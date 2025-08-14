Arde un vehículo en la autovía A-7 en Murcia y provoca retenciones El coche interrumpió la circulación en uno de los carriles en sentido Lorca y Almería

En plena 'operación Salida' por el puente con más movimiento de tráfico de todo el año, el incendio de un vehículo en la autovía A-7 a su paso por Murcia provocó retenciones de varios kilómetros.

En concreto, el vehículo comenzó a arder en el punto kilométrico 585 de la autovía, en sentido Lorca y Andalucía, una vez pasada la capital de la Región. Este fuego provocó circulación irregular en los dos carriles de ese sentido.

Así, se registraron atascos de más de tres kilómetros en la autovía, y algunas retenciones también en sentido contrario por el conocido como 'efecto mirón'.

