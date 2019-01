La Audiencia rebaja una pensión debido a que el varón no trabaja ni cobra el paro La mujer se opuso a que se redujera la cuantía alegando que cuando se estableció su exmarido ya estaba sin empleo EFE Martes, 29 enero 2019, 07:41

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra una sentencia de un juzgado de Primera Instancia, que acordó rebajar de 400 euros mensuales a 250 la cantidad que su exmarido le entregaba como pensión de alimentos para los dos hijos comunes. La reducción de la cuantía se justificaba por el hecho de que el varón no trabaja ni percibe la prestación por desempleo, por lo que sus ingresos se encuentran muy mermados.

La sentencia de la Audiencia Provincial indica que la mujer expuso en su apelación que las circunstancias económicas de su exmarido no habían variado, por lo que no se justificaba la reducción de la pensión. Y añadió que cuando se fijó la misma en 200 euros para cada hijo, el apelado no percibía ya la prestación por desempleo. Igualmente, sostuvo que no era cierto lo afirmado por su exmarido de que no recibía ingresos por el trabajo, ya que se dedicaba a realizar distintas tareas en el campo de forma habitual.

La resolución, al confirmar el fallo dictado en primera instancia, dice que está acreditado que el exmarido no percibe ingresos suficientes para afrontar una pensión de alimentos de 400 euros. El tribunal, que tiene como ponente al magistrado Juan Martínez, indica que tampoco se ha demostrado, como afirma la apelante, que aquel trabaje de manera habitual en el campo.

Finalmente señala que, ante los escasos ingresos económicos del varón, son sus padres los que tienen que ayudarle, además de que vive en el domicilio de ellos.