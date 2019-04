¿Qué dos asuntos pediría a los políticos ante las próximas elecciones? Foro LV 'La Verdad' sondea a un centenar de representantes sociales de la Región en la antesala electoral: la inversión en justicia, medio ambiente y sanidad encabezan las demandas JULIÁN MOLLEJO y MANUEL BUITRAGO Domingo, 7 abril 2019, 07:32

Las demandas sociales están a flor de piel para exigir una administración de justicia más ágil y mejor dotada; así como mayores inversiones en medio ambiente, sanidad, educación y cultura; unido a las políticas efectivas de igualdad y a un pacto del agua. Los partidos políticos y sus candidatos electorales pueden tomar nota del amplio abanico de reivindicaciones lanzadas por un gran número de colectivos, instituciones y representantes de todos los ámbitos de la Región de Murcia, a los que ha sondeado 'La Verdad' para ofrecer la radiografía social y colectiva más pegada al terreno.

En la antesala de la campaña electoral para la primera cita del 28 de abril, un centenar de representantes y portavoces han expuesto los dos principales asuntos que pedirían a los políticos, que se traducen en una larga lista de reclamaciones, si bien la mayoría tiene en común la inversión en la justicia para que se pueda combatir su lentitud, unido a la mejora de las condiciones del turno de oficio; el medio ambiente, con protagonismo a la recuperación del Mar Menor; la sanidad y la protección a los colectivos más vulnerables; la educación y la universidad; la cultura y el patrimonio; las infraestructuras, vinculadas principalmente a la llegada del AVE a Murcia y Cartagena y el fomento del turismo; y la necesidad de un pacto nacional del agua, asociado a la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. Existen unas claras señas de identidad sobre problemas y deficiencias que arrastra la Región.

Y sentido común

Asimismo, hay una inquietud creciente por las políticas de igualdad, la lucha contra la violencia machista, las mejoras en las prestaciones por la dependencia, el empleo para los jóvenes y el fomento del deporte. Otras reivindicaciones van ligadas a la honestidad y coherencia de los políticos, a asegurar las pensiones, la defensa de la empresa, la recuperación del casco histórico de las ciudades y menos impuestos. Los encuestados dan voz a los colectivos que representan, y también solicitan un estatuto del artista, protección a los ciclistas y el apoyo al pequeño comercio. Hasta hay quienes piden sentido común.

Presidente de Ceclor Antonio García

«Estabilidad política, porque es lo que necesita el sector para seguir generando riqueza».

«Simplificación administrativa para agilizar la actividad empresarial y las inversiones».

Decano del Colegio de Abogados de Murcia Francisco Martínez-Escribano

«Incremento de la dotación destinada a justicia para la prestación de un servicio público adecuado en tiempo y forma».

«Dignificación de la profesión de abogado en el ejercicio de su trabajo y mejora de las condicciones de prestación de servicio del turno de oficio, no solo económicamente. Debe tener consideración de autoridad pública en el ejercicio de su trabajo, con retribución igualitaria en todo el territorio nacional y la dotación de medios materiales necesarios. Las prestaciones deben corresponderse con un servicio público reconocido constitucionalmente como fundamental, como es el ejercicio del derecho de defensa».

Poeta Katy Parra

«Que dejen de resolver los problemas económicos con subidas de impuestos que aumentan nuestra pobreza».

«Que inviertan más en cultura, protectoras de animales y medio ambiente, y menos en armamento».

Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia Miguel López Abad

«Buscar acuerdos de Estado sobre grandes temas, como una educación que mejore nuestra sociedad no solo en cuanto a nivel académico sino también en valores. Se requiere una financiación que garantice la equidad para todas las comunidades autónomas».

«Generar confianza e impulsar que las empresas avancen hacia una economía circular que cree riqueza y empleo aplicando criterios de desarrollo sostenible».

Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cartagena Nuria Castillo

«Que lleguemos a conseguir una igualdad real. Gobierne quien gobierne debe defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para avanzar hacia una sociedad justa».

«A nivel local es necesario más unidad política para trabajar por Cartagena. Eso beneficiaría mucho, no solo a los empresarios, sino a toda la ciudadanía. El municipio progresaría».

Presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Francisca López

«Es fundamental dar estabilidad de una vez por todas al sistema educativo, que no puede seguir sujeto a los vaivenes políticos. Es necesaria una apuesta por la educación pública y de calidad».

«La reversión de los recortes debe llegar a la sociedad. La apuesta de cualquiera que nos gobierne debe ser la ciudadanía, que sigue asfixiada».

Presidenta de la Federación de Centros de la Mujer Victoria de Antonio

«Les solicito, en primer lugar, que le den un empujón a las obras del soterramiento, que además están justo debajo de mi casa. Para Murcia y para toda la Región, el soterramiento es fundamental. Además, a mi barrio le falta un empujoncillo, aunque se han hecho cosas».

«A los políticos nacionales les pido que cumplan lo que prometen; que trabajen por la igualdad en todos los sentidos, tanto en los sueldos como en los puestos».

Portera del Alhama Féminas Mireya Giménez

«Equiparación salarial entre hombres y mujeres».

«Fomentar el empleo para los jóvenes».

Presidente de Proexport Juan Marín Bravo

«Dentro del nuevo arco parlamentario, ¿se gobernará para todos, murcianos y españoles?».

«Tras 40 años de Constitución y de la construcción del Trasvase Tajo-Segura, ¿podremos soñar finalmente con ver las promesas hídricas cumplidas?».

Presidente del Jimbee Cartagena Miguel Ángel Jiménez Bosque

«Generosidad para comprender la situación política actual. Eso requiere nuevas formas para enganchar la Región y España a los retos de la nueva Europa que se tiene que construir».

«Lealtad, responsabilidad y honestidad para ejercer desde el gobierno o la oposición el trabajo que la Región merece y necesita».

Chef del Restaurante Magoga María Gómez García

«Pediríamos la llegada del AVE a Cartagena, lo necesitamos a diario para nuestro tipo de negocio. Estamos perdiendo muchos clientes al no tenerlo. Si queremos que sea un punto turístico gastronómico, esto es clave».

«Que nos tengan en cuenta para aportar nuestro grano de área al sector turístico-gastronómico a nivel nacional y poder vender mejor nuestra tierra que es Cartagena».

Ciclista profesional Rubén Fernández

«Respeto a las leyes».

«Que a los ciclistas se les respete más en la carretera».

Presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) Víctor Escavy

«Mi principal demanda es que dejen la educación tranquila, que no sea una cuestión política y permitan a los docentes funcionar. No podemos seguir pendientes del viento político».

«Las cuestiones que afectan a los padres deben consensuarse con los padres, como la ley de gratuidad de libros de texto».

Presidenta de la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Lorca Carmina Reverte

«Que se cumplan los programas electorales, estamos cansados de manipulaciones».

«Facilidades para que se recupere la vida industrial y evitar que España sea un país de ancianos».

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Manuel Jódar Casanova

«Un modelo de desarrollo económico a 15 años para que la Región se sitúe entre las tres primeras de España».

«Un plan de infraestructuras regional consensuado con un horizonte de 10 a 15 años».

Presidenta de la Asociación Beto de acogida a mujeres en exclusión social María Belén García

«Creación de un permiso de residencia especial para aquellas mujeres inmigrantes con posibilidad de trabajo».

«Educación en igualdad de género en todos los colegios desde la etapa de infantil».

Presidente de la Federación de Peñas Huertanas de Murcia Juan Pablo Hernández

«A los políticos regionales y municipales les pediría que cuiden y mimen la cultura popular. Las costumbres, las tradiciones y el folclore del pueblo, que hay que apoyar y difundir».

«A los dirigentes nacionales solo les pido que intenten aplicar el sentido común a todo lo que realicen».

Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura Fátima Saura

«Que el nuevo gobierno luche por la justicia que merece un Estado de derecho, con más jueces por habitante Y más medios materiales».

«Sobre todo, independencia y transparencia en la elección del Consejo del Poder Judicial».

Presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) José María Albarracín

«La patronal murciana reclama una defensa de empresas y empresarios de la Región para seguir creando riqueza y empleo, respetando nuestras reivindicaciones en materia de simplificación y agilización administrativa».

«En el ámbito nacional, culminar el Pacto Nacional por el Agua, defendiendo la unidad de España y de mercado».

Presidenta de la Federación de Padres de Cartagena Francisca Galindo

«Es necesario poner en marcha un plan real de retirada de elementos fabricados con fibrocemento que hay en los centros educativos. En Cartagena hay una treintena de colegios e institutos que lo tienen».

«La ampliación y construcción de nuevos centros de enseñanza es otra de las prioridades actuales. También la apertura de más aulas abiertas, para la atención de alumnos con necesidades especiales».

Presidente de la Asociación de Artistas y Creadores Palin Asensio Piqueras

«Fomentar la cultura local dentro de los colectivos docentes y sociales (institutos, universidades, centros sociales, etc...). Así como las asignaturas de sociales se centran en conocer su entorno, las lecturas y exposiciones recomendadas deberían acercar al alumnado a la literatura de la Región. Estos autores, creadores y artistas son cercanos a su día a día y están deseosos de interactuar con los estudiantes en charlas, talleres y coloquios. La riqueza cultural de nuestra literatura da para tener una gran selección».

«Regular legislativamente que las corporaciones locales y autonómicas dispongan de espacios, profesionales y presupuesto para el desarrollo de la actividad cultural, para que no se dependa de las iniciativas privadas. Estas serán un apoyo, pero no la principal fuente».

Marchadora Amanda Cano

«Que inviertan más en deporte y nos hagan visibles».

«Que fomenten entre los más jóvenes la práctica deportiva».

Rector de la Universidad de Murcia José Luján

«Un compromiso efectivo con la Universidad como institución motor del desarrollo social, económico y cultural y garante de la igualdad de oportunidades».

«Desarrollo de políticas públicas guiadas por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas».

Presidenta del Colegio de Procuradores de Lorca Nieves Cuartero

«La Ciudad de la Justicia para Lorca, que llevamos demandando desde hace más de 25 años».

«Un empuje definitivo para revitalizar el casco histórico».

Secretario regional de COAG Miguel Padilla

«Plan estratégico para mantener la actividad agraria y la población en el medio rural de Murcia».

«Plan de la agricultura profesional que aborde los mercados, redefiniendo y actualizando el modelo cooperativo».

Presidenta de la Federación de Organizaciones Feministas de Lorca Pilar Fernández

«A nivel estatal: una apuesta real por la lucha contra la violencia de género; más empleos de calidad y revisión de recortes que aumentan la desigualdad, así como la aprobación de una ley integral contra la explotación sexual de mujeres en prostitución y trata. A nivel regional: que el Instituto de la Mujer sea un hecho real y que se ponga en funcionamiento, dotándolo de presupuesto. Que se cumplan los acuerdos sobre igualdad que se han alcanzado en la Asamblea Regional».

«A nivel municipal: que las subvenciones a los ayuntamientos del Pacto de Estado se inviertan para lo que realmente se pidieron, y que se tenga en cuenta a las asociaciones de mujeres».

Rubén Vives Portavoz de Ecologistas en Acción

«Creación de una Consejería de Medio Ambiente dotada de personal y medios suficientes».

«Aprobación de los planes de ordenación y gestión de los espacios naturales y de la fauna y la flora».

Presidente de la Agrupación Sardinera José Antonio Sánchez

«A los políticos regionales y locales les pido que potencien las fiestas, gracias a las que Murcia obtiene grandes ingresos económicos. En el caso del Entierro de la Sardina, un estudio reciente demuestra que genera un impacto de 30 millones de euros».

«A los políticos nacionales les reclamo que se pongan de acuerdo en iniciativas que sean buenas para la Región, como el AVE, que es bueno para todos los murcianos».

Director de la Asociación de Naturalistas del Sureste Pedro García

«Las personas y la naturaleza deben ser la preocupación real de las políticas, con menos promesas y propaganda y más realidades».

«La sostenibilidad económica, social y ambiental necesitan de un mayor diálogo y transparencia entre los representantes políticos y los actores sociales».

Portavoz de Jueces para la Democracia Ascensión Martín

«Una justicia rápida, y con medios, para garantizar el Estado de derecho».

«Un pacto de Estado para sanidad, educación y justicia».

Presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales Carmen Botella

«Incentivar medidas que faciliten la conciliación laboral real. Conseguiríamos que las mujeres no dudaran en acceder a cargos de máxima responsabilidad sin tener que elegir entre familia y trabajo. Conseguiríamos que pudieran desarrollar aún más efectivamente sus distintas ocupaciones profesionales y personales».

«Desgravación fiscal por contratar a un cuidador de los hijos o ancianos a su cargo».

Entrenador del Club Basket Cartagena Paco Guillem

«Mayores incentivos a las energías renovables».

«Fomentar el empleo tanto de jóvenes, como de mayores de 50 años que estén en el paro».

Presidenta de la Asociación Murcia a Escena Esperanza Clares

«La firma de un pacto nacional por la cultura».

«Sustituir el concepto de gasto por el de inversión en materia cultural».

Trimedallista olímpico de ciclismo adaptado Alfonso Cabello

«Que le dieran mucha más importancia al deporte».

«Transparencia en todas sus acciones».

Presidenta de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la Región Mariola Sanz

«La extensión y mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema educativo. Apostamos por un gran acuerdo social que defina prioridades, calendario de actuaciones y compromisos concretos de financiación, con el fin de resolver los principales problemas del ámbito educativo».

«La mejora de la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centros educativos y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar».

Presidente de Hostelor Jesús Abellaneda

«Una normativa de terrazas que se adapte a las necesidades de los hosteleros. La actual es obsoleta y anticuada».

«La recuperación del casco histórico, ahora en profunda decadencia».

Empresaria de Frutas Esther Esther Gómez

«Me gustaría que los políticos de todos los partidos alcanzaran un acuerdo nacional del agua y fueran empáticos con la situación hídrica de España, en especial del arco mediterráneo».

«Apelo a la responsabilidad económica de todos para que ofrezcan las mejores condiciones posibles a las empresas y ayuden a la generación de empleo».

Presidente de Plena Inclusión España Santiago López Noguera

«Reclamamos la financiación y los medios para que todas las personas con discapacidad intelectual reciban los mismos apoyos y servicios de calidad independientemente de la comunidad donde vivan».

«La Región de Murcia necesita urgentemente que salga adelante el decreto que garantice una atención temprana universal, de calidad y gratuita para todas las familias con niños menores de 6 años que la necesitan».

Profesora de Derecho Administrativo de la UMU, experta en Derecho Ambiental y miembro de Cebes Blanca Soro

«Un mayor protagonismo de las cuestiones ambientales en sus agendas, especialmente cuando están comprometidos derechos fundamentales».

«Un firme compromiso a todos los niveles de aplicación del derecho ambiental, pues vencer la falta de efectividad es el gran caballo de batalla, sin olvidar el cambio climático y la importancia de suscribir el pacto mundial por el medio ambiente».

Presidenta del Colegio de Trabajo Social May Penín Pina

«Cumplir con el plazo de resolución de seis meses en dependencia, de dos meses en renta básica y adecuar las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género a sus necesidades».

«Garantizar la ratio de una Unidad de Trabajo Social (UTS) en servicios sociales por cada 3.000 habitantes, y un trabajador/a social por equipo de atención primaria. Garantizar el refuerzo de trabajo social en los Cavis».

Presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia Ramón Sánchez-Parra

«A los políticos de la Región y de la ciudad les reclamo que cuiden y potencien las tradiciones históricas».

«A los nacionales, que se preocupen bastante más de lo que lo hacen ahora por Murcia, que no recibe el trato que le corresponde como séptima ciudad de España».

Presidenta del Colegio de Médicos Isabel Montoya

«Presupuestos de inversión sanitaria basados en gasto real».

«Potenciar la atención primaria y defender el modelo de atención pediátrica».

Portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria Enrique Domínguez

«Decidida apuesta por la modernización y adecuada dotación de los servicios públicos, especialmente de la gran olvidada: la justicia».

«Buscar el bien común, intentando llegar a pactos y acuerdos en cuestiones de Estado, que deben estar por encima de disputas partidistas».

Presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos de la Costa Cálida (Hostetur) Soledad Díaz

«Que el turismo se considere como primer motor económico y, por tanto, que todo el arco político apueste por él, creando un ministerio propio de turismo, al igual que una consejería, lo que sería una prueba de que se lo toman en serio».

«Que la administración local, autonómica y nacional, y el tejido empresarial en su conjunto velen para que los turistas que nos visiten sean la mejor campaña de promoción de la Región».

Presidente del polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena Francisco Bernal

«Es prioritario para nuestra comarca la llegada del AVE, que se desbloquee la zona de actividades logísticas (ZAL) y se dé el visto bueno a El Gorguel. El resto de cosas llegarán solas».

«Es necesario dotar de presupuesto necesario la excavación del Anfiteatro, para que sea otro buque insignia de la ciudad a la hora de atraer y llamar la atención de más turistas».

Pintora Carmen Cantabella

«Tramitar como proyecto de ley el Estatuto del Artista».

«Medidas para asegurar la salud pública y las pensiones».

Atleta Juanjo Larrotcha

«Que busquen espacios de consenso, más que ahondar en la división social».

«Que no minusvaloren la inteligencia de la ciudadanía».

Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Alejandro Díaz Morcillo

«Una nueva Ley de Universidades, reclamada ya por la CRUE, consejos sociales y otros muchos agentes sociales, con la calidad y la internacionalización como elementos de referencia».

«Compromiso presupuestario con la investigación, incrementando significativamente la dotación del Plan Nacional de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, e incentivando la participación de las empresas en proyectos colaborativos con las universidades para el desarrollo de productos y servicios innovadores, de tal manera que se supere en breve el 2% de inversión en I+D+i sobre el PIB».

Presidenta de la Asociación Tierras Altas Espartaria de Lorca Bienvenida Fernández

«Que se pongan en marcha políticas para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales más desfavorecidas, con participación de sus habitantes».

«Igualdad con los vecinos del casco urbano».

Presidente de los Regantes del Trasvase Tajo-Segura Lucas Jiménez

«Promover una legislación que asegure un acceso al agua justo, similar al del resto del país».

«Constancia en la defensa de los intereses de la Región, destacando entre ellos el Trasvase Tajo-Segura».

Presidenta del Colectivo Paréntesis, ONG dedicada a la población reclusa Virginia Ayala

«Mayores recursos para implementar programas específicos de tratamiento durante las condenas y posterior seguimiento tras el cumplimiento de la misma: de adicciones, de violencia de género y de delitos sexuales».

«Mayor acceso y adaptación del sistema de justicia a los colectivos en exclusión social. Hay un elevado índice de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental sin certificar, que no son detectados por el sistema policial y judicial y que terminan ingresando en prisión, cuando es evidente que no es el medio más adecuado. Hay que reforzar el trabajo en red y la colaboración con entidades del tercer sector para apoyar en los objetivos de reeducación y reinserción social».

Presidente de Huermur Sergio Pacheco

«Que sean capaces de entender que hay que preparar a la sociedad para los inevitables cambios que se avecinan, tanto climáticos, energéticos como tecnológicos. Lo contrario supondrá el hundimiento de la economía y del país».

«Que entiendan que tienen el deber de conservar el legado histórico, cultural y natural para las futuras generaciones».

Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Trapería y Platería (Murcia) Marisa Cano

«Tanto a los políticos nacionales como los regionales y locales les solicito que respeten más a los ciudadanos. Con nuestro voto consiguen su objetivo y luego se olvidan de sus promesas. Si no respetan al votante, ¿qué podemos esperar?».

«También les pido que se preocupen del pequeño empresario, eliminando cargas fiscales que no nos dejan avanzar».

Fiscal Superior de la Región José Luis Díaz Manzanera

«Profesionalmente: inversión real en una justicia del siglo XXI en esta Región: más medios para respuestas más rápidas para la ciudadanía».

«Como ciudadano: culminación en la mejora de las infraestructuras de transporte y digitales en Murcia».

Presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena Mª Victoria Botí Espinosa

«Para la próxima legislatura espero que se sigan realizando cuantas actuaciones sean necesarias en contra de la violencia de género, y que se siga apoyando la igualdad. Confío en que sea pronto una realidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad».

«También me gustaría que se planificaran actuaciones y ayudas que logren mantener el valioso patrimonio arquitectónico que atesora Cartagena, una de las riquezas que hacen atractiva la ciudad como destino turístico».

Director de la Escuela Superior de Diseño Lucio Moreno

«Ya que son equivalentes a grados universitarios, ¿cuándo se regularán las enseñanzas artísticas superiores separándolas definitivamente de la enseñanza secundaria?».

«Que se determine de una vez, y sin ambigüedades, el lugar en el que queda la situación del profesorado que imparte las enseñanzas artísticas superiores de acuerdo al nivel académico que desempeña».

Jugadora internacional de fútbol sala Consuelo Campoy

«Honestidad. Mucha honestidad».

«Que sigan progresando en la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos».

Presidente de la Cámara de Comercio de Lorca Juan Francisco Gómez

«Coherencia y que piensen en lo que de verdad necesitan los ciudadanos».

«Altitud de miras para llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad en el empleo y la economía».

Rectora de la Universidad Católica Josefina García Lozano

«Los partidos políticos deben mostrar su posicionamiento ante la crisis de valores que estamos viviendo, y que es fuente de buena parte de los problemas que nos acucian. Necesitamos que los políticos tengan unas posiciones claras respecto a la familia, la dignidad de la persona, el derecho a la vida».

«Es absolutamente trascendental que se hable del valor tan importante que desempeña el sistema universitario en el desarrollo económico y social de la Región. Los derechos de las universidades tienen que verse reconocidos. Y solo entendemos la universidad como un conjunto, todas, sin distinciones en cuanto a derechos de universidades públicas y privadas».

Federación de Asociaciones de Vecinos del Municipio de Murcia José Luis Marco

«A los políticos no les pediría dos cosas, sino tres. Que apuesten por la cohesión social, con menos 'marketing' y más empatía».

«Que promuevan el desarrollo sostenible en las ciudades y favorezcan en las mismas marcos de participación activa, con menos tecnocracia y más política participativa».

Pacto por el Mar Menor Isabel Rubio

«Aplicación de la legislación vigente, incluyendo inspecciones y sanciones para acabar con las conductas contaminantes».

«Redacción urgente de una ley integral del Mar Menor que tenga en cuenta todos los sectores: agricultura, urbanismo, residuos de la minería, turismo, etc.».

Secretario general de CC OO en la Región Santiago Navarro

«Abordar la reforma laboral y asegurar los ingresos de la Seguridad Social para garantizar las pensiones futuras son las principales peticiones a los políticos nacionales, junto a la recuperación de derechos sociales».

«A nivel autonómico, urge una disposicion de lucha contra la economia sumergida, así como el desarrollo de la Ley de Participación Institucional y Diálogo Social. Mientras que en el ámbito municipal reivindico la mejora de la movilidad hacia las pedanías y polígonos industriales, así como políticas de protección del comercio de proximidad».

Presidente de Murcia Live! Isaac Vivero

«Los políticos deben mantener una comunicación constante con las asociaciones profesionales para el desarrollo de leyes que solucionen problemáticas sectoriales. En el sector de la música en directo hemos creado la Plataforma Estatal por la Música con el objetivo de luchar contra la precariedad laboral del sector».

«A nivel autonómico les pido un desarrollo de la Ley de la Música en el que las salas de conciertos tengan el peso que merecen, y que se desarrolle una normativa que regule la actividad musical en directo a nivel autonómico, eliminando la arbitrariedad de criterios de los diferentes ayuntamientos».

Montañero Juan Carlos García Gallego

«Que pacten más entre ellos y no vayan cada uno por su lado».

«Que sepan valorar el peso tan notable que tiene la sociedad civil».

Presidenta de la Asociación de Amigos de la Cultura Ascensión Pérez-Castejón

«Más interés por que nuestro país sea culto y educado».

«Un mayor control de las redes sociales para evitar la difusión de difamaciones y mentiras».

Presidente de No Te Prives, colectivo LGTBI Jesús Costa

«Pedimos el desarrollo de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, en la Región de Murcia, haciendo hincapié en la puesta en marcha del observatorio contra la 'legtbifobia', que desarrolle de manera urgente los protocolos, tanto educativos como sanitarios, para las personas trans, así como la realización de programas de orientación y apoyo psicosexual para personas LGTBI de manera urgente».

«Acceso de las mujeres lesbianas a técnicas de fertilidad y reproducción asistida del sistema de salud público y el reconocimiento efectivo y visibilización de las familias homoparentales como familias de derecho».

Coordinadora de proyectos de medio ambiente de la asociación Columbares Carmen Molina

«Plan de acción urgente contra el cambio climático, con medidas y plazos concretos para reducir las emisiones de efecto invernadero. Dentro de él, especial hincapié a la reducción del tráfico rodado».

«Plan de acción para la reducción de residuos, incluyendo la vuelta a los envases retornables de vidrio y sobre todo la reducción de envases plásticos».

Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Miguel Pasqual de Riquelme

«Con carácter general y a nivel nacional, que promuevan un pacto nacional de justicia que afronte la planificación de la reforma integral del sistema de justicia, fije prioridades y clarifique la distribución de competencias entre las distintas administraciones. Entre las prioridades, considero que deben incluirse: 1. La reforma integral del proceso penal atribuyendo al Ministerio Fiscal la fase de investigación. 2. Medidas de reducción de la litigiosidad, especialmente mediante el fomento de los medios alternos de resolución de conflictos. 3. La revisión de la forma de despliegue de la justicia en el territorio, superando el vetusto sistema de partidos judiciales. Y 4. La implantación de los tribunales de instancia, convirtiendo en colegiados los actuales juzgados unipersonales».

«Aumentar la planta judicial. Solo para equipararnos a la media nacional de juez por habitante nos faltarían 15 magistrados».

Presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras (Cartagena) Ascensión García

«La sostenibilidad económica, social y ambiental necesitan de un mayor diálogo y transparencia entre los representantes políticos y los actores sociales».

«Promover la creación de empleo femenino y adoptar medidas para la reducción de las brechas de género, eliminando las causas que dificultan la igualdad entre hombres y mujeres».

Secretario general de UGT en la Región Antonio Jiménez

«A todos ellos les pediría convertir a las personas en el centro de gravedad de la política. En concreto, al próximo Gobierno central le pido que inaugure su mandato derogando la reforma laboral y la de pensiones, así como asumir la necesidad de arbitrar un sistema de financiación autonómica más justo».

«Al Ejecutivo autonómico y a los municipales les pido que reviertan los recortes que aplicaron sobre los servicios y prestaciones públicas, y hagan de la inversión social y productiva una herramienta para lograr un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo».

Entrenador del Mar Menor CF Manolo Palomeque

«Crear puestos de trabajo ».

«Luchar con más fuerza contra la violencia de género».

Pianista Pilar Valero

«Trabajar para reducir el paro juvenil».

«Promover la cultura y la educación como aspectos esenciales del ser humano».

Jugadora internacional de baloncesto en silla de ruedas Sonia Ruiz

«Menos recortes en educación».

«Accesibilidad universal».

Secretario de Acción Sindical de Satse Luis Esparcia

«Adecuación de las plantillas, con una ley de ratios máximos de enfermeras por pacientes en atención primaria y especializada».

«Posibilidad de jubilación anticipada para enfermeras que trabajan a turnos, dada su penosidad a lo largo de su vida laboral».

Directora técnica de la Comunidad de Regantes de Lorca Alba Fernández

«Gestión de recursos hídricos que garantice la igualdad en el reparto y distribución del agua en España».

«Reconocimiento de los agricultores y regantes, que tanto contribuyen a la creación de empleo y riqueza».

Presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo Moisés Navarro

«Que sea real el destino del 0,7% del presupuesto a ayuda al desarrollo de cooperación internacional y que se ponga en marcha la ley de cooperación que defina las líneas a seguir en estas políticas».

«Mayor compromiso presupuestario con la cooperación al desarrollo y una apuesta más decidida de la agenda 20/30 de desarrollo sostenible, impulsando la implementación de la agenda y sus 17 objetivos».

Directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua Julia Martínez

«Auditoría del regadío y reducción de demandas hídricas, sobre todo agrarias, para adaptarnos al cambio climático».

«Reducción en origen de la contaminación por fertilizantes y pesticidas en la cuenca del Mar Menor en aplicación de la Directiva Marco del Agua y Directiva de Nitratos».

Presidente de la Asociación de Hosteleros de Cartagena Juan José López

«Un plan estratégico urbano para el municipio, para que los empresarios locales sepan por dónde va a crecer o expandirse, para planear con tiempo sus inversiones en nuevos negocios».

«Un plan director sobre el turismo, para tener claro cuándo va a estar el Anfiteatro y otros yacimientos. Además, es necesario una mayor promoción de nuestra oferta cultural y de ocio».

Diseñadoras Las Culpass (Alexandra Cánovas y Marta Martínez)

«Mayor perspectiva de género a la hora de abordar política, economía, educación, sanidad... ».

«Reducción de la cuota de autónomos, de los impuestos abusivos que pagamos las pequeñas chiquiempresas que hacen tan difícil salir adelante».

Director del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y coordinador regional de trasplantes Pablo Ramírez

«La sanidad pública, universal y gratuita es incuestionable para cualquier partido político, pero es necesario presupuestar partidas económicas suficientes, comunes a todas las comunidades autónomas, para homologar e igualar los servicios sanitarios a todos los ciudadanos, para que así pueda desaparecer la inequidad de acceso».

«Programas propios de investigación biosanitaria (cáncer, envejecimiento, calidad de vida), muy generosos económicamente, al menos como los que se dedican a las fuerzas armadas, que permitan generar conocimiento para innovar y transferirlo a los pacientes, a través de patentes y empresas de biotecnología nacidas en los propios hospitales, universidades o institutos de investigación biosanitaria».

Campeona de Europa de snipe Marina Sánchez Ferrer

«Apoyo a los ciudadanos a todos los niveles».

«Que no se enzarcen en disputas entre ellos».

Presidente de la Asociación de Comerciantes de Lorca Antonio Martínez

«Es fundamental la reconstrucción del casco histórico porque lo estamos perdiendo».

«Que llegue cuanto antes el AVE a la ciudad, crucial para nuestro desarrollo».

Coodirectora de la excavación arqueológica del Molinete María José Madrid

«Pido que potencien los proyectos de I+D+i».

«Que consensúen una ley de educación».

Presidente de Ucomur Juan Antonio Pedreño

«Incrementar la inversión en educación para mejorar el trabajo en el futuro y para hacer una Región más sostenible».

«Potenciar políticas que sitúen a las personas y el trabajo en el centro de las actuaciones».

Asociación de Turismo Rural de la Comarca de Cartagena María José Martínez

«Menos burocracia a la hora de poner en marcha una nueva actividad empresarial y agilizar todos los trámites para animar a los emprendedores a apostar por el municipio de Cartagena».

«Mucha más promoción de los atractivos que ofrece la Región de Murcia y, en concreto, la comarca del Campo de Cartagena, para atraer a más turistas nacionales e internacionales».

Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena Leandro Sánchez

«Es necesario aprobar una ley lntegral del Mar Menor y conseguir el vertido cero a la laguna, así como el cumplimiento de la ley del Rosell».

«Hay que aumentar la dotación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para mitigar la inseguridad ciudadana, y ampliar el puerto de Escombreras para trasladar la terminal de contenedores de Santa Lucía».

Director del colectivo artístico AADK Abraham Hurtado

«Una de las grandes carencias de nuestro Estado de derecho es que los presupuestos culturales son partidas sobrantes de los gastos fijos u obligatorios. El tanto por ciento otorgado está muy por debajo de la media europea. Exigir que incluyan en sus programas una cuota presupuestaria obligatoria para el desarrollo de la cultura, ya que sin ella una sociedad no puede crecer ni evolucionar».

«En concreto, en la Región de Murcia no existe una política clara de subvenciones públicas para los diferentes sectores culturales. Por ley deberían existir convocatorias públicas para colectivos, asociaciones y organizaciones o estructuras que generan actividad cultural en todo el territorio autonómico. Esto no existe hasta la fecha y no está en ningún programa o agenda política».

Árbitra de Primera División femenina María Elia Martínez

«Que se invierta más en cultura y en deporte».

«Que se acerquen más a la gente de la calle».

Unión Radio Taxi Cartagena Eusebio Rodríguez

«Pido que se cumpla la ley de transportes en relación al sector del taxi».

«Que dejen de 'freír' a impuestos a los autónomos».

Presidente Adisfilor José Luis Llamas

«El cumplimiento de la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad».

«La realización de eventos de carácter público en lugares sin barreras arquitectónicas».

Fiscal jefa de Cartagena Carmen de la Fuente

«Es prioridad la ciudad de la Justicia en Cartagena».

«La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, para dar la instrucción de los procedimientos al Ministerio Fiscal, y la derogación del plazo de instrucción ya que favorece la impunidad».

Presidente del Sindicato Médico (Cesm) Francisco Miralles

«Que el Gobierno que se conforme esté compuesto por personas con méritos profesionales, con alta cualificación, conocimiento y preparación en cada sector».

«Sanidad de calidad para todos los ciudadanos. Dotar a la sanidad de presupuesto suficiente».

Unión Musical Cartagonova Jaime Belda

«Pido que adapten el Teatro Romano para abrirlo al público con actuaciones».

«Que presten más atención a la música culta en la educación de los niños».

Arquitecto Bernardino García

«Pido un Plan Hidrológico Nacional».

«Que la agricultura sea ecológica y compatible con la preservación del Mar Menor».

Presidenta del Colegio de Farmacéuticos Isabel Tovar

«A nivel nacional es imprescindible un pacto de estado para garantizar los servicios básicos: sanidad, educación, prestaciones sociales, justicia e infraestructuras. Todo aquello que nos iguala como ciudadanos. Además, nuestros representantes deben tener altura de miras ante los desafíos de la cronicidad y el envejecimiento».

«A nivel regional urge exigir un cambio en el modelo de financiación, garantizar el agua, potenciar las infraestructuras y, en el ámbito sanitario, reforzar la atención primaria, globalmente, en consenso con profesionales y pacientes, valorando en su medida lo público y lo que es producto de alianzas público-privadas, para lograr llegar más y mejor a todos los ciudadanos».

Actor Enrique Escudero

«Pido que lleguen a consensos en todas las administraciones para evitar la ingobernabilidad».

«Que esos pactos sean sobre todo en materia de ayudas sociales».

Decano del Colegio de Abogados de Cartagena Antonio Navarro Selfa

«Que los partidos se tomen de una vez por todas en serio la justicia y que la doten de medios, como derecho fundamental en un Estado de derecho, y que dignifiquen el turno de oficio».

«A los partidos locales les pediría que fueran conscientes de que Cartagena ya se ha estrangulado en materia de justicia, por falta de espacio material y de servicios».

Reina de la Huerta 2018 Laura Navarro

«Les pediríaque implantaran en el proyecto educativo una asignatura sobre la cultura y tradición de la Región, para infundir un mayor conocimiento y un mayor respeto hacia ellas desde las aulas. Por ejemplo, en Música, que se enseñe a tocar la castañeta y las postizas, y que en educación física se pueda aprender a bailar jotas, malagueñas y parrandas».

«También me gustaría que apostaran más por nuestras raíces a la hora de promocionarlas, para que lleven nuestra cultura y nuestras tradiciones por todo el mundo. Que demuestren que Murcia es una gran ciudad».

Presidenta de Dacemur Marian Sanz Pardo

«Les pido que pongan solución a la falta de recursos en que se encuentran, tanto a nivel nacional como en la Región, las personas que sufrimos daño cerebral adquirido (traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores cerebrales o similares)».

«Estamos bastante desprotegidos de la sociedad, en cuando a los recursos que necesita la persona enferma y la familia. Les pido que haya una unidad de daño cerebral adquirido en los hospitales de la Región para el correcto tratamiento y rehabilitación de las personas que sufren este mal».

Presidente de la Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de Carthagineses y Romanos José Antonio Meca

«Me gustaría que nuestros políticos hicieran una buena promoción turística, de una manera profesionalizada con todas las herramientas que la ciudad y su patrominio ponen a su alcance».

«Que mimasen más la cultura y la rica historia de nuestra ciudad para que se covierta en el gran motor dinamizador que genere más riqueza a nuestro municipio».