Estado del Mar Menor la pasada semana, desde las playas de San Pedro. J. M. Rodriguez /AGM

La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo

El IEO afirma en su último informe que el riesgo de mortandad en la fauna «ha remitido al restablecerse la concentración de oxígeno»

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Los vientos de Lebeche que han azotado las aguas del Mar Menor este pasado fin de semana y el mayor intercambio de agua entre la ... laguna y el mar Mediterráneo han propiciado la desaparición de la bolsa de agua anóxica que amenazaba estos pasados días a la fauna y flora del sur del ecosistema. El Instituto Español de Oceanografía (IEO-Csic), en su último informe científico sobre el estado de salud del Mar Menor, ha corroborado la «disolución y desaparición» de esa bolsa que hasta la semana pasada presentaba nulas concentraciones de oxígeno.

