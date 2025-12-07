La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álex
Presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU

Antonio Nicolás Fenoll, un activista cívico con vocación de letrado de las Cortes

Desde la Primaria, el estudiante del grado de Derecho se ha afanado en la defensa del bien común y la responsabilidad social

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Su maestra de Primaria Brígida podría dar fe de la vocación de defensor del bien común que caracterizaba a Antonio Nicolás Fenoll (Alquerías, 2003) desde ... su niñez. El escolar descubrió, ojeando la agenda infantil que repartían entre los alumnos a principio de curso, un apartado donde se recogía el reglamento del colegio, los derechos y deberes del alumno, el proyecto de centro... Una información con poco tirón para sus compañeros de clase, que probablemente garabatearon esas páginas de relleno. Pero que Antonio Nicolás leyó con detenimiento, y ya informado, pasó a la acción: cuando la maestra quiso fijar un examen un día que a los alumnos no les encajaba, el escolar blandió su agenda escolar, y le reivindicó a la maestra Brígida el derecho de los estudiantes a participar en el diseño del calendario de exámenes, tal y como recogía el reglamento.

