Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. G. C.

Arrestan a un joven acusado de golpear a su novia de 18 años en Archena

El sospechoso, de 23 años, comparece este lunes ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Molina

Claudio Caballero
Alicia Negre

Claudio Caballero y Alicia Negre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:41

Un joven de 23 años fue detenido por la Guardia Civil este domingo en Archena acusado de golpear a su novia de 18 años. El sospechoso, explicaron fuentes del cuerpo, afronta un presunto delito de violencia de género por el que estaba previsto que respondiera este lunes ante el juzgado especializado de Molina de Segura.

El arresto, según explicaron fuentes cercanas al caso, se produjo en la Calle Camino Morte de Archena después de que el joven, por motivos que se investigan, la emprendiese a golpes contra su pareja. El sospechoso, al parecer, fue arrestado pero consiguió zafarse de los agentes huyendo a la carrera, siendo finalmente interceptado. La víctima fue atendida médicamente pero, según remarcaron las fuentes, no requirió de ingreso en un centro hospitalario.

Espacios grises

