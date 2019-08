«El Atlético-Barça fue un salto para el fútbol femenino a nivel mundial»« María Planes / Edu Botella / AGM María Planes es la árbitra murciana de fútbol que forma parte del trío arbitral con mayor aistencia a un partido femenino SÓCRATES SÁNCHEZ Lunes, 26 agosto 2019, 08:20

María Planes formó parte del trío arbitral en el encuentro que registró la mayor asistencia a un partido de fútbol femenino en España, el Atlético-Barça del pasado marzo. Esta joven murciana de 22 años compatibiliza los estudios de Enfermería en la Universidad de Murcia con la labor arbitral que desempeña durante los fines de semana. Una experiencia que lleva a cabo con su función de árbitra asistente en la Liga Iberdrola y como árbitra en diferentes categorías regionales, aunque sus primeros pasos en el deporte estuvieron ligados a otras disciplinas como la gimnasia rítmica y el baloncesto.

-Toda una vida dedicada al baloncesto y de repente... se pasa al fútbol. ¿Cómo decide sacarse el curso de árbitro?

-Es verdad que he jugado muchos años al baloncesto, pero también me ha gustado el fútbol. Es un deporte que ha estado presente en casa, mi padre ha sido entrenador y jugador, y mi hermano también jugó varios años. Además, mi pareja es árbitro de fútbol, empecé a ir a verlo a pitar algún partido y me fue llamando la atención y lo vi como una oportunidad de estar vinculada al fútbol. Así que acabé apuntándome al curso de árbitro.

-Vive la vida de un atleta, pero sin ser su única obligación. ¿Resulta fácil compatibilizarlo con el resto de compromisos?

-Tienes que sacar huecos de donde no los hay. Este año le he dicho a mi madre muchas veces que necesito que el día dure 26 horas [risas]. Con organización al final todo se puede, mi padre me lo ha inculcado desde bien pequeña cuando empecé a hacer deporte. Lo bueno es que aprovechas el tiempo mientras viajas, vas mirando los apuntes o incluso madrugas en el hotel para estudiar.

-¿Ha recibido insultos machistas en algún partido?

-Por lo general no suelo tener ningún problema, los jugadores nos respetan más. Aunque siempre hay alguna excepción: recuerdo un partido difícil con ciertos comentarios y lo pasas mal. La figura del árbitro está acostumbrada a recibir violencia verbal, pero por desgracia, algunos compañeros han sufrido violencia física y nosotras hemos recibido comentarios machistas.

-¿Qué impacto ha tenido la campaña 'Soy Árbitra'?

-Creo que ha tenido una gran repercusión, es pionera en España. Siempre se habían hecho campañas de jugadores o de equipos, pero no de árbitros, y mucho menos de árbitras. A nivel nacional ha tenido una gran trascendencia gracias a los medios y a las redes sociales. La Federación Murciana de Fútbol ha hecho una gran labor al difundir esta campaña con la celebración de varios actos, reuniones donde han acudido chicas y se les ha explicado cómo funciona el arbitraje. En definitiva, acercar el arbitraje a la gente a través de la figura de una árbitra era impensable.

-¿Qué sintió cuando saltó al campo en el Atlético-Barça?

-Una sensación alucinante, todavía me emociono cuando alguien me pregunta. Es un momento que siempre voy a recordar, el instante en el que sales por el túnel de vestuarios y ves toda la gente que había congregada para ese encuentro, todavía se me pone la piel de gallina. Fue más que un partido, un salto para el fútbol femenino a nivel mundial.

-¿Sería positivo ver más entrevistas a los árbitros en los medios?

-Es algo que beneficiaría al mundo del arbitraje, siempre con cuidado y midiendo las palabras, pero creo que si el árbitro hablara más tendría una imagen cercana, no la de una persona que solo toma decisiones.