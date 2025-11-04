Un atracador reconoce que trató de violar a la camarera de un salón de apuestas de Las Torres a punta de cuchillo La Audiencia rebaja la pena del procesado a dos años, siete meses y 16 días de prisión por su adicción a las drogas y el retraso del procedimiento

LA VERDAD Martes, 4 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Un vecino de Las Torres de Cotillas ha sido condenado a penas que suman dos años, siete meses y 16 días de prisión tras reconocer que asaltó dos locales del municipio y trató de violar a la camarera de uno de ellos a punta de cuchillo. El acusado, tras asumir los hechos, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que redujo su condena. A la hora de fijar la pena se ha tenido en cuenta, además del reconocimiento, que el procesado, cuando cometió los hechos, era consumidor de drogas de abusos y que el procedimiento estuvo paralizado en los juzgados más de dos años a la espera de un hueco en la agenda de la Audiencia para la celebración de la vista.

Los hechos se produjeron sobre las 16.50 horas del 18 de septiembre de 2021 cuando el acusado entró en un salón de apuestas de Las Torres. Esgrimiendo un cuchillo tipo cúter agarró a una de las camareras y la condujo hacia los baños mientras le decía «vamos para dentro que te voy a follar» y «dame las perras, puta». La mujer pidió ayuda a gritos, acudiendo en su auxilio dos clientes que lograron que el atracador se marchase corriendo del lugar.

Unos minutos más tarde, según reconoció en la vista, el acusado entró en una cafetería de la localidad ubicada en el polígono de San Jorge. Allí se acercó a otra trabajadora esgrimiendo el cuchillo y, agarrándola por el cuello desde atrás, le dijo «dame todo el dinero de la caja», llevándola hasta la caja registradora y obligándola a abrirla. Tras eso le pidió que le llevara hasta la caja fuerte del negocio mientras la mantenía fuertemente agarrada del cuello, aprovechando la camarera una argucia para zafarse del atracador y pedir ayuda a dos clientes, que retuvieron al acusado hasta la llegada de la dotación policial.