Ante el juez el detenido por el crimen machista de Librilla

Raúl Hernández Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:39

El joven de 27 años detenido por la muerte de su pareja, Ainhoa, de 19, pasará este miércoles a disposición del juzgado de Totana, según confirmaron fuentes cercanas al caso. La investigación, bajo secreto de sumario, trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen ocurrido entre el sábado y el domingo pasado en una vivienda de la calle Totana, en Librilla.

La pareja llevaba cuatro años juntos, desde que comenzaron su relación cuando Ainhoa tenía solo 15 años y aún cursaba estudios en el instituto. En los dos últimos años habían decidido convivir en el piso donde se produjo el suceso. La Guardia Civil confirmó que no existían denuncias previas ni antecedentes por malos tratos, y que ninguno de los dos figuraba en el sistema VioGén, de seguimiento y protección de víctimas de violencia machista. Ainhoa había empezado a trabajar muy joven. Dejó el instituto a los 16 años y se incorporó al bar La Bodega, en la calle Murcia, a apenas quinientos metros de su casa. Después pasó por la cafetería Nerea —donde trabajó durante las fiestas patronales— y más tarde por un restaurante vinculado a una empresa de transporte, su último empleo. «Era una chica supersimpática, amable, muy tranquila. Nunca dio un problema», recordaba el pasado lunes la propietaria de la cafetería. Según fuentes cercanas, Quique había intentado quitarse la vida hace siete meses. Por esas fechas, la relación con Ainhoa ya atravesaba un momento delicado. Hace unos días ella decidió romper con él. El pasado sábado, él acabó con la vida de su pareja asfixiándola en la vivienda e intentó suicidarse sin éxito tomándose un bote de pastillas.