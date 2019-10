La Audiencia ve indicios suficientes para juzgar al sospechoso de matar a 'El Bolas' Javier R. H., 'El Bolas' Ordena a la sala de San Javier que reabra la causa sobre el asesinato de un presunto traficante, luego descuartizado RICARDO FERNÁNDEZ Jueves, 3 octubre 2019, 02:47

La investigación judicial sobre el asesinato y posterior descuartizamiento de Javier R. H., un presunto traficante de 47 años de edad conocido por los sobrenombres de 'El Bolas' y 'El Largo', acaba de dar un vuelco que, al menos por el momento, parece alejar el riesgo de que este espantoso crimen quede impune. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha dictado un auto por el que se revoca el archivo de las diligencias que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de San Javier acordó el pasado mayo, cuando estimó que no existían suficientes indicios para llevar a juicio al único sospechoso del asesinato, otro presunto traficante de la comarca del Mar Menor cuya identidad responde a las iniciales J. A.

La resolución del tribunal, que considera, al contrario, que hay sobrado material probatorio para sentar en el banquillo a ese hombre, es consecuencia del empeño y el tesón que viene demostrando desde hace largos meses la abogada Ana Belén Martínez Garrido, que representa a los familiares del fallecido. Empeñada en evitar que un carpetazo acabe con las últimas esperanzas de sus clientes de que se haga justicia, ha logrado finalmente que la Audiencia estime el último de sus recursos y prácticamente encamine hacia el juicio al único sospechoso existente.

Tanto es así que, en su resolución, los magistrados cartageneros señalan que «existe un alto grado de probabilidad de que el investigado cometiera el crimen», y afirman que debe ser un tribunal popular quien, en última instancia, determine si es culpable o no.

Entre los indicios existentes de la presunta participación de J. A. en el asesinato de 'El Bolas', el tribunal enumera el hecho de que los dos supuestos traficantes se conocían y que la víctima llevaba tiempo presionando al sospechoso del crimen para que le abonara una deuda pendiente. También algunas conversaciones telefónicas, interceptadas por la Policía, en las que se escucha al investigado hablar con su mujer diciendo que «un tiro en la cabeza y me lo limpio, claro», como respuesta al hecho de que 'El Bolas' se hubiera presentado en su casa junto a la hija de J. A.; algo que este interpretó como una clara amenaza.

Otro hecho relevante, a juicio de los magistrados, es que el día de la desaparición de Javier R. H., los teléfonos móviles de este y de J. A. estaban situados en la misma zona, junto al Hospital de Los Arcos, donde finalmente se acabó hallando el cuerpo, decapitado, escondido en el maletero de un coche.

Tres días antes del hallazgo del cadáver, el único imputado en estas diligencias realizó un desplazamiento en coche a las cinco de la madrugada por la zona del hospital y, pese a admitir el propio J. A. que era algo extraño, dijo no recordar a qué se había debido.

Un casquillo de bala

El hecho de que en el registro de la vivienda del sospechoso apareciera en un cajón un casquillo de bala del calibre 38, el mismo tipo de proyectil con el que se dio muerte a 'El Bolas', tampoco ha sido pasado por alto por el tribunal. La explicación que ofreció J. A. es que suele hacer prácticas en una galería de tiro y que el casquillo «pudo haberse colado», de manera casual, en su mochila.

La Audiencia destaca que este sospechoso no solo no es capaz de ofrecer una explicación, coherente o no, sobre algunas de estas circunstancias, sino que, en algunas ocasiones, «falta a la verdad», como cuando afirma que era «muy amigo» de la víctima y luego se le escucha por teléfono decir que lo habría matado él mismo.