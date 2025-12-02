Un año de obras para vallar la Ronda Oeste de Murcia contra el ruido
Las nuevas pantallas acústicas que se construyen entre El Puntal y Aljucer tendrán hasta 6 metros de altura en algunos puntos
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:42
La Ronda Oeste de Murcia quedará totalmente apantallada, entre El Puntal y Aljucer, para evitar y reducir el ruido del tráfico que afecta a la ... población, con muros metálicos que alcanzarán hasta los 6 metros de altura. Los trabajos, que se iniciaron recientemente, durarán hasta el segundo semestre del año que viene, informa la Demarcación de Carreteras de Estado en Murcia. Estas nuevas actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido en la Región de Murcia, en su segunda fase, se adjudicaron el pasado mes de abril.
Las obras, con un coste de 14,5 millones de euros, están financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 'Next Generation EU'. Este tramo de la autovía MU-33 -anteriormente llamada A-30- es el de mayor intensidad de tráfico de la Región, con una media de 120.000 vehículos diarios en el nudo de Espinardo. Se espera que la congestión que sufre la Ronda Oeste se pueda ver aliviada con la puesta en servicio de la totalidad del Arco Noroeste (Archena-Alcantarilla) a principios del año que viene.
Las obras que lleva a cabo el Ministerio de Transportes consisten en la instalación de pantallas acústicas entre los kilómetros 135,5 y 145. La altura de las pantallas oscilará entre los 4,5, 5 y 6 metros, en función del tipo de terreno y de su exposición al viento. Estas actuaciones forman parte de una segunda fase contra el ruido del tráfico, puesto que muchos puntos de la Ronda Oeste ya disponen de pantallas anti ruidos.
La estructura de las nuevas pantallas estará formada por perfiles metálicos separados cuatro metros entre sí, a excepción de algunos puntos en los que haya que salvar obras de fábrica y servicios, donde la separación tendrá una longitud variable. Las pantallas se cimentarán mediante pilotes de hormigón. Asimismo, en ciertas zonas será necesario la instalación de unos muros pantalla de hormigón con forma de T y de altura variable. En las zonas con puentes se montarán estructuras independientes para montar las pantallas.
El Ministerio de Transportes acometerá otras actuaciones en la Ronda Oeste, como la construcción de un cuarto carril, en dirección Cartagena, cerca del enlace con la autovía MU-30 que comunica con los polígonos industriales y Alcantarilla.
Satisfacción con cautelas por el Arco Norte
Por otra parte, el concejal de Movilidad, GestiónEconómica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, mostró ayer su satisfacción en relación al desbloqueo de otra de las grandes obras que debe ejecutar el Gobierno central en este entorno, la construcción de Arco Norte, y que vio como el Consejo de Ministros licitaba este martes su primer tramo. No obstante, no quiso lanzar el edil las campanas al vuelo respecto a la consecución de una infraestructura que «venimos demandando desde hace mucho tiempo para actuar sobre un punto conflictivo –la Ronda Oeste–, logrando que efectivamente todo ese tráfico deje de afectar a la ciudad». «Más allá de las confrontaciones, esperamos que no se trate solo de un anuncio más y que efectivamente se convierta en un compromiso firme que permita ejecutar la obra completa cuanto antes, ya que lleva mucho tiempo de retraso», concluyó el edil.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión