Vox arremete contra la reforma del Estatuto: «Desmontaremos la dictadura progre»

La posibilidad de que los cuatro partidos políticos con representación en la Asamblea Regional aprueben por consenso la reforma del Estatuto de Autonomía no pasó desapercibida para Vox, que desde su cuenta nacional de Twitter arremetió contra el nuevo texto normativo. «El Parlamento de Murcia ha acordado introducir la ideología de género y la memoria histórica en el nuevo Estatuto de Autonomía. Por supuesto con apoyo de PP y Cs. Solo nosotros nos atrevemos a desmontar la dictadura progre. Y lo haremos», dijo Vox, partido abiertamente contrario al modelo autonómico. El texto del nuevo Estatuto aún no se conoce ni está cerrado al cien por cien, si bien 'La Verdad' adelantó sus principales líneas el pasado domingo, junto a la noticia del acuerdo por consenso de los cuatro grupos. Sin embargo, el partido de extrema derecha no perdió ocasión para movilizar a sus afines en las redes sociales.

Habrá que ver el efecto que esta arremetida de Vox tiene en la cúpula del PP en la Región Murcia en relación con su apuesta por el Estatuto, uno de los pocos que no ha sido renovado en el conjunto de las comunidades autonómas. De seguir adelante, como está previsto, la reforma se votaría en comisión y en Pleno en los próximos siete días.