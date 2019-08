«El apoyo a otros artistas es parte de nuestra filosofía como marca» Juan Hernández y Alejandro Sequí. / A. DURÁN / agm Juan Hernández y Alejandro Sequí, cofundadores de dry.clo SÓCRATES SÁNCHEZ Sábado, 17 agosto 2019, 10:30

Con tan solo un año de vida, la marca murciana dry.clo sorprende con sus diseños rompedores. Una apuesta por crear una tendencia que anime a otros artistas murcianos a participar en una 'movida' donde la gran beneficiada sea la propia ciudad. Juan Hernández, estudiante del doble grado de Periodismo e Información y Documentación en la Universidad de Murcia, y Alejandro Sequí, alumno de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Murcia, son los encargados de crear y distribuir sus propios diseños.

-¿Cómo surge crear una marca?

-El proyecto surgió a distancia, por Skype. Los dos teníamos interés por el mundo de la moda, así que empezamos a hacer los primeros bocetos y el 'branding' de la marca. Unos detalles que nos llevaron bastantes meses para definir nuestro estilo, la idea que iba a haber detrás, queríamos tener clara la filosofía que íbamos a tomar como seña de identidad. Fue un tiempo largo para ver qué rumbo tomábamos. Cuando nos pusimos a tope de verdad, fue cuando nos volvimos a encontrar en Murcia. La puesta en común de ideas era complicada a distancia. Sin duda la mejor forma de trabajar era codo con codo.

-¿Por qué dry.clo?

-Si somos sinceros, elegir el nombre de dry.clo fue lo más complicado de todo el proyecto. Los primeros meses nos los pasamos pensando cuál sería el nombre que íbamos a ponerle a la marca, era una decisión muy importante. Estuvimos cinco o seis meses para encontrarlo, le dimos muchas vueltas. Al principio surgió el 'dr', pero había que darle sentido, queríamos llegar a un nombre que se identificara con Murcia. Por eso, pensamos en el clima, parecido al desértico, y eso nos llevó a dry (seco en inglés) y luego pusimos el clo, una abreviatura de clothing (ropa en inglés), y todo separado por un punto.

-¿Qué aporta para que sea diferente a los demás?

-La situación que había en Murcia en el ámbito artístico estaba un poco empañada, quizás por el concepto de meme que le ha dado la gente del resto de España a la ciudad en los últimos tiempos. Bromas como 'Murcia no existe', hacen que buenos artistas no puedan destacar como deberían, y tengan que salir de aquí para dar a conocer su obra. Nosotros tenemos nuestra filosofía muy clara, apoyar a los artistas murcianos que creemos que aportan algo especial a la escena artística, que no es poco.

- El pasado miércoles estrenaron una colaboración con K1nk1...

-Sí, K1nk1 es el nombre artístico de un tatuador e ilustrador de aquí con el que hemos lanzado nuestra última camiseta. Queremos crear una retroalimentación para que la gente pueda percatarse de la calidad artística con la que cuenta toda esta ciudad.

- Cantantes como Marcelo Criminal o Soto Asa han llevado su camiseta en conciertos, ¿qué supone para ustedes?

-Es genial que artistas que admiramos por su trabajo y creemos que aportan bastante al ámbito de la música, respeten nuestro trabajo, les guste y lo compartan en sus conciertos. También hemos colaborado con otros artistas como Yana Zafiro, a la cual le pudimos hacer su estilismo para un concierto que dio hace unos meses en Sevilla.

- Después de un año de vida, ¿cuál es el próximo objetivo?

-Seguir creciendo, sobre todo avanzar tanto profesional como técnicamente. Poder trabajar con un mejor textil, sumar detalles que nos hagan seguir dando pasos para mejorar. Ahora hemos empezado a tocar el tema de los 'customs'.