Miguel Gallardo: «El autismo de mi hija María me enseñó a cambiar mi concepto del dibujo y la vida» El dibujante y escritor Miguel Gallardo. / m. g. El ilustrador, dibujante y autor de 'María y yo' participa mañana en las jornadas educativas Proyecto Aula (PAula), impulsadas por 'La Verdad' ANTONIO BOTÍAS Jueves, 25 octubre 2018, 04:26

A Miguel Gallardo (Lérida, 1955), ilustrador y dibujante, le cambió la vida el autismo de su hija María, quien le enseñó a valorar en este mundo qué cosas, de verdad, tienen importancia. Y ese vuelco a sus prioridades beneficia hoy a miles de familias que bregan cada día, con sufrimiento pero con más esperanza, por traspasar esa barrera invisible que las separa de sus hijos. Su libro 'María y yo', que plasma a través de viñetas cuanto ha vivido, ha sido convertido en documental por Televisión Española. Además, incluso para los más apresurados, existe un cortometraje que, en apenas cinco minutos, refleja el mismo contenido bajo el título 'El viaje de María'.

Ahora es Miguel quien viaja a Murcia para participar mañana en las jornadas educativas Proyecto Aula (PAula), un foro impulsado por 'La Verdad' e ideado por el educador y gestor cultural Miguel Ángel Cayuela. Se trata de un intercambio de experiencias y aportaciones sobre la educación, que busca estimular en Murcia la conexión entre la escuela y el mundo real y global.

Miguel estudió en la Escuela Massana de Artes y Oficios de Barcelona y comenzó su carrera profesional compaginando el cómic con la ilustración. Es, por cierto, uno de los autores de Makoki, personaje icono del 'underground'. Entretanto, también es colaborador habitual de diversos periódicos nacionales y publicaciones internacionales. Algunos de sus trabajos han sido reproducidos por el 'Herald Tribune', 'The New York Times' y 'The New Yorker'.

«Es un trastorno difícil para la comunicación y eso mata a los padres, pero hay que acercarse a ellos», asegura Gallardo

-¿Qué valoración hace de las jornadas que lo acercan a Murcia?

-Es una convocatoria ideal. Espero poder transmitir mi experiencia. A raíz de mi historia con María me di cuenta de que podía emplear el dibujo como una forma de comunicación. Y eso es lo que intento transmitir a los demás: el empleo del dibujo como una herramienta tan válida como el lenguaje escrito. De hecho, se usa mucho en la educación con resultados fabulosos.

-¿Cómo considera que ha cambiado la visión del autismo después de su aportación?

-Espero que haya supuesto un cambio en la percepción del autismo. Ese es el objetivo que hemos perseguido en la grabación del documental. La sociedad, en su conjunto, igual piensa que los padres debemos estar tristes. Yo creo que no. Debemos valorar otros aspectos positivos.

Su obra se ha traducido ya a diez idiomas e inspirado un existoso documental en televisión

-¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido?

-El autismo es un trastorno muy complicado. Y en mi caso, María me ha enseñado a cambiar mi concepto del dibujo. Ella tiene un 80% de discapacidad y desde hace tiempo también dibuja. Estoy muy contento de que emplee esa forma de comunicación. Es un logro.

Camino de Rusia

Miguel Gallardo publicó en 2007 'María y yo', una novela gráfica que narra las aventuras y viajes con su hija María, de 13 años. Por ella recibió el Premio Nacional de Cómic de Cataluña. Este libro supuso un paso adelante en su carrera y el afianzamiento de su compromiso con este trastorno y la difusión de sus características. En 2009 se hizo un documental sobre el libro con el mismo título. Y fue finalista en los Premios Goya.

-Otro logro son las muchas ediciones de su libro...

-(Risas). Bueno. Se ha traducido a diez idiomas y eso supone, claro, una satisfacción. En los últimos quince años he viajado por todo el mundo intentando acercar el mensaje que encierra.

-¿Y cómo lo resumiría?

-El autismo es un trastorno difícil y la comunicación con quienes lo tienen también lo es. Eso mata a los padres, como resulta lógico. Considero que, aparte de las terapias, es muy positivo acercarse a los autistas y pasar tiempo con ellos. Es, sin duda, una vida complicada para muchos padres. Pero intentarlo merece la pena siempre. Se lo digo por experiencia.

-¿Conoce la Región? ¿Ha venido en alguna ocasión?

-He estado en Murcia, aunque como me sucede en otros lugares donde he viajado, siempre voy deprisa y corriendo. Lo cierto es que apenas tengo tiempo de quedarme en un sitio un rato.

-¿Qué nuevos proyectos lleva adelante en la actualidad?

-El próximo mes de abril viajaré a Moscú y San Petersburgo. Están preparando allí una obra de teatro sobre María. Y también sigo con mis charlas y conferencias, además del trabajo que desarrollo con distintas asociaciones. Entre otras cosas, ando escribiendo una autobiografía, ¡que igual soy el último del que me quedaba escribir!

-¡Tiene la agenda repleta!

-(Risas) La verdad es que me pregunto a veces cómo puedo hacer tantas cosas.

-Será por María.

-No lo dude.