Una atención humanizada gracias al cuidado de la salud emocional de los profesionales La psicóloga Eva Avilés subraya la importancia del autocuidado como base para ofrecer una atención integral, empática y de calidad

La necesidad de cuidar a quienes cuidan es uno de los pilares de la atención humanizada en el ámbito sanitario. Proporcionar a los profesionales herramientas para gestionar sus emociones y fortalecer la comunicación con pacientes y familias resulta esencial para garantizar un acompañamiento empático y de calidad.

«El desgaste emocional y el estrés que experimentan los profesionales de la salud no solo afectan a su bienestar personal, sino que pueden tener un impacto directo y negativo en la atención que brindan al paciente. Estos profesionales trabajan a diario expuestos al sufrimiento, la muerte y la pérdida. Esta exposición constante puede generar lo que se conoce como desgaste por compasión, el dolor emocional secundario que experimentamos al presenciar el sufrimiento de otros. Para afrontarlo, necesitamos estrategias de prevención del agotamiento emocional», afirma Eva Avilés, psicóloga del Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios-Fundación Jesús Abandonado, que trabaja en el marco del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, impulsado por la Fundación 'la Caixa'.

A través de este programa, presente en todo el territorio español, se ofrece apoyo emocional, social y espiritual tanto a los pacientes y sus familias como a los equipos asistenciales que los acompañan. Un ejemplo de este compromiso ha sido la reciente formación impartida en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, dirigida a 60 profesionales de Hematología y Oncología Médica.

«Este tipo de formaciones contribuyen directamente a la calidad asistencial al dotar a los profesionales de herramientas que permiten un abordaje holístico del paciente y la familia. Esto se traduce en interacciones más claras, sensibles y humanas con los pacientes y sus familiares en los momentos difíciles», explica Eva Avilés.

En las sesiones formativas, organizadas por el EAPS de la Fundación Jesús Abandonado, se abordaron temas como la gestión emocional, la comunicación de malas noticias y la espiritualidad.

«La comunicación de malas noticias no es un acto improvisado, sino una habilidad clínica que se entrena. Se enseña a través de protocolos estructurados que proporcionan al profesional una guía sistemática y empática para llevar a cabo esta tarea. Va más allá de informar sobre algo negativo: implica escuchar activamente, averiguar qué sabe y qué quiere saber el paciente, usar un lenguaje claro y comprensible, y manejar el silencio y la intensidad emocional que surgen en la consulta», explica la psicóloga.

«La espiritualidad, entendida como la búsqueda de sentido, propósito, conexión y trascendencia, desempeña un papel central y debe considerarse como una dimensión más de la persona, al mismo nivel que la física, la emocional y la social. Tomar conciencia de su existencia -primero a nivel interior y después en el trato con los demás- ayuda a los pacientes a encontrar sentido a su situación y a manejar la angustia existencial. También facilita la conexión con sus seres queridos y con sus propios valores, promoviendo la paz interior y la dignidad al final de la vida. No se trata de dar respuestas, sino de identificar y validar estas necesidades mediante una escucha atenta, permitiendo que el paciente y la familia expresen sus temores y esperanzas más profundas», añade Avilés.

Desde 2009, el EAPS de la Fundación Jesús Abandonado desarrolla su labor en la Región de Murcia dentro del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, habiendo atendido a más de 23.000 personas entre pacientes y familiares.

Este programa de la Fundación 'la Caixa' nació en 2008 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de final de vida mediante la atención a los aspectos emocionales, sociales y espirituales. La atención sanitaria se complementa con equipos profesionales que ofrecen intervención psicosocial y espiritual para garantizar una atención integral. Esta iniciativa pionera cuenta con 65 Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) formados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y voluntarios, presentes en toda España. Desde sus inicios, ha atendido a más de 300.000 pacientes y 385.000 familiares.

Con este programa, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se complementa la actuación de la Administración en el ámbito de los cuidados paliativos y la atención a personas con enfermedades avanzadas, además de sensibilizar a la sociedad sobre qué son los cuidados paliativos y promover nuevas vías de actuación en este ámbito.