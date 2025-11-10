Anulan las inscripciones de las directivas de la Asociación de Ingenieros Industriales La Comunidad suprime los nombramientos de los presidentes desde enero de 2019 tras una sentencia firme

LA VERDAD Murcia Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:47

La Comunidad Autónoma ha anulado, por mandato judicial, todas las inscripciones realizadas en el Registro de Asociaciones relativas a las juntas directivas de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Región (AIIRM) desde enero de 2019. La decisión, adoptada por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y notificada el pasado día 6, ejecuta la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Murcia, que declaró nulo el proceso electoral celebrado tras la convocatoria de 2018 y todas las actuaciones derivadas de él.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2018, cuando la junta convocó elecciones internas. Dos de las tres candidaturas presentadas no cumplían los requisitos exigidos, entre ellas la del propio presidente y la de su secretario. El órgano rector decidió anular la convocatoria y abrir un nuevo proceso, lo que desencadenó una disputa interna que acabó en los tribunales.

En marzo de 2021, la justicia estimó una demanda y declaró la nulidad de la anulación de aquellas elecciones, de la convocatoria posterior y de todos los acuerdos y actos adoptados desde diciembre de 2018. La sentencia fue recurrida por la AIIRM, pero la Audiencia Provincial confirmó el fallo en julio de 2024. La resolución adquirió firmeza en septiembre. Pese a ello, la asociación no informó a sus miembros del resultado del procedimiento. Según la documentación remitida al Registro, tampoco lo hizo durante la Asamblea General celebrada el 19 de diciembre de 2024, donde únicamente se aludió de forma genérica a la existencia de un contencioso «sin recorrido».

Tras constatar que las inscripciones seguían vigentes, los demandantes acudieron nuevamente al juzgado. El pasado 10 de julio, el tribunal ordenó al Registro de Asociaciones cancelar todos los asientos afectados. La Comunidad ha ejecutado ahora esa orden, anulando la inscripción provisional de 2019, la modificación de 2020 y la proclamación de 2022.

