Ángel Martínez: «La Región necesita un gran pacto para elevarse a la media nacional de riqueza»

Ángel Martínez, presidente de honor de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y ex presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, adelanta en su último libro 'La Región de Murcia, una realidad inconclusa', lo que debe ser el resultado del actual ciclo electoral: un gran pacto de todos los partidos políticos para elevar a Murcia a «la media nacional de riqueza». Un acuerdo social que «posibilite un cambio de modelo productivo con actividades de mayor valor añadido, convirtiendo a la Región de Murcia en un polo de la investigación, innovación y logística».

Sustentada sobre su realidad agroalimentaria y turística, Martínez demuestra, con un análisis de todos los datos estadísticos, que la Comunidad «también está en disposición de dar un salto hacia la economía del conocimiento, que permitiría generar el empleo que están buscando 100.000 murcianos y el bienestar para el conjunto de sus ciudadanos».

Junto a ese gran consenso social, el experto en política económica considera que «es tiempo de que tanto el Gobierno regional como el central atiendan, en función de sus competencias, los déficits que padece la Región de Murcia». Con lo que respecta al Ejecutivo autonómico, Martínez cree que «se debe poner el acento en el fomento de la iniciativa empresarial y la inversión en sectores de futuro, como información y comunicaciones, fabricación de productos informáticos, electrónicos, eléctricos, energía con el fin de atraer talento».

Entiende que la industria «es el sector que mejor encarna la modernización y transformación del tejido productivo», mientras que la financiación, el agua y las infraestructuras «constituyen, por su parte, las asignaturas pendientes del Gobierno central con Murcia», indica Martínez en su nuevo libro.

El presidente de honor de Fremm certifica que «los continuos retrasos en la realización de las infraestructuras, la injusta financiación autonómica y la falta de solución definitiva al déficit hídrico condicionaron hasta ahora su desarrollo. De fortalecerse esos tres pilares básicos, Murcia aprovecharía aún más todas las ventajas que le ofrece su estratégica situación en el Arco Mediterráneo».

Tanto el presidente de Fremm, Alfonso Hernández, como el director del Consejo Económico y Social, José Antonio Cobacho; el secretario general de Confemetal, Andrés Sánchez, y el presidente de Ferrmed, Joan Amoros, que ayudaron a Ángel Martínez a presentar su libro, coinciden en que la publicación «es infalible en su análisis y diagnóstico, pues cada afirmación se apoya en la realidad incontestable de los datos y en la experiencia y conocimientos del autor». Junto a ellos, representantes del máximo nivel del ámbito político, económico y social tampoco se perdieron los primeros pasos de 'La Región de Murcia, una realidad inconclusa'.

Así, el autor estuvo acompañado por Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo; Francisco Jiménez, delegado del Gobierno en la Región de Murcia; José María Albarracín, presidente de Croem; José Daniel Martín, secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia; Luis Martínez Sala, director Undemur; Matías Garrigós, presidente del Centro Tecnológico del Metal; Juan Antonio Muñoz, ex presidente de Fremm; José Méndez, ex alcalde de Murcia; Tomás Zamora, ex presidente de Croem, Víctor Meseguer, ex secretario general de UGT; José Luis Romero, ex secretario general de CCOO; Andrés Sánchez, secretario general de Fremm, junto con otros empresarios de la Ejecutiva del Metal y otros miembros de diferentes asociaciones empresariales y ciudadanas.