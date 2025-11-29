Andrés Pedreira: «Es urgente sustituir fachadas combustibles en edificios sensibles como el Santa Lucía»

El segundo incendio de la fachada del Hospital Santa Lucía en diez años, que el miércoles calcinó el exterior del bloque cinco del centro, ha ... vuelto a poner sobre la mesa el conocido riesgo que entraña la presencia de materiales combustibles en las envolventes de edificios, claves en la rápida propagación de las llamas en incendios como el del bloque de Campanar, en Valencia, en 2024; la Torre Ámbar de Madrid en 2020; o la Torre Grenfell de Londres en 2017. Para el ingeniero y director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, Andrés Pedreira, la presencia de este tipo de fachadas, que siguen acumulando incidentes relacionados con el fuego, es «de especial gravedad en centros como el Santa Lucía. Es algo que no nos podemos permitir en un hospital», advierte.

El Observatorio que dirige, creado en 2024, trata de impulsar un cambio normativo que mejore la seguridad de los edificios en caso de incendio vertical, algo que ya contempla la próxima modificación del Código Técnico de Edificación propuesta por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se encuentra en fase de información pública desde el pasado 7 de noviembre. Aunque el texto, según estima Pedreira, todavía es excesivamente permisivo.

Los sucesivos endurecimientos del Código Técnico de Edificación en España -la última, de 2019- han desterrado ya el uso en hospitales de paneles de aluminio y polietileno con características similares al modelo Larson PE de la empresa española Alucoil que cubren el Santa Lucía. Sin embargo, la normativa aún permite utilizar otros paneles con materiales combustibles que cuentan con un grado menor de contribución al fuego que estos, salvo en los centros de uso hospitalario donde la fachada tenga más de 28 metros de altura, a los que se exige un mayor grado de seguridad.

Futura normativa «El cambio que prepara el Ministerio aún permitirá estos materiales en hospitales de hasta cuatro plantas. Eso es algo inadmisible»

Contribución a las llamas

El cambio planteado ahora por el Ministerio acabará con el uso de cualquier material inflamable en fachadas de hospitales con más de 10 metros de altura, a los que requerirá recubrimientos con un nivel de reacción al fuego de tipo 'A', es decir, de nula contribución a las llamas, según la clasificación europea. «Es un paso adelante, pero nos sigue pareciendo inadmisible que la propuesta aún admita materiales que puedan arder en los hospitales de menos de cuatro plantas -señala Pedreira-. En España parece que todavía somos excesivamente tibios a la hora de regular».

El experto sitúa a España como el país con la regulación menos exigente de Europa, y subraya los avances de otros países de nuestro entorno en este sentido. El último, Rumanía, que «en mayo también cambió su regulación para hacerla más estricta, sin haber sufrido un incendio tan dramático como el que tuvimos en Valencia», afirma, un fuego en el que fallecieron 10 personas.

Cabe recordar que los paneles Larson PE usados en el Santa Lucía, que son los mismos que cubrían el edificio de Campanar, cuentan con una catalogación de reacción al fuego 'F', el nivel de seguridad más bajo dentro de la escala europea, tal como refleja un informe elaborado por el CSIC en 2015.

Prevención «La presencia de instalaciones fotovoltaicas supone un peligro añadido»

El experto urge a la elaboración de un inventario de este tipo de fachadas para poder estudiar futuras actuaciones, y reconoce que actuar ahora en inmuebles que cumplían con la normativa cuando se construyeron, como es el caso del hospital cartagenero, «es altamente costoso en términos económicos». Pero considera que «hay edificios sensibles donde actuar de forma retroactiva es crítico. No se puede tener ninguna permisividad con aquellos edificios que tienen un uso hospitalario o que están destinados a residencias de la tercera edad, por las dificultades que presentan para la evacuación».

Por ello, reclama «un análisis de riesgos en el Santa Lucía para intentar compensar al máximo los riesgos con medidas organizativas hasta que se pueda cambiar la envolvente». Dentro de estas, cita un mayor control del consumo de tabaco en las instalaciones, la prohibición de almacenar o aparcar vehículos eléctricos, como patinetes, y el control de instalaciones eléctricas en el exterior.

De hecho, considera poco adecuada la presencia de paneles fotovoltaicos en la azotea del centro. «Es evidente que generan un riesgo añadido, ya que tenemos múltiples incendios en instalaciones fotovoltaicas», subraya.