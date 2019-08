La Asamblea ya acumula 298 iniciativas antes de comenzar el trabajo ordinario

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, no cree que el importante número de iniciativas que aguardan el arranque del periodo de sesiones de la Asamblea haga prever un inicio del curso parlamentario caliente. «La legislatura debe estar marcada por el diálogo y la colaboración si lo que queremos es sacar adelante iniciativas que sean útiles para la gente», comenta Segado. Pone como ejemplo la proposición de ley sobre el mecenazgo que prepara su grupo, una norma anunciada ya en la pasada legislatura, pero que ahora quieren ampliarla para que «pueda impulsar la cultura, pero también el deporte regional». El portavoz popular, además, resta importancia al elevado número de iniciativas presentadas por el PSOE. «Muchas de ellas se refieren al cumplimiento del acuerdo contra la violencia de género, que ellos precisamente no firmaron porque no creían en él, y también muchas de sus iniciativas son un corta y pega de otras similares que no se llegaron a tramitar la legislatura pasada y que se han limitado a actualizar y cambiar el nombre del diputado proponente», indica.