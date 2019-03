García Olmo: «Hay un aumento evidente de cáncer colorrectal en adultos jóvenes» Damián García Olmo. / lv El experto murciano pondrá en marcha en la Autónoma de Madrid un observatorio europeo para abordar este incremento JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 1 marzo 2019, 02:09

Damián García Olmo (Murcia, 1958) vuelve este viernes a Molina de Segura de la mano de la Fundación de Estudios Médicos (FEM) para ofrecer una charla (19.30 horas, colegio infantil Paseo Rosales) sobre cáncer colorrectal en población joven. Jefe del Departamento de Cirugía en la Fundación Jiménez Díaz y catedrático de la Autónoma de Madrid, García Olmo es una de las principales referencias en España en cáncer de colon.

-¿Se está produciendo un incremento de la incidencia del cáncer colorrectal en edades tempranas?

- Sí. El cáncer colorrectal históricamente aparecía en gente mayor de 60 o 70 años, y de hecho todos los sistemas de prevención, de diagnóstico precoz, están dirigidos a pacientes a partir de los 55 años. Lo sorprendente es que se está constatando, con absoluta claridad, una tendencia a un incremento en gente menor de 50 años. Están fuera de cualquier circuito de diagnóstico precoz, con lo cual es un problema muy serio. Por nuestra formación médica, no esperamos el cáncer colorrectal en una persona de 45 años, así que normalmente atribuyes los síntomas a otras cosas. Si sangra, pues piensas que serán hemorroides; si tiene dolor de barriga, lo atribuyes a dispepsia o a que trabaja mucho y tiene mucho estrés. No se pone en marcha todo el protocolo diagnóstico de sospecha que se activaría ante esa sintomatología en una persona de 65 o 70 años. Eso lleva a que el cáncer colorrectal en adultos jóvenes sea avanzado.

-¿Qué hacer ante esta tendencia al alza?

-Esta tendencia es muy evidente, es algo de lo que hemos sido conscientes en España en los últimos dos años, pero en Estados Unidos se constató hace diez años. Hemos creado, y va a empezar a funcionar en junio, el observatorio europeo para el control del cáncer colorrectal en jóvenes, que estará en la Universidad Autónoma de Madrid.

-¿A qué obedece este incremento en adultos jóvenes?

-Con seguridad no se sabe, y ojalá lo supiéramos. Ese es el problema del cáncer en general, no conocemos su origen. Vemos tendencias, asociaciones, pero no tenemos una respuesta inmediata. En el caso del cáncer en personas jóvenes, históricamente se veía claramente un origen genético. Eran pacientes predispuestos, con antecedentes familiares. La sorpresa, en estos últimos años, es que no hay factores genéticos asociados. Es decir, que probablemente no se debe a la herencia, sino a algún factor ambiental. Esto es importante: ¿qué ha cambiado en nuestro modo de vivir en los países desarrollados? Porque no es algo que hayamos heredado de las generaciones anteriores, es algo sobrevenido.

-¿Cuáles pueden ser esos factores ambientales que están detrás de esta situación? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la dieta, pero usted no ve tan clara esa relación.

-Todo el mundo, cuando habla de cáncer, se remite a la dieta. A mí me sorprende porque hay sospechas pero no evidencia científica de que una determinada dieta provoque cáncer colorrectal. Como tampoco la hay de que una determinada dieta proteja frente al cáncer. La sospecha científica más fundada es la relativa al consumo de ultraprocesados. Pero, ¿cómo se define un ultraprocesado?, ¿hasta cuánto se tiene que manipular un alimento para que sea considerado ultraprocesado? El estudio de hábitos y dietas es extraordinariamente difícil. No tenemos evidencia sino indicios, sospecha.

-¿Cómo conseguir un diagnóstico precoz en estos adultos jóvenes? Un cribado generalizado parece inviable.

-Debemos ser conscientes de que esto está ocurriendo, de que este problema existe y está identificado desde hace diez años. Por tanto, ante síntomas de cáncer colorrectal, hay que hacer los estudios de diagnóstico necesarios. Esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes todos, la población y los médicos.