La apertura de Camarillas el 21 de marzo saldará otra deuda histórica de la Región

Miras: «Con el PP en el Gobierno de la nación, hoy habría AVE»

El presidente Fernando López Miras lamentó que el entorno de las vías del tren en Murcia «sigue igual que antes» y «la única diferencia es que con el PP en el Gobierno de la nación, hoy habría AVE», informa EP. A su juicio, «con el cambio de Gobierno y con el PSOE, no va a llegar el AVE como mínimo hasta 2023, si es que llega». Consideró paradójico que exista «una Comisión de Seguimiento de un tren que no existe».Criticó que «el millón y medio de murcianos nos enteramos a través de la prensa que no va a haber AVE, como mínimo, hasta 2023, en teoría por unas excusas que se ha visto ahora que eran mentiras porque todo sigue igual que antes: el mismo muro que decían que había, la misma pasarela y el mismo corte del paso a nivel. Estoy hablando de Murcia, porque Cartagena no tiene previsto ni cuándo, ni cómo, ni por dónde; y de Lorca ya ni hablamos».