«En 72 años que tengo, nunca he vivido una barbaridad como esta»

El paraje jumillano de La Celia fue uno de los más perjudicados por los efectos de la gota fría, que dañó infraestructuras y caminos, así como cosechas completas de uva, almendra y oliva. Cientos de agricultores se vieron afectados por el catastrófico temporal. Uno de ellos es Manuel López Tomás, más conocido como 'Manolo el de La Celia', que en 2015 fue nombrado Agricultor del Año por la Federación de Peñas. Lleva toda una vida dedicado a la agricultura, tiene 72 años y asegura que nunca ha vivido «una barbaridad como esta».

Una barbaridad que se vio empeorada, según relata, por el granizo que cayó en Jumilla el 14 de septiembre, cuando ya se creía pasado el temporal. «Fui a darme una vuelta ese mismo día por allí, pero no podía imaginar lo que había. Cuando llegué y vi el desastre, me dio por llorar», reconoce. Toda la zona se encuentra arrasada por las lluvias, «no se puede pasar por la carretera de Hellín a Albatana, hay zonas que no existen, ni caminos, ni ribazos, está todo junto. La verdad es que el panorama atemoriza».

Manuel lleva toda su vida dedicado al viñedo, pero su amplia experiencia no le sirve para asegurar cuándo podrán vendimiar los vecinos con explotaciones en La Celia. «Quisiéramos empezar a principios de mes, pero será cuando Dios quiera», si es que quiere, porque, además de cosechas, también cuenta que sufrieron pérdidas en mano de obra e infraestructuras. «Ahora mismo, en La Celia, estamos todos parados». El futuro es incierto para todos ellos, pero Manuel aconseja que, ante la desolación, «hay que llenarse de valor. Se vendimiará lo que haya y te la pagarán como quieran, pero hay que continuar trabajando para otro año, seguir adelante y luchar porque no te falte para comer».