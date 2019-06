Arrestan a dos jóvenes ocultos en el conducto de ventilación del local donde robaban Uno de ellos no ofreció resistencia alguna, pero el otro arremetió contra los agentes llegando a morder a uno de ellos LV Murcia Sábado, 29 junio 2019, 10:56

La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes pillados 'in fraganti' cuando trataban de robar de madrugada en un establecimiento comercial de Santa Catalina. Al detectar la presencia policial se ocultaron en el interior de un conducto de ventilación situado en la planta superior. Uno de ellos no ofreció resistencia alguna, pero el otro arremetió contra los agentes llegando a morder a uno de ellos. Fue reducido, arrestado y posteriormente trasladado a un centro de salud para ser atendido de las leves lesiones. Se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad, mientras que el agente no sufrió lesión alguna gracias a la indumentaria de seguridad. Los dos ladrones detenidos son dos varones de nacionalidad española de 27 y 28 años de edad, ambos naturales de Murcia.

Otro robo

Esa misma noche, a las 3.00 horas, los agentes recibieron el aviso de un vecino que había observado a tres hombres en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Uno de ellos se había apeado del coche y había comenzado a forzar una de las persianas de un local utilizando un instrumento tipo espadín. Los efectivos policiales interceptaron el vehículo cuando pretendió darse a la fuga y detuvieron al joven que se encontraba forzando la persiana y a las otras dos personas que le acompañaban.