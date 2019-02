«Estoy arrepentido; pido perdón a quienes hice daño» Los procesados, ayer, durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia. / V. Vicéns / AGM El cabecilla de una banda reconoce que disparó a un hombre para llevarse su coche con el que fue a atracar un bar en Murcia RAÚL HERNÁNDEZ Martes, 26 febrero 2019, 02:52

«Estoy muy arrepentido. Pido perdón a las personas a las que hice daño. Cuando cometí esos hechos estaba enganchado a la cocaína y no era yo». Estas fueron las palabras que pronunció José V. G., el cabecilla de una banda dedicada a cometer robos en Murcia cuando el juez le invitó a hacer uso de su derecho a la última palabra antes de dictar sentencia en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Murcia. Antes de celebrarse la vista, las defensas llegaron a un acuerdo y los acusados se conformaron con las penas propuestas por la fiscal. José V. G. fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de tentativa de asesinato, dos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y otro contra la seguridad vial; Steven J. G. H. y Carmelo P. S, asumieron 3 años y seis meses y Antonio C. C. fue sentenciado a 6 años y medio. Todos reconocieron los hechos descritos en la calificaciones del Ministerio Público, que se remontan a octubre del año 2015, cuando planearon el robo en un bar de la pedanía murciana de Corvera. Para llegar hasta allí robaron un coche a punta de pistola en la pedanía de Javalí Nuevo. Para lograrlo, el principal condenado disparó en dos ocasiones al vehículo sin llegar a dar al conductor, que, sin embargo, sí sufrió lesiones cuando le sacaron con violencia por la ventanilla .

Cuando se apoderaron del coche, los procesados se dirigieron al local de Corvera donde entraron encapuchados y amenazaron a los clientes y a los empleados. José V. G. llegó a realizar un disparo al techo mientras exigía a una camarera el dinero de la caja registradora. Con los mil euros de la recaudación en su poder, se marcharon en el coche en dirección a Murcia conduciendo de forma temeraria hasta que chocaron contra otro turismo en el que viajaba un hombre y su hija menor de edad. Ambos resultaron heridos en el siniestro.