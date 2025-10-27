La Asamblea fija plenos de control al Ejecutivo los días que se reúne el Consejo de Gobierno

La Junta de Portavoces de la Asamblea de la Región de Murcia fijó este lunes el programa de trabajo para el nuevo periodo ordinario de ... sesiones, que se inicia después de tres meses de inactividad en la Cámara, la única del país que estaba paralizada desde el verano. Y la decisión adoptada va a causar un conflicto con el Ejecutivo regional.

Durante la Junta de Portavoces, se aprobó la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para establecer dos plenos semanales: uno de impulso al Ejecutivo, que se celebraría los miércoles e incluiría el debate de mociones y propuestas, y otro de control al mismo, que tendría lugar los jueves y constaría de preguntas e interpelaciones al presidente de la Comunidad y los consejeros. El planteamiento socialista contó con el apoyo de Vox y Podemos.

El problema que se plantea ahora es que los jueves son los días en los que, desde principios de legislatura, se celebra la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Y los consejeros no podrán estar en dos sitios a la vez, por lo que López Miras se verá forzado a poner otro día los consejos, que durante la etapa de Ramón Luis Valcárcel solían celebrarse los viernes. Fuentes del Ejecutivo señalaron que todavía no se había adoptado una decisión al respecto.

La propuesta de trabajo del PSOE, apoyada por Vox y Grupo Mixto, incluye la celebración de comisiones los lunes, los martes y los viernes. Todas las sesiones se celebrarán en horario matutino.

Otra decisión que tenía que adoptar la Junta de Portavoces era el contenido que tendrían estos Plenos. En ese sentido, se aprobó una propuesta apoyada por PSOE, Vox y Podemos para que se debatan seis mociones en los Plenos de impulso: una de cada uno de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Mixto) y otras dos a repartir entre estos. Es decir, si en un Pleno las dos mociones variables corresponden a PP y PSOE, en el siguiente serían de Vox y Podemos.

La decisión de la Junta de Portavoces sirve al Partido Popular para seguir alimentando su teoría de la existencia de una pinza formada por los socialistas y Vox para perjudicarles. El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, asegura que poner plenos los jueves sabiendo que es el día en el que se reúne el Consejo de Gobierno es «una decisión sin precedentes» que se adopta con el único objetivo de entorpecer al Ejecutivo.

PP: «La pinza PSOE-Vox ya no se esconde»

«La pinza PSOE-Vox ya no se esconde: hoy se ha vuelto a mostrar sin ningún disimulo en la Asamblea Regional», incidió el portavoz del PP. »Sus discursos sobre los 'cordones sanitarios' que supuestamente trazan el uno contra el otro, y el otro contra el uno, ya no cuelan«, añadió.

Según Segado, el Partido Popular propuso que se debatieran 10 mociones en una sesión continua, sin parar a mediodía, «pero PSOE y Vox lo han rechazado». También pleno que el pleno de control fuera los miércoles y el de impulso los jueves, para no entorpecer el trabajo del Consejo de Gobierno. Segado denunció que la propuesta aprobada respecto al cupo de mociones en los Plenos «rompe el principio de proporcionalidad y va contra el reglamento de la Asamblea».

PSOE: «López Miras intenta silenciar a la Asamblea Regional»

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Carmina Fernández, mostró la satisfacción de su grupo por el reinicio de la actividad en la Asamblea Regional, de cuya parálisis en los últimos meses culpó al Gobierno de Fernando López Miras. «Al PP no le interesa el altavoz que representa la Asamblea Regional, por lo que la intentan silenciar», reprochó Fernández, quien denunció que el presidente de la Comunidad «responde al mismo patrón del resto de barones del PP como Moreno Bonilla, Mazón y Ayuso: mal gobierno, recortes, bulos y tramas inventadas».

«El PP se ha quedado solo en su intento de supeditar la actividad del Parlamento autonómico a los intereses del Gobierno regional«. celebró Fernández, quien reiteró que »el PSRM, con Francisco Lucas, seguirá defendiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Región frente a la falta de gestión de López Miras».

Vox: «Nosotros proponíamos tres Plenos a la semana»

El presidente de Vox, José Ángel Antelo, afirmó que su grupo había propuesto que se celebraran tres Plenos semanales, en lugar de dos. «Nosotros intentamos que saliera nuestra iniciativa, y si no puede salir nuestra iniciativa, que es la que propone más trabajo, pues votaremos la segunda que propone más trabajo», afirmó Antelo, quien señaló que su grupo votó también a favor «de reducir el tiempo del Grupo Mixto, que son los comunistas, porque es evidente que tienen una representatividad menor».

Sobre su supuesta connivencia con el PSOE que señala el PP, Antelo declaró que «a nosotros la única pinza que nos preocupa es la que, por desgracia, algunos votantes del Partido Popular siguen teniendo a día de hoy, que es cuando van a votar a ese partido que creen que defiende una cosa y hace otra». «Más que una pinza, ya se tienen que poner una tenaza, porque cada vez que le votan, apesta», señaló.

«Nosotros votamos buscando el interés de la ciudadanía de la Región de Murcia, y en este caso también, por supuesto, que Vox tenga el mayor número de iniciativas posibles dentro de nuestras posibilidades y dentro de los votos que tenemos», sentenció.