hombre»

Mientras los agentes seguían tratando de desentrañar las circunstancias del terrible suceso, la víctima permanecía ingresada en grave estado en el hospital La Vega. Entre las lagunas mentales y los achaques propios de sus 97 años de edad y las consecuencias de la brutal paliza recibida, en la que recibió decenas de puñetazos y patadas en la cabeza, la mayor parte del tiempo J. se mostraba tan desorientada y perdida que prácticamente era incapaz de articular palabra. Pero tres días después de la agresión, y con mucho esfuerzo y paciencia, una funcionaria de la Policía logró extraerle una explicación bastante detallada de lo ocurrido. La anciana señaló que esa mañana del 6 de enero, Marta había acudido a su casa, pese a que no le tocaba trabajar, y que ya a mediodía, mientras preparaba la comida, «sin conocer el motivo», la empujó hasta el salón de la vivienda y la lanzó contra el suelo.

«Empezó a golpearme fuertemente por todo el cuerpo. Me metía los dedos en los ojos, los dedos índices, y me clavaba las uñas en los ojos, por lo que yo pensaba que me los iba a sacar. A la vez me metía los pulgares en la boca, en la zona de las comisuras de los labios, y estiraba muy fuerte. También me metía los dedos en la orejas y me daba fuertes tirones. Yo trataba de defenderme de la brutal paliza y le daba repizcos por todo el cuerpo. Luego ya no recuerdo más; ni sé si perdí la conciencia, ni cuánto tiempo estuve tiraba en el suelo».

Si insistió en que no había nadie más con Marta, «ningún hombre», y expresó su gran temor hacia su cuidadora, de la que temía represalias.

Con todos esos datos en el atestado policial -al que 'La Verdad' ha tenido acceso-, la sospechosa fue puesta a disposición judicial y fue ingresada en prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Ya podía ir inventándose algo mucho mejor si no quería tirarse una larga temporada probando los menús, sin duda equilibrados, aunque quizás no demasiado refinados, que se sirven en los establecimientos de la 'cadena hotelera' Instituciones Penitenciarias Rest Inn.

Ahora, el compañero sentimental

«¿Cómo que soy un mierda?»

Y eso fue exactamente lo que hizo. Como lo que le sobraba en el centro penitenciario de Campos del Río era tiempo, Marta P.M. se dedicó a armar una nueva versión de los hechos, esta vez mucho más elaborada. Y fue su compañero sentimental, un boliviano de 60 años, el elegido para acabar -si nada lo evitaba- pagando el pato.

De ahí que, aprovechando que el día 15 de enero tenía que ser trasladada a su domicilio para estar presente en el registro ordenado por el juez, les dijo a los policías que la custodiaban que quería declarar. Y les contó que había empezado a cuidar de J. en mayo de 2018, que nunca había tenido el menor problema con la anciana y que el día 6 todo se había complicado porque, aunque le tocaba librar, la señora le había pedido que le hiciera compañía. «Yo lo hice de manera altruista, pero mi compañero sentimental se lo tomó muy mal. Empezó a decir: '¡Vaya una explotación! ¡Tú no eres esclava de nadie! ¡Ve pensando en dejar el trabajo! ¡Ya sabré yo lo que tengo que hacer'».

Marta añadió que esa mañana del Día de Reyes, hacia las diez, su novio se presentó en la vivienda de la anciana y ella le dejó entrar, sin que la anciana se enterara. «Empezamos a consumir cocaína; él mucha más que yo», aseguró.

Fue hacia las dos de la tarde cuando, siempre según la versión aportada por Marta, la señora J. abrió la puerta de un dormitorio y se dio de bruces con el hombre, por lo que habría comenzado a gritar: «¿Este quién es? ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya!», para después enfrentase a Marta e interpelarla: «¿Quién mierda es este? ¡Largo, largo!».

Afirmó que fue entonces cuando su compañero, que cada vez se mostraba más agresivo, espetó: «¿Cómo que soy un mierda?», y seguidamente habría agarrado a J. por los pelos y la habría arrastrado hasta el salón, donde habría comenzado a golpear brutalmente la cabeza de la anciana contra el suelo. «Yo gritaba '¡para, para, déjala!', y cogía a mi novio por la chaqueta para separarlo, pero él estaba como loco. Todo estaba lleno de sangre y J. pegaba fuertes gritos pidiendo ayuda».

En un momento dado, al escuchar a los vecinos, el hombre habría cesado en la agresión y se habría marchado de la casa a toda prisa. «Yo no llamé a los servicios de emergencia porque estaba todo lleno de sangre. Tenía miedo y estaba en estado de shock», argumentó.

Ahí acabó su explicación, aunque unas horas después quiso añadir otro dato que -pensó- iba a añadir más verosimilitud a su versión. «Hace dos días, mi novio estuvo en prisión para verme y me amenazó. Me preguntó: «¿No habrás dicho que he sido yo, verdad?», para seguidamente hacerle saber que «si has dicho eso te vas a enterar; voy a decir que estas mal de la cabeza y que te he pillado 'guasapeando' con otro».

La sospechosa puso el colofón a su declaración asegurando que le tenía pánico a ese hombre y que «hasta ahora no he sido consciente de que he sido una mujer maltratada, sobre todo psicológicamente, y tengo mucho miedo a que la paliza que le dio a la señora J. me la dé a mí también».

Huelga decir que, a raíz de esas manifestaciones, el novio de Marta bien pudo haberse visto inmerso en un trance complicado, de no ser porque pudo ofrecer una explicación coherente y mostrar unos mensajes de WhastApp en los que quedaba constancia de que, el día de autos, había estado tratando de contactar con su chica sin obtener respuesta alguna. Lo cual convenció a los agentes de que, por segunda vez, la sospechosa había tratado de engañarles implicando en los hechos a personas inocentes.

Una tercera explicación

«Caí en un estado de locura»

Cercada por las evidencias y después de haber puesto su suerte en manos de un nuevo abogado, Melecio Castaño, la única encausada por estos hechos pidió días atrás que le permitieran declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote. Lo hizo este pasado miércoles, y aunque solo accedió a responder a las preguntas de su letrado, al menos en esta ocasión no trató de implicar a nadie más. «Todo lo que declaré no era verdad; estaba yo sola con la anciana», comenzó entonando el 'mea culpa'. Añadió que si se inventó la presencia de un varón fue porque aquel día escuchó a J. balbucear que había visto a un hombre y se acogió a ese dato para intentar exculparse.

Después explicó que aquella mañana de Reyes comenzó a consumir cocaína de forma casi compulsiva, «más cantidad de la normal», lo que hacía que «cada vez estuviera más nerviosa y agitada», hasta caer «en un estado de locura».

«Empujé a la señora -confesó-, que cayó al suelo. Empecé a golpearla, pero sin intención de matarla o de hacerle mucho daño. No es cierto que le metiera los dedos en los ojos. Creo que todo eso era por la cocaína, porque otras veces ella me hablaba mal y yo me callaba».

Por último aseguró que las lesiones que ella misma presentaba en sus manos, incluso con arrancamiento de alguna uña -y que la Policía atribuye a los golpes que asestó a la mujer mayor- «me las hice arañando el parqué», por desesperación y rabia, «al ver lo que le había hecho».

Acabó pidiendo perdón a la anciana y a las dos personas a las que había acusado injustamente, y se mostró dispuesta a reparar en lo posible el daño causado. Lo cual no deja de ser un comienzo después de encadenar tanto disparate.