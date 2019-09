«En 65 años de vida nunca conocí algo así»

Hubo un tiempo, aún no demasiado lejano, en que el Segura regateaba por la huerta más que Neymar con el marcador a favor y en el que grupos de oriolanos, ante la amenaza inminente de una riada, se dejaban llegar cauce arriba hasta Alquerías o Beniel y, armados de azadones, buscaban socavar la mota al grito de «¡antes de que se ahogue mi familia se ahoga el mundo entero!». El asunto solía zanjarse con algo más que palabras con los vecinos de esas y otras cercanas pedanías que, sin querer el mal ajeno, sí velaban por el bien propio y se afanaban en rellenar y apilar sacos terreros con los que contener -siquiera fuera por unos cientos de metros, y allá se apañen otros- ese amenazante y embarrado caudal que, ayer mañana, como tantas otras ocasiones a lo largo de décadas, siglos y milenios, refulgía con la apariencia sólida de una lámina de oro viejo.

Pedro Rosa, vecino de Santa Cruz y con 55 años vividos sin apenas interrupciones en tan ribereña y murciana población, sostiene haber sido testigo, y hasta obligado protagonista, de esas y otras muchas anécdotas e historias de riadas, que no en vano dice haberlas visto de todas formas y colores. «Pero es la primera vez que veo el Segura así de lleno». Tanto como para lamer los barrotes inferiores del puente sobre el que no pocos de sus vecinos, sabedores de estar frente a un episodio histórico, se amontonan esta mañana del sábado para contemplar el monótono transcurrir de millones de litros de agua sucia bajo sus pies.

En los corrillos se intercambian informaciones por rumores -«mi hermana vive en El Siscar y anoche tuvo que refugiarse en Santomera»-, chascarrillos por bromas -«pues mi yerno tiene a las vacas con flotadores ahí por la zona de El Arenal»-, vivencias por augurios -«lo peor está por llegar, porque esta noche ha llovido mucho en Cieza y el agua viene de camino», hasta que la irrupción de tres ciclistas con datos frescos concentra fugazmente la atención general: «¡Menudo desastre hay montado en Beniel! Hay diez metros de rotura del cauce en la zona de Las Norias y Dios sabe el agua que está saliendo. ¡Eso está todo perdido!».

«No tenemos ni dónde sentarnos, ni dónde dormir, ni dónde cocinar», resume Inmaculada con sorprendente y hasta literaria precisión; la riada se ha llevado incluso el sueño de su hija de montar una peluquería

Calzados con chanclas y, en el mejor de los casos, encaramados sobre el sillín de unas bicicletas que les permiten vadear los aguazales con mayor eficacia que cualquier todoterreno, los habitantes de la 'zona cero' de las inundaciones en el término de Murcia -Llano de Brujas, Santa Cruz, Alquerías, El Raal...- y en la cercana población de Beniel transitan los embarrados caminos de la huerta bien con la desolación escrita en los rostros, bien con el gesto aliviado de quienes han visto rozarles la desdicha y han escapado milagrosamente indemnes.

Entre los primeros se cuenta Francisco Esteban, vecino del Camino Carcanón de Alquerías, que recorre sobre un lodazal la escasa distancia que separa su enlodada casa del enlodado redil en el que guarda un centenar de borregas. «¿Cuántas se te han ahogado?», le espeta su mujer, Odulia. «Siete», responde el hombre, apesadumbrado. «Y otras siete que se han salvado porque pude pescarlas y echarlas a un remolque». Cuenta que 66 años atrás nació allí mismo, en aquella infernal encrucijada que se abre entre los cauces del Segura, el Reguerón, la rambla de Tabala y las muchas escorrentías de la sierra del Garruchal, y jura «que jamás había llegado hasta aquí el agua».

Odulia asiente y confiesa, en susurros, que su marido no ha dejado de llorar desde que en sus cuadras, en su domicilio y en su cuerpo el agua alcanzó casi la altura misma del corazón. Su triste consuelo es que todavía podía haber sido peor, infinitamente peor, pues al menos sus vidas no llegaron a estar en riesgo.

«Unos vecinos sí se tuvieron que subir al tejado. Ahí estuvieron la mujer y el hombre, encaramados durante muchas horas, que los vieron mis ojos, hasta que llegaron los bomberos a rescatarlos», relata María Dolores, propietaria de una casa en esa misma zona y, como todos por allí, también afectada por la inundación.

Cuando Francisco vuelve a lamentarse por la infausta suerte de sus borregas, cuyos cuerpos arrastró el agua cualquiera sabe dónde, María Dolores le recuerda que «'al' José María se le han ahogado todos los palomos».

Un cabestrillo en el alma

A poco más de un tiro de piedra, Vicente Carrillo deambula en torno a su finca, bautizada como 'Barraca del Conejo', con el brazo izquierdo y el mismo alma en cabestrillo. «Me sorprendió la avalancha cuando trataba de poner a salvo a mis animales y me agarré a un muro para que no me arrastrara la riada, pero con la fuerza del agua se me arrancó un tendón. Ahora me tienen que operar. Lo pasé muy mal. Pensé que me llevaba el agua. Me dio un ataque de ansiedad».

Lo sacaron los bomberos del altillo en el que había hallado precario refugio. «En 65 años de vida no he conocido algo así, y eso que nací a 500 metros de aquí», se lamenta mientras lanza descalificaciones contra los responsables del trazado del AVE, que transcurre a pocos metros de su morada. «Esto es una desvergüenza de país y de políticos». Luego busca consuelo acariciando a 'Rubia', su yegua, y al imponente pastor alemán a los que, pese a todo, logró poner a salvo.

Toda la zona parece haber sido barrida por un tsunami. Vallas arrancadas, casetas destrozadas, muros desplomados, manojos de matorrales y cañas amontonados sobre unos caminos que se han transformado en ciénagas. «No encuentro la carretilla, Vicente. Y las bombonas de butano también han desaparecido», le comenta un amigo. «Pues andarán por Beniel», se permite el lujo de bromear el lugareño. A fin de cuenta, se debe de estar diciendo, la vida la conserva. Que no es magra ganancia, visto lo visto.

En la Vereda de Tabala, de infausto nombre porque el desbordamiento de esa rambla fue lo que mayor daño causó en un amplio territorio, Francisco e Inmaculada han vaciado ya su vivienda de muebles y de un gran número de enseres y acometen la titánica tarea de devolver el barro a una calle que se asemeja a un embalse. «Nos avisaron de que venía agua, pero nunca pensamos que tanta. Venía de Zabala y el Reguerón y en unos minutos nos llegaba por la cintura». Ellos y tres de sus hijos lograron acceder a la vivienda colindante merced a una cuerda que les lanzaron desde un balcón, porque de lo contrario les habría arrastrado la avenida.

Sueños que se diluyen

Ya a buen resguardo, pues la casa de sus vecinos tiene dos plantas, se dispusieron a afrontar una noche en vela de esas que a nadie se le desea, sin apenas comida y privados de luz eléctrica durante muchas horas, en la que vieron diluirse muchas de sus ilusiones y sueños. Como el de una de sus hijas, que pretendía montar allí una peluquería y a la que ahora no le quedan más que un montón de aparatos inutilizados. «No tenemos ni dónde sentarnos, ni dónde dormir, ni dónde cocinar», resume Inmaculada, con sorprendente, y hasta literaria, precisión, antes de continuar con su faena.

Las escenas se repiten de un camino a otro, de una vereda a otra, de una calle a otra, de una pedanía a otra. Las historias se acaban entremezclando y hasta confundiendo, pues todas ellas son variaciones sobre un mismo tema: familias derrengadas por el cansancio y la falta de sueño y emocionalmente destrozadas, asustadas por lo que han vivido y descorazonadas ante el enorme reto que ahora afrontan, y que paradójicamente no es otro que el de tratar de recuperar la normalidad.

«Yo tengo mucho miedo de que los cimientos de la casa puedan estar dañados, porque es mucha el agua que se acumula en el sótano», confiesa Marta, vecina de la calle Brozal del Salar de Llano de Brujas. En el anegado garaje del dúplex donde vive de alquiler se acumulan electrodomésticos, ropas y cacharros a los que ya solo les aguarda el traslado a un vertedero. Las bombas de achique, el bien más preciado en estos días tras la propia vida, trabajan sin descanso desde treinta horas atrás, con escasos resultados. Sigue siendo más el agua que entra que la que sale. Un amigo se adentra a pelo en el garaje y rescata un balón, aunque el gesto está lejos de cualquier simbolismo: lo utiliza para tratar de taponar la boca de una tubería que no deja de manar.

Encrucijada de reinos

Mari Carmen Morales, alcaldesa de Beniel, contempla junto a un puñado de sus convecinos la brecha que se ha abierto en el cauce del Segura, en la margen que vierte sobre El Raal. Estando en su pellejo, lo humano es no pararse a pensar en cómo debe estar la situación en esa pedanía, ya que bastante tiene ella con lo suyo. «Hay muchos vecinos aislados en sus casas de la huerta y les estamos acercando como podemos algunos alimentos de primera necesidad», relata. «Quizá el número de familias afectadas ronde el millar».

A la salida del pueblo, una leyenda en cerámica despide al viajero desde un muro: «Beniel, encrucijada entre dos reinos». Esa mañana, los únicos reinos que uno alcanza a vislumbrar por allí son los que conforman el agua y el barro, de un lado, y ese tan nutrido como caótico y desesperado ejército de hombres y mujeres que, sin más pertrechos que unos mochos y unas escobas, les ofrece batalla para arrojarlos de sus moradas.