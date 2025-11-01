Antonio Francisco Ferrández: «Aquí no se mira a otro lado con el acoso escolar; el protocolo está muy regulado»

Maestro y profesor de Secundaria, Antonio Francisco Ferrández Nortes (Murcia, 1979) ganó la plaza de Inspector de Educación a los 30 años. 'Influencer', se ha ... propuesto abrir la profesión a la sociedad y alejarla de la imagen severa, y lo hace también a través de las redes sociales.

–La figura del inspector de Educación sigue generando respeto en los centros educativos. ¿Cuáles son sus funciones?

–Están muy definidas. Nuestra misión es garantizar siempre los derechos de la comunidad educativa y especialmente los del alumnado, que es la razón de ser del sistema educativo. Además, se hace una labor de control de la actividad en los centros, de supervisión. El tercer pivote es el asesoramiento, tanto a los centros educativos como a la comunidad educativa.

–Los últimos datos del Observatorio para la Convivencia Escolar revelan que de los 645 protocolos que se abrieron por acoso en el curso 2023, solo en 64 casos se detectaron evidencias de 'bullying'. ¿Cuál es la razón de que se desechen el 90% de las denuncias?

–Hay que diferenciar qué es acoso escolar de lo que no lo es. Y para eso la clave es que haya una sensibilidad para que por lo menos se inicien los protocolos. El acoso escolar al final es un tipo de maltrato físico, psicológico, verbal, que se manifiesta muchas veces contra un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. Nosotros siempre nos movemos en base a tres principios básicos para determinar lo que es el acoso. El primero es que haya una intencionalidad; es decir, puede ser que un alumno en un momento determinado se dedique a burlarse de otro alumno porque lleva gafas y a ponerle un mote, o que realmente le esté acosando con una intencionalidad de hacer daño. Y eso va asociado a la frecuencia y la repetición, es decir, no se trata de un acto concreto, es que lo está haciendo constantemente, lo repite. El tercer parámetro es la indefensión. Ese alumno que está siendo víctima de esas situaciones, se encuentra en un momento que no se puede defender. Determinar lo que es acoso de lo que pueda ser una conducta contraria a las normas de convivencia es objeto del protocolo.

–En cualquier caso, el protocolo se abre siempre cuando un alumno o su familia denuncian...

–Nuestro protocolo se centra en la protección de la víctima. Allí hay un niño o una niña que está sufriendo, y hay que atenderlo. Ya veremos si se determina que hay acoso o no, pero ese niño está viviendo un problema y esa es la máxima prioridad. Lo que no podemos permitir es mirar hacia otro lado ni caer en el discurso fácil de que son cosas de niños. Sin olvidar nunca la prevención, que es fundamental.

–Sin embargo, la Fiscalía tramitó hasta 138 expedientes en 2024 por casos graves de acoso escolar. Los datos no cuadran...

–En ese caso, se incluyen también los casos de acoso escolar ocurridos en otros ámbitos, como las escuelas deportivas...

–El caso de Sandra Peña, la menor de Sevilla que se suicidio tras sufrir acoso, ha puesto de relieve las grietas del sistema de atención...

–Cuando se produce un hecho de esas características, al final ha fallado la sociedad completa. No podemos comparar el protocolo de acoso de Andalucía con el que tenemos en la Región, que tienen diferencias significativas. En Andalucía, cuando alguien denuncia se deja autonomía al centro para que estudie el caso. En la Región se respeta la autonomía de centro, pero están muy regulados los pasos que hay que dar. Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa denuncia un presunto acaso, la dirección del centro lo focaliza en la presunta víctima y toma una primera medida, que es estudiar si debe adoptar alguna medida de urgencia. Se nombra un equipo de intervención formado por el jefe de estudios y profesores del alumno y otros que no le dan clase. Cuando se abre ese protocolo, inmediatamente el director lo comunica y los inspectores de Educación hacen seguimiento. Se mantienen reuniones con el alumno, con los padres del alumno que está siendo víctima, los del presunto acosador y alumnos observadores a los que se garantiza el anonimato. Cuando se termina ese proceso, que está tasado en un periodo máximo de 20 días lectivos, se determina si hay o no acoso escolar. Y si no hay evidencias, tampoco se cierra en falso, porque se mantiene un seguimiento sistemático. Si se determina que hay acoso, es una falta muy grave, tipificada que, dependiendo de la gravedad, está castigada hasta con la expulsión del centro. Si el alumno es menor de 14 años, como no es imputable, se traslada a los servicios sociales municipales para que haya una intervención. Si es menor de edad, pero mayor de 14, se traslada a la Fiscalía de Menores, y si es mayor de edad, se presenta la denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, se sigue trabajando con las familias y los alumnos. El protocolo está muy regulado, aquí no se mira para otro lado.

–Da la sensación de que la ruptura generacional con los alumnos es grande, de que manejan códigos que ni siquiera conocemos...

–Evidentemente, todo evoluciona muy rápido, pero también es verdad que el profesorado de la Región está formado y se actualiza. La educación en el respeto es la vacuna contra el acoso escolar, y empieza desde el salón de casa. No tenemos que olvidar que el centro educativo es un entorno seguro. Son niños, y tenemos que saber dónde están, en qué andan, y sobre todo, qué uso hacen de internet. La escuela, el instituto, es un ensayo para la vida.

–En ocasiones las familias se quejan de que algunos concertados evitan abrir expedientes para no señalar al colegio...

–Eso hay que desmentirlo totalmente, por lo menos en la Región, porque eso es rotundamente falso. Desde la Inspección no hay diferencias entre un centro público y uno concertado, porque actúan todos a una, y la sensibilidad de los equipos directivos es muy alta. Las familias siempre pueden requerir a la Inspección de Educación, que tiene un servicio de guardia.

–Las familias se quejan en ocasiones de que no se toman en serio sus quejas...

–No nos consta que se den ese tipo de situaciones, y muchísimo menos que sean generalizadas. Las memorias de los consejos escolares, donde participa toda la comunidad educativa, tampoco lo reflejan.

–La Fiscalía alerta de que se observa que el acoso a través de redes aumenta...

–Nuestro protocolo recoge la posibilidad, de si hablamos de menores de edad, se le pida a las familias permiso para acceder a las redes de los alumnos, porque un docente no puede acceder a esas parcelas privadas. Ese es el gran problema, porque cuando un alumno es víctima de acoso escolar en un centro educativo, está todo muy controlado. El problema es lo que ocurre después.

–La prohibición de llevar al móvil al centro educativo, ¿qué efecto ha tenido?

–Ha sido una medida fantástica, toda la comunidad educativa lo entiende así. Ha mejorado la convivencia de forma importante, y también ha mejorado el rendimiento.