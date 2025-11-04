La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tres camiones llevan desechos mineros a la corta Los Blancos. La fotografía es de archivo. LV

La Audiencia exculpa a Tragsa y a Gestalia por el traslado de los residuos de la Balsa Jenny

Archiva la causa contra estas empresas, al no apreciar responsabilidad penal, y ordena seguir investigando a Portmán Golf por un vertedero

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La Audiencia Provincial ha dado un tijeretazo y una orden de marcha atrás en la investigación judicial sobre la contaminación causada en Llano ... del Beal y en la cuenca del Mar Menor por las deficiencias en el traslado de los residuos mineros de la antigua Balsa Jenny y en su almacenamiento en una corta. La sección quinta del citado tribunal ha corregido al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena y ha acordado el archivo del procesamiento de las empresas Tragsa y Gestalia, al considerar que carecen de toda eventual responsabilidad penal en el transporte de los desechos peligrosos en el año 2006. El motivo es que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas data de 2010.

