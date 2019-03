Aranjuez recibe desde hace diez años un 50% más de agua de lo que marca la ley Rueda de prensa del Sindicato de Regantes, este lunes. / Nacho García / AGM Las mediciones de la propia Confederación del Tajo contradicen las denuncias que culpan al Trasvase de que falten caudales ecológicos MANUEL BUITRAGO Martes, 19 marzo 2019, 02:30

Se llamen caudales mínimos o caudales ecológicos, lo cierto es que el río Tajo pasa por Aranjuez con un volumen de agua que es un 50% superior al mínimo establecido por la ley, según los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo a los que ha tenido acceso 'La Verdad'. Las 77.286 mediciones realizadas en los últimos diez años por el sistema SAIH de dicha cuenca, contabilizados por días y horas, reflejan que el caudal medio en Aranjuez en este decenio, y hasta el momento actual, ha sido de 9,02 metros cúbicos por segundo, muy encima de los 6 metros mínimos establecidos en el Plan de Cuenca del Tajo vigente.

Estos datos oficiales rebaten las denuncias que aludían al escaso caudal en el curso alto del Tajo, entre Aranjuez y los embalses de Entrepeñas y Buendía que abastecen al Trasvase. Dichas denuncias partían de las plataformas y asociaciones ecologistas y vecinales que recurrieron el plan del Tajo ante el Tribunal Supremo, reclamando que se fijen los caudales ambientales, y culpando al acueducto de que estos volúmenes fueran bajos. Solo en pocas ocasiones se han registrado menos de 6 metros cúbicos en Aranjuez; mientras que el caudal máximo ha llegado hasta los 20 en determinados días. La mayor media por mes se produjo en julio de 2012, con 14,42 metros cúbicos. En la estación de aforos de Almoguera, cerca de los embalses de Entrepeñas y Buendía, los datos de los últimos diez años arrojan una media más alta de caudales. En el caso de Toledo y Talavera de la Reina, ocurre lo mismo: los volúmenes son por regla general superiores a los 10 metros cúbicos por segundo que fija la legislación.

El Plan del Tajo señala un volumen de 365 hectómetros cúbicos anuales para las necesidades de la cuenca alta. A partir de Aranjuez, el Tajo empieza a recibir grandes aportes de los ríos y afluentes de su margen derecha principalmente, empezando por el Jarama.

La sentencia del TS

El fallo del Tribunal Supremo (TS) que ha desencadenado la polémica se basa en que el Plan de Cuenca del Tajo habla de caudales mínimos, pero no de caudales ecológicos, cuando se refiere específicamente a las aguas del Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, en los que se fijan los 6, 10 y 10 metros cúbicos por segundo respectivamente. Asimismo, el tribunal reprocha que para la totalidad de la cuenca solo se han marcado caudales ecológicos mínimos trimestrales en 16 masas de agua consideradas estratégicas, que representan solo el 5% del total.

El Tribunal Supremo se remite al Plan de Tajo, que señala expresamente que «el régimen establecido no es de caudales ecológicos». Es más, la Confederación dijo que el único régimen de caudales mínimos ecológicos planificados es el aprobado en el Esquema de Temas Importantes (documento previo de consulta), el cual fijaba 10,86 en Aranjuez, 14,10 en Toledo y 15,92 en Talavera.

Francisco Cabezas teme un «desastre» para el acueducto si se aplican niveles más altos

Precisamente este régimen de caudales es el que reclaman las plataformas y asociaciones ecologistas y vecinales que presentaron el recurso. En este punto, el tribunal da una de cal y otra de arena: invalida ese apartado, pero no acepta que se impongan los nuevos caudales.

«Malos presagios»

«Con la sentencia del Tribunal Supremo no pasa nada; el problema son las consecuencias que conlleva», señala el ingeniero Francisco Cabezas, uno de los mayores expertos en planificación hidrológica y autor del Libro Blanco del Agua de España. Indica que el fallo judicial se debe a «un problema terminológico», en el sentido de que habla de caudales mínimos para estas masas de agua, cuando deben llamarse caudales ecológicos. «El tribunal tiene razón en ese punto, pero al mismo tiempo no entra en cifras ni valoraciones», añade.

A su juicio, los efectos de esta sentencia se incorporarán en el siguiente plan que se encuentra actualmente en revisión. «Otra cosa es lo que haga el Gobierno de la nación, que es impredecible».

Apunta que el Ministerio, a través de la Confederación del Tajo, puede fijar esos caudales: si se elevan, que es lo más previsible, «sería un desastre para el Trasvase Tajo-Segura». Considera que el Ministerio «tendrá que ponderar cuál sería el nuevo caudal y qué efectos socioeconómicos y medioambientales tendría para la cuenca del Segura». Considera que «los presagios no son buenos» a la vista de la posición del Ministerio. En el supuesto de que se elevara el caudal ecológico en Aranjuez hasta los 11 metros cúbicos por segundo, que es la cifra que barajan los demandantes, significaría 150 hectómetros anuales que no se podrían trasvasar. «Eso sería letal para el Trasvase; un golpe que no podría soportar».