Construcción de la base para las pantallas anti ruidos en la Ronda Oeste, cerca del campus de Espinardo. Nacho García

Un año de obras para vallar la Ronda Oeste de Murcia contra el ruido

Las nuevas pantallas acústicas que se construyen entre El Puntal y Aljucer tendrán hasta 6 metros de altura en algunos puntos

Manuel Buitrago
Pedro Navarro

Manuel Buitrago y Pedro Navarro

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:42

Comenta

La Ronda Oeste de Murcia quedará totalmente apantallada, entre El Puntal y Aljucer, para evitar y reducir el ruido del tráfico que afecta a la ... población, con muros metálicos que alcanzarán hasta los 6 metros de altura. Los trabajos, que se iniciaron recientemente, durarán hasta el segundo semestre del año que viene, informa la Demarcación de Carreteras de Estado en Murcia. Estas nuevas actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido en la Región de Murcia, en su segunda fase, se adjudicaron el pasado mes de abril.

