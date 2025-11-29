Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano

La detención del pistolero que abrió fuego contra tres personas a principios de este mes de noviembre en la barriada de Lo Campano, en ... Cartagena, ha tenido, en apariencia, aciagas consecuencias dentro de la cárcel de Campos del Río. La pareja de la mujer herida de bala en una pierna ha presentado una querella contra un interno al que identifica como familiar del presunto autor de los disparos. Sostiene que este hombre lo apuñaló con un bolígrafo en un hombro el pasado 15 de noviembre, cuando ambos se encontraban en el módulo 5 del centro penitenciario.

El escrito relata que la agresión ocurrió a las 13.30 horas, justo después de la comida. Según el denunciante, un interno se le acercó en las escaleras y le preguntó si era el marido de la mujer herida de bala en el tiroteo de Lo Campano.

Cuando respondió que sí, «le clavó un bolígrafo marca Pilot en el hombro izquierdo» y la víctima cayó al suelo, indica la denuncia. Añade que varios reclusos presenciaron la escena y que él huyó como pudo hasta su celda, donde trató de tranquilizarse antes de pedir asistencia sanitaria.

En la querella se explica que el detenido es primo del interno y que esa relación familiar explicaría la agresión

El escrito presentado por el abogado Eduardo Romera, que representa a la víctima, sostiene que el ataque estaría relacionado con el tiroteo del pasado 8 de noviembre, cuando su esposa y dos amigos fueron a reclamar una deuda de 3.500 euros en Lo Campano. La mujer había pedido a ambos que la acompañaran hasta la barriada para intentar cobrar un dinero que le debía un hombre, de unos 28 años.

Explicó que mantenía con él una relación sentimental ocasional desde hacía meses y que le había prestado 4.000 euros, de los cuales solo le habían devuelto 500. Esa noche, aseguró, le había prometido entregarle entre 200 y 500 euros.

La mujer declaró en su denuncia que llegaron a Lo Campano cerca de la medianoche. Allí vio al deudor salir de una vivienda y que llamó a un conocido. Después le pidió que regresara más tarde, supuestamente porque esa persona iba a entregarle el dinero que le iba a devolver.

La mujer recibió un impacto en una pierna y el joven un roce de bala en la cabeza. Dijeron que hubo entre 25 y 30 detonaciones

Los tres jóvenes hicieron tiempo en una gasolinera cercana y a las 00.26 horas, el hombre le envió a ella una fotografía de varios billetes y volvieron al mismo punto acordado minutos después. Uno de los jóvenes conducía y ella estaba en el asiento del copiloto. El hombre se acercó a la ventanilla del conductor y dijo, «aquí tengo tu dinero». Sacó una pistola de una riñonera y comenzó a disparar al coche.

El joven relató que, tras mostrarle los billetes, el hombre se agachó, sacó el arma y disparó primero al neumático delantero izquierdo y, después, directamente contra él, alcanzándole en la cabeza de refilón. La mujer recibió un impacto en una pierna. Según las víctimas, hubo entre 25 y 30 detonaciones y al menos otro tirador en el ataque.

La Policía Nacional detuvo días después al principal sospechoso, a quien se le imputan delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. El juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Posible delito de lesiones

En la querella se explica que el detenido es primo del interno ahora denunciado y que esa relación familiar explicaría la agresión en el módulo 5.

El documento también solicita al juzgado que se recuperen las imágenes de las cámaras de seguridad y que se cite tanto al denunciante como al sospechoso para declarar por videoconferencia desde el centro penitenciario.

Los hechos podrían constituir un delito de lesiones, con penas que van de dos a cinco años de prisión en caso de uso de objetos peligrosos. El juzgado decidirá si admite a trámite la querella.