La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Víctor Alonso dimite antes de empezar en el Cartagena
Varias personas esperan la salida de su tren en la estación de Atocha en Madrid. EFE

Aprobada una enmienda del PP para que Renfe recupere la parada de Atocha para los trenes Murcia - Madrid

También reclama que se devuelva el 50% del billete si el tren se retrasa 15 minutos y el 100% si lo hace 30 minutos

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

El senador del PP Francisco Bernabé presentó una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobada este lunes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Alta, para «blindar que el AVE de Murcia-Madrid vuelva a tener salidas y llegadas desde la estación de Atocha», según informaron fuentes del partido en un comunicado.

En su intervención, Bernabé señaló que «durante más de un siglo y medio» los trenes procedentes de la línea de Levante, que dan servicio a las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Cuenca y Albacete «han llegado y salido de Madrid por la estación de Atocha».

«Pero desde hace dos años han sido penalizados por el ministro Óscar Puente para que sus trayectos empiecen y terminen en Chamartín», continuó explicando el parlamentario 'popular', quien añadió que esto supone «no solo un cuarto de hora más de viaje, sino además el tiempo extra de ir después desde allí al centro de la ciudad».

Bernabé preguntó a los senadores presentes si «les parece bien que se apruebe la enmienda que dice que los más de siete millones y medio de españoles a los que nos atiende esa línea recuperemos que haya parada obligatoria, tanto a la ida como a la vuelta, en la estación pasante de Atocha».

En su opinión, en esta enmienda hay «poco de ideología» y mucho de «sentido común» porque el objetivo es «conseguir que se garantice legalmente unos derechos que los ciudadanos teníamos hasta hace poco y de los que en estos últimos tiempos hemos sido despojados de forma injusta y arbitraria por parte del gobierno de Pedro Sánchez».

Bernabé también remarcó la necesidad de «recobrar la puntualidad» de los trenes y dejar atrás «los vergonzosos y tercermundistas episodios de caos ferroviario que nos han avergonzado como país ante el mundo entero».

Además, en otra enmienda, el senador del PP pidió que se devuelva el 50% del billete si el tren se retrasa 15 minutos y el 100% si lo hace 30 minutos. «Y no a partir de media hora y hora y media, respectivamente, como nos impuso el caótico ministro Puente hace un año», detalló.

El PP también presentó propuestas referentes al nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, transporte a la demanda y mejoras del transporte rural y en los archipiélagos. Todas ellas se debatirán la semana que viene en el Pleno.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  7. 7 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Aprobada una enmienda del PP para que Renfe recupere la parada de Atocha para los trenes Murcia - Madrid

Aprobada una enmienda del PP para que Renfe recupere la parada de Atocha para los trenes Murcia - Madrid