Aprobada una enmienda del PP para que Renfe recupere la parada de Atocha para los trenes Murcia - Madrid También reclama que se devuelva el 50% del billete si el tren se retrasa 15 minutos y el 100% si lo hace 30 minutos

El senador del PP Francisco Bernabé presentó una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobada este lunes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Alta, para «blindar que el AVE de Murcia-Madrid vuelva a tener salidas y llegadas desde la estación de Atocha», según informaron fuentes del partido en un comunicado.

En su intervención, Bernabé señaló que «durante más de un siglo y medio» los trenes procedentes de la línea de Levante, que dan servicio a las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Cuenca y Albacete «han llegado y salido de Madrid por la estación de Atocha».

«Pero desde hace dos años han sido penalizados por el ministro Óscar Puente para que sus trayectos empiecen y terminen en Chamartín», continuó explicando el parlamentario 'popular', quien añadió que esto supone «no solo un cuarto de hora más de viaje, sino además el tiempo extra de ir después desde allí al centro de la ciudad».

Bernabé preguntó a los senadores presentes si «les parece bien que se apruebe la enmienda que dice que los más de siete millones y medio de españoles a los que nos atiende esa línea recuperemos que haya parada obligatoria, tanto a la ida como a la vuelta, en la estación pasante de Atocha».

En su opinión, en esta enmienda hay «poco de ideología» y mucho de «sentido común» porque el objetivo es «conseguir que se garantice legalmente unos derechos que los ciudadanos teníamos hasta hace poco y de los que en estos últimos tiempos hemos sido despojados de forma injusta y arbitraria por parte del gobierno de Pedro Sánchez».

Bernabé también remarcó la necesidad de «recobrar la puntualidad» de los trenes y dejar atrás «los vergonzosos y tercermundistas episodios de caos ferroviario que nos han avergonzado como país ante el mundo entero».

Además, en otra enmienda, el senador del PP pidió que se devuelva el 50% del billete si el tren se retrasa 15 minutos y el 100% si lo hace 30 minutos. «Y no a partir de media hora y hora y media, respectivamente, como nos impuso el caótico ministro Puente hace un año», detalló.

El PP también presentó propuestas referentes al nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, transporte a la demanda y mejoras del transporte rural y en los archipiélagos. Todas ellas se debatirán la semana que viene en el Pleno.

