La Audiencia exculpa a Tragsa y a Gestalia por el traslado de los residuos de la Balsa Jenny

La Audiencia Provincial ha dado un tijeretazo y una orden de marcha atrás en la investigación judicial sobre la contaminación causada en Llano ... del Beal y en la cuenca del Mar Menor por las deficiencias en el traslado de los residuos mineros de la antigua Balsa Jenny y en su almacenamiento en una corta. La sección quinta del citado tribunal ha corregido al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena y ha acordado el archivo del procesamiento de las empresas Tragsa y Gestalia, al considerar que carecen de toda eventual responsabilidad penal en el transporte de los desechos peligrosos en el año 2006. El motivo es que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas data de 2010.

En 2023, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil denunció que el transporte de un millón de toneladas en camiones sin cubrir causó un vertido de 15.890 toneladas de residuos en pistas forestales, así como escorrentías desde esa zona al Mar Menor. Las obras, costeadas por la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente, costó 6,5 millones de euros.

La Audiencia, que ha estimado sendos recursos de la Fiscalía y de Tragsa, ha anulado también la decisión del juzgado de continuar las diligencias penales contra la compañía Portmán Golf por el procedimiento abreviado, paso previo al juicio oral. El tribunal ordena que la causa contra esta mercantil, matriz de Gestalia, continúe como diligencias previas, hasta practicar una diligencia instada por el juez en 2022. Así lo pidieron la Fiscalía y las dos acusaciones privadas: Ecologistas en Acción y ANSE.

El Seprona denunció la contaminación de unos caminos de Llano del Beal con 15.890 toneladas de desechos mineros

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil hará un informe pericial de daños al medio ambiente y a las personas, ante la dispersión de los residuos por la lluvia y el viento. El magistrado de Instrucción 5, Raúl Sánchez Conesa, pidió un informe similar a la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.

En un auto fechado el 28 de octubre, al que LA VERDAD ha accedido, la Audiencia estima «sustancialmente» los recursos de la Fiscalía y de la empresa pública estatal Tragsa. Y deja sin efecto los autos del juzgado de diciembre de 2023 y marzo de 2024, en una causa que suma ya once años de instrucción. El magistrado acusó a las tres empresas depositar los residuos en una corta autorizada solo para residuos inertes y transportar el material «como si fuera arena, sin tratar, sin cubrir y sin aislar». Agregó que las obras contaminaron los terrenos colindantes y el Mar Menor por las escorrentías, y apuntó a un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El tribunal admite el recurso de la Fiscalía y pide revisar si está sellado ya el depósito de Los Blancos

La acción de las compañías «estuvo en todo momento presidida por un consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio hacia la normativa legal en la materia, hacia el ecosistema que rodea los terrenos afectados y en definitiva hacia la propia salud humana, al ser todos ellos puestos en situación de grave riesgo», afirmó el juez. Y preparó las diligencias para que el fiscal, las acusaciones privadas y las defensas formularan sus escritos de calificación.

Derechos del Mar Menor

La Audiencia manda ahora echar el freno, por la «contradicción» del instructor: pedir diligencias, «imprescindibles» para la Fiscalía, y antes de recibirlas abrir la fase intermedia de investigación.

En el plano administrativo, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor mantiene abierto un expediente sancionador a la mercantil Basalto Informes Técnicos SL por un posible falseamiento de dictámenes periciales. La empresa sostuvo que el depósito Los Blancos estaba sellado, pero según los técnicos de la Comunidad Autónoma la impermeabilidad está diecisiete veces por debajo de lo exigido. Ecologistas en Acción y ANSE (colectivo personado en virtud de la ley de derechos del Mar Menor) exigen el sellado definitivo.