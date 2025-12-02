Un año de obras para vallar la Ronda Oeste de Murcia contra el ruido

La Ronda Oeste de Murcia quedará totalmente apantallada, entre El Puntal y Aljucer, para evitar y reducir el ruido del tráfico que afecta a la ... población, con muros metálicos que alcanzarán hasta los 6 metros de altura. Los trabajos, que se iniciaron recientemente, durarán hasta el segundo semestre del año que viene, informa la Demarcación de Carreteras de Estado en Murcia. Estas nuevas actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido en la Región de Murcia, en su segunda fase, se adjudicaron el pasado mes de abril.

Las obras, con un coste de 14,5 millones de euros, están financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 'Next Generation EU'. Este tramo de la autovía MU-33 -anteriormente llamada A-30- es el de mayor intensidad de tráfico de la Región, con una media de 120.000 vehículos diarios en el nudo de Espinardo. Se espera que la congestión que sufre la Ronda Oeste se pueda ver aliviada con la puesta en servicio de la totalidad del Arco Noroeste (Archena-Alcantarilla) a principios del año que viene.

Las obras que lleva a cabo el Ministerio de Transportes consisten en la instalación de pantallas acústicas entre los kilómetros 135,5 y 145. La altura de las pantallas oscilará entre los 4,5, 5 y 6 metros, en función del tipo de terreno y de su exposición al viento. Estas actuaciones forman parte de una segunda fase contra el ruido del tráfico, puesto que muchos puntos de la Ronda Oeste ya disponen de pantallas anti ruidos.

La estructura de las nuevas pantallas estará formada por perfiles metálicos separados cuatro metros entre sí, a excepción de algunos puntos en los que haya que salvar obras de fábrica y servicios, donde la separación tendrá una longitud variable. Las pantallas se cimentarán mediante pilotes de hormigón. Asimismo, en ciertas zonas será necesario la instalación de unos muros pantalla de hormigón con forma de T y de altura variable. En las zonas con puentes se montarán estructuras independientes para montar las pantallas.

El Ministerio de Transportes acometerá otras actuaciones en la Ronda Oeste, como la construcción de un cuarto carril, en dirección Cartagena, cerca del enlace con la autovía MU-30 que comunica con los polígonos industriales y Alcantarilla.