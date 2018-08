Archivan la denuncia de una mujer que acusó a su ex de perseguirla EFE Jueves, 9 agosto 2018, 08:00

La Audiencia Provincial, en un auto contra el que no cabe recurso, ha desestimado el recurso presentado contra la resolución de un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia que archivó la denuncia contra un hombre al que su exesposa acusaba de perseguirla.

En su recurso, la mujer expuso que se sentía «vigilada, observada y perseguida» por el que había sido su marido, por lo que tenía derecho a que se adoptaran las medidas precisas para garantizarle su sosiego y tranquilidad. En concreto, consideraba en la denuncia que existía riesgo para su integridad «desde el momento en que el investigado, a pesar de ser sorprendido durante la vigilancia, negó este extremo, lo que revela una clara obsesión».

La Sala dice que solo procede archivar al no hallar indicios de la comisión de delito alguno, y en particular, de uno de acoso. Y añade que la denunciante no ha propuesto la práctica de otras diligencias que pudiesen ser determinantes para mostrar nuevos indicios delictivo.

Dice también el tribunal, en relación con los reiterados mensajes que, según la denunciante, le había enviado su exmarido, que los mismos no han sido aportados, lo que ha impedido que se puedan valorar.