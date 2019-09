Dos árboles caen en el Cuartel de Artillería sin provocar daños El conductor de una furgoneta necesitó ayuda para salir del túnel de Beniaján, donde quedó atrapado ALBERTO GÓMEZ Viernes, 13 septiembre 2019, 04:48

El episodio de tormentas dejó un rosario de incidencias a lo largo de la jornada. Los operarios municipales tuvieron que actuar para retirar dos árboles que cayeron en el Cuartel de Artillería. El incidente no provocó daños. En El Palmar una familia tuvo que ser trasladada a un hostal cercano a su vivienda porque tenían el techo en reparación y les entró gran cantidad de agua. Ninguno de los miembros sufrió daño alguno.

El que también salió ileso fue el conductor de una furgoneta que acabó atrapado en el túnel de Beniaján, que estuvo cortado al tráfico desde primera hora de la mañana. Al parecer, el hombre se despistó y no atendió las señales que indicaban que en la zona no se podía circular. Al intentar salir del vehículo, la puerta no se abría. Finalmente, fue asistido por un vecino que vio la escena y no dudó en rescatarle. «El agua estaba muy fría, pero no podía dejar que se quedara aquí», explicó el joven que sacó al varón de la furgoneta.

Rincón de Beniscornia

En la rambla de Espinardo la Policía Local localizó a los titulares de cuatro vehículos que estaban estacionados en la zona, que acabó inundada por completo. Los coches fueron trasladados por la grúa.

En Santiago y Zaraíche también hubo que retirar a tres vehículos, que se averiaron porque le entró agua en el motor y no pudieron avanzar más. Los vecinos de la pedanía de Rincón de Beniscornia avisaron para que se retirara parte de una cornisa. La situación quedó controlada con rapidez. De igual manera, un incendio en un poste eléctrico llevó el nerviosismo a Era Alta. No hubo que lamentar daños.

La CHS no abrió las compuertas del Segura porque los embalses de la cuenca «aún están en porcentajes de capacidad muy bajos».