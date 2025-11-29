La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrés Pedreira, experto en protección contra incendios. CEDIDA
Director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio

Andrés Pedreira: «Es urgente sustituir fachadas combustibles en edificios sensibles como el Santa Lucía»

Un experto en protección contra incendios reclama un análisis de riesgos para «compensar al máximo» el peligro en el hospital «hasta que se pueda modificar la envolvente»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:11

El segundo incendio de la fachada del Hospital Santa Lucía en diez años, que el miércoles calcinó el exterior del bloque cinco del centro, ha ... vuelto a poner sobre la mesa el conocido riesgo que entraña la presencia de materiales combustibles en las envolventes de edificios, claves en la rápida propagación de las llamas en incendios como el del bloque de Campanar, en Valencia, en 2024; la Torre Ámbar de Madrid en 2020; o la Torre Grenfell de Londres en 2017. Para el ingeniero y director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, Andrés Pedreira, la presencia de este tipo de fachadas, que siguen acumulando incidentes relacionados con el fuego, es «de especial gravedad en centros como el Santa Lucía. Es algo que no nos podemos permitir en un hospital», advierte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  2. 2

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  3. 3 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  4. 4

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  5. 5 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  6. 6 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  7. 7

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media
  8. 8

    La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual
  9. 9 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia
  10. 10 El Ministerio pone en servicio la conexión de los carriles bici de la UMU con la Vía Verde del Noroeste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Andrés Pedreira: «Es urgente sustituir fachadas combustibles en edificios sensibles como el Santa Lucía»

Andrés Pedreira: «Es urgente sustituir fachadas combustibles en edificios sensibles como el Santa Lucía»