Un hombre observa el alivio del pantano de la Cierva, en Mula, en marzo de este año. Nacho García

La antigüedad de las presas del Segura obliga a una inversión millonaria para repararlas

La CHS interviene en los desagües de fondo y las compuertas de varias infraestructuras hídricas para no comprometer su seguridad

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:21

El paso del tiempo no perdona. Tampoco para las presas de la cuenca del Segura, cuya antigüedad ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Segura ... en los últimos cuatro años a eforzar la estructura y a reparar o cambiar elementos deteriorados cuya seguridad se podría ver comprometida. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España había alertado recientemente de que algunas infraestructuras de la demarcación levantina presentaban serios problemas en sus órganos de desagüe o en la apertura de compuertas para aliviar las presas.

