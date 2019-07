Anulan la sentenciaque condenó a un hombre por amenazas a su excompañera El hombre, que había sido sentenciado a dos meses de cárcel por un delito de amenazas, finalmente recibió una multa de 240 euros EFE Murcia Sábado, 13 julio 2019, 10:37

La Audiencia Provincial de Murcia revocó la sentencia de un juzgado de lo Penal que condenó a un hombre a dos meses de cárcel por un delito de amenazas, porque en este tipo de ilícitos no caben las formas imperfectas, por lo que no se puede castigar por las mismas si no son consumadas. La sentencia estima el recurso que presentó el acusado, cuya condena a dos meses de cárcel fue sustituida por el pago de una multa de 240 euros.

Señala la resolución que el juzgado de lo Penal declaró probado que sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento y no podía acercarse a menos de 300 metros de su expareja. Sin embargo, fue sorprendido en la puerta de la vivienda de ella cuando, en estado de embriaguez, amenazó con pegar dos tiros a su padre y le dijo que era una bruja. En la primera sentencia ya se le absolvió del delito de quebrantamiento de condena, ya que no se pudo probar que el acusado había recibido notificación del día en que comenzaba a regir la orden de alejamiento.