La Asamblea Regional citará a Ábalos, Koldo García y Pardo de Vera en la comisión que investigará las adjudicaciones del AVE «Comparecer es obligatorio y los ciudadanos merecen explicaciones», recuerda la diputada del PP Mari Carmen Ruiz

EP Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:28 | Actualizado 13:34h.

La Asamblea Regional citará al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García Izaguirre, actualmente en prisión, y a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera en la comisión de investigación que constituyó este lunes para esclarecer las posibles irregularidades en las adjudicaciones de las obras del AVE en la Región de Murcia.

En la sesión constitutiva, los grupos parlamentarios debatiron el plan de trabajo y aprobaron la lista de comparecientes propuesta por el Partido Popular, que también incluye a otros responsables del Ministerio de Transportes y de Adif.

La presidenta del Parlamento, Visitación Martínez, presidió la constitución de la Comisión Especial de Investigación, en la que Jesús Cano (PP) fue elegido presidente, Miguel Ángel Ortega (PSOE) vicepresidente, y María Casajús (PP) secretaria.

Durante la reunión se aprobó la lista de comparecientes propuesta por el PP que incorpora, además al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al expresidente de Correos y exsecretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura; a María Luisa Domínguez, que presidió Adif tras Pardo de Vera; y a los expresidentes regionales Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras.

PP: «Esta comisión debe servir para aclarar las posibles irregularidades y perjuicios en la Región»

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz defendió tras la reunión que «esta comisión debe servir para aclarar las posibles irregularidades y perjuicios derivados de las obras del AVE en la Región». Ruiz explicó que el PP pidió que comparezcan «Ábalos, Cerdán, Koldo, Pardo de Vera y Saura por las presuntas mordidas en las obras del AVE en nuestra región», y subrayó que «comparecer en esta comisión es obligatorio y los ciudadanos merecen explicaciones».

«Nos parece lamentable la actitud del PSOE, que ha demostrado que no quiere que se conozca la verdad ni que se depuren responsabilidades», dijo, acusando a los socialistas de «negarse a colaborar en el esclarecimiento de una gran trama de corrupción, la de la banda del Peugeot, que ha actuado con total impunidad también en la Región».

Ruiz añadió que el PP ha solicitado que Koldo García declare por videoconferencia, al encontrarse encarcelado, y recordó que «el nombre de Pedro Saura aparece hasta en siete ocasiones en el informe de la UCO sin que haya ofrecido una sola explicación».

PSOE: «Se ha convertido en un circo»

Desde el Partido Socialista, Carmina Fernández denunció que la comisión «se ha convertido en un circo» y acusó al PP y a Vox de «formar una pinza real» para controlar sus trabajos. «De nuevo, PP y Vox votaron exactamente lo mismo, dejando fuera todas las comparecencias que podrían arrojar luz sobre la gestión de las obras», criticó.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista detalló que su grupo propuso citar a los exconsejeros de Fomento Patricio Valverde, José Ramón Díez de Revenga y José Ballesta, así como al alcalde de Murcia y a miembros de la plataforma pro soterramiento, con el objetivo de «aclarar tanto los aspectos técnicos como políticos que rodearon la llegada de la alta velocidad». «El Partido Popular no quiere aclarar nada; lo que quiere es montar un espectáculo, mientras la Región necesita respuestas serias», añadió.

Vox reclama el informe de la UCO

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Arcas, valoró que la comisión «ha dado un paso importante» y anunció que su grupo consiguió que se solicite la documentación judicial necesaria para investigar los hechos. Arcas explicó que Vox ha pedido a la comisión solicitar al Tribunal Supremo y a la Guardia Civil copia del expediente judicial y del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las presuntas comisiones ilegales.

«Queremos saber dónde ha ido el dinero de los ciudadanos y quién se ha beneficiado, pero debemos hacerlo con rigor y con pruebas, no con recortes de prensa», subrayó, apostando por celebrar las comparecencias una vez analizada la documentación.

Podemos pide que comparezcan responsables de Acciona, Ferrovial, Adif y la UCO

El Grupo Mixto, representado por María Marín, coincidió en que es necesario contar primero con toda la información judicial y anunció su intención de proponer la comparecencia de responsables de Acciona y Ferrovial, del jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, y de técnicos de Adif implicados en los informes de valoración de las obras del soterramiento ferroviario de Murcia.

Finalmente, la comisión acordó elaborar su plan de trabajo en próximas sesiones y coincidió en la necesidad de recabar formalmente la documentación judicial antes de fijar el calendario de comparecencias.

El presidente, Jesús Cano, cerró la sesión apelando al «rigor, la responsabilidad y la transparencia» y aseguró que el objetivo es «esclarecer si las obras del AVE han causado perjuicios a la Región de Murcia y depurar las responsabilidades que correspondan».