Agentes de la Policía detienen al presunto autor del tiroteo. CNP

Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano

Según la denuncia, un interno de Campos del Río se le acercó, le preguntó si era su marido y cuando respondió, le clavó un bolígrafo en el hombro

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:31

La detención del pistolero que abrió fuego contra tres personas a principios de este mes de noviembre en la barriada de Lo Campano, en ... Cartagena, ha tenido, en apariencia, aciagas consecuencias dentro de la cárcel de Campos del Río. La pareja de la mujer herida de bala en una pierna ha presentado una querella contra un interno al que identifica como familiar del presunto autor de los disparos. Sostiene que este hombre lo apuñaló con un bolígrafo en un hombro el pasado 15 de noviembre, cuando ambos se encontraban en el módulo 5 del centro penitenciario.

