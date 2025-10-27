La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo

Los vientos de Lebeche que han azotado las aguas del Mar Menor este pasado fin de semana y el mayor intercambio de agua entre la ... laguna y el mar Mediterráneo han propiciado la desaparición de la bolsa de agua anóxica que amenazaba estos pasados días a la fauna y flora del sur del ecosistema. El Instituto Español de Oceanografía (IEO-Csic), en su último informe científico sobre el estado de salud del Mar Menor, ha corroborado la «disolución y desaparición» de esa bolsa que hasta la semana pasada presentaba nulas concentraciones de oxígeno.

La estratificación de la columna de agua, con una capa salada y otra dulce a consecuencia de la llegada de más de 16 hm3 por las riadas de la dana 'Alice', «ha ido reduciéndose progresivamente hasta casi desaparecer». Los investigadores han comprobado que el sábado 25 de octubre esa masa de agua anóxica «desapareció de forma súbita» y «sorprendente» tras permanecer una semana en la cubeta sur de la laguna. Esas concentraciones aumentaron de casi 0 mg/L hasta estabilizarse entre valores entre 4 y 6 mg/L, «compatibles con la vida marina».

Respecto a la fauna, tras comprobar hace unos días la huida de la zona sur de especies que habitan en el fondo marino y de escasa capacidad de movimiento, ahora se aprecia que el riesgo de estrés y mortalidad de estos animales «ha remitido al restablecerse la concentración de oxígeno a unos valores, que aunque todavía algo bajos, son más tolerantes para los organismos marinos».

El instituto también observó una disminución general de la concentración de clorofila en toda la laguna, «aunque los valores en las zonas central y sur siguen siendo suficientemente elevados como para limitar la luz que alcanza el fondo, lo que puede afectar al crecimiento de la vegetación bentónica». En la zona centro y sur «parece haber cierta tendencia moderada de aumento», alcanzando valores máximos de hasta 4-5 mg/m3, es decir, «hasta el doble» que en el resto del Mar Menor.