«Andamur ha experimentado una evolución muy significativa, permitiendo la creación de empleo de calidad y la atracción de talento»

Juan Diego Guillén Saura ha sido nombrado finalista de los prestigiosos premios CRC Directivos Adimur en su tercera edición.

- ¿Qué supone para usted ser finalista de unos premios prestigiosos como los de Adimur y en una categoría tan significativa como la de 'Gran Empresa'?

- Para mí es un auténtico honor. El hecho de haber sido nominado, y ahora finalista, representa un reconocimiento a mi trayectoria y al esfuerzo y dedicación que he puesto durante los últimos 18 años en contribuir al crecimiento de Andamur.

- ¿Cómo ha sido recibida la noticia en Andamur y qué supone a nivel colectivo este guiño de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia?

- En la empresa se ha recibido con gran entusiasmo. Este reconocimiento refuerza nuestro orgullo de pertenencia y contribuye tanto a la retención como a la atracción de talento, al posicionar a Andamur como una compañía referente en la que se puede desarrollar una carrera profesional sólida y con proyección.

- ¿Cómo ha evolucionado Andamur en los últimos años?

- Ha sido una transformación profunda. Andamur se ha consolidado como una empresa completamente profesionalizada, con una estructura sólida y un posicionamiento destacado en facilitar servicios al transporte en el ámbito europeo.

- ¿Qué ha aportado de diferencial al sector del transporte y cuáles son las cualidades que han convertido a Andamur en referente en un sector tan competitivo?

- Nuestro principal valor diferencial es el alto nivel de profesionalización alcanzado. Hemos orientado toda nuestra gestión hacia la atención al cliente, situándolo siempre en el centro de la estrategia empresarial. Buscamos anticiparnos y dar respuesta a las necesidades que surgen con los avances del sector, adaptándonos constantemente para ofrecer el mejor servicio posible.

- ¿A qué desafíos se enfrenta el sector y cómo los afronta Andamur?

- Efectivamente, son muchos los retos, pero hay cuatro que considero especialmente relevantes:

La concentración empresarial, con la adquisición de grupos por parte de grandes corporaciones. Esto nos obliga a adaptarnos continuamente a una nueva realidad del mercado. Tenemos que identificar cual es el nuevo arquetipo de cliente y las necesidades que tiene para adaptarnos y poder ofrecerle soluciones.

La escasez de conductores y la falta de relevo generacional. En Andamur trabajamos de forma activa en uno de nuestros ejes de sostenibilidad, el cuidado del chófer. Desarrollamos iniciativas e infraestructuras que mejoran su bienestar y calidad de vida durante las largas rutas.

La necesidad de más parkings seguros y mejor equipados. La seguridad del transportista y de la empresa de transporte es nuestra máxima prioridad.

En este sentido, hemos desarrollado una red propia de Parkings de Seguridad en España —como Andamur La Junquera, Andamur Guarromán y Andamur San Román II— certificando sus zonas de descanso bajo los más altos estándares europeos. Hemos obtenido la categoría oro del estándar europeo SSTPA (Safe and Secure Truck Parking Areas), conforme al Reglamento 2022/1012 de la Comisión Europea.

Además, Andamur San Román II cuenta también con la certificación PSR (Parking Security Requirements) de TAPA, convirtiéndose en uno de los primeros parkings con doble certificación en seguridad. Es un logro que refleja nuestro firme compromiso con la protección de los conductores y sus mercancías.

En cuanto a la seguridad en las transacciones, en Andamur trabajamos con soluciones tecnológicas avanzadas como:

airCODE, un sistema que garantiza un repostaje seguro y eficiente.

Tarjetas ProEurope con límites de seguridad y alertas antifraude para prevenir usos no autorizados.

Alertas en tiempo real ante cualquier actividad sospechosa, que aportan un nivel adicional de protección.

Sistema autónomo de activación de estaciones desde Andamur Connect.

- ¿Qué planes de expansión maneja Andamur?

- Estamos centrados en consolidar el negocio y seguir creciendo en medios, recursos, personas y resultados. Paralelamente, la digitalización y la automatización son pilares fundamentales en el desarrollo de nuevos proyectos y en la mejora continua de nuestra operativa.

- ¿Qué papel juega Andamur en el tejido económico del Valle del Guadalentín y por extensión en la Región de Murcia?

- Andamur ha experimentado una evolución empresarial muy significativa que ha permitido la creación de empleo de calidad y la atracción de talento tanto al Valle del Guadalentín como al conjunto de la Región de Murcia. Nos enorgullece contribuir al desarrollo económico y social de nuestro entorno y seguir generando oportunidades de crecimiento para las personas y las empresas de nuestra comunidad.

Ampliar Reunión en Andamur con Juan Diego Guillén.