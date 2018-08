Anand: «He aprendido a temer a Hacienda»

«He aprendido a temer a Hacienda». La frase, que bien podría haber sido pronunciada por una tonadillera o por algún futbolista de relumbrón, surgió de la boca del presunto cerebro de la 'trama Dreams', Anand M. Ch., durante el interrogatorio al que fue sometido, tras ser detenido, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, María José Boix. Con esas manifestaciones acerca del miedo que le inspira el fisco español, el empresario pretendía convencer a la magistrada de que nunca tuvo voluntad alguna de cometer un fraude. «Siempre he temido a Hacienda; me daba pánico. Por eso quiero llevar las cosas legales», sostuvo. En esa línea aseguró que nunca había utilizado facturas falsas para defraudar IVA y rechazó que se hubieran simulado operaciones comerciales. «La mercancía llega siempre desde Europa, desde Alemania. Se comprobaban los números de serie y las facturas y si estaba todo bien se liberaba la mercancía a alguna de las empresas de Miguel», señaló, en referencia a Miguel T. M., el presunto cabecilla de la red defraudatoria en la Región. «En ese momento ya era su mercancía y él se encargaba de su distribución y venta en España».

Sobre este presunto implicado murciano, Anand M. Ch. explicó que lo había conocido en una feria en Madrid y que «llevaba trabajando con él desde hacía poquito tiempo». Indicó que «Miguel me preguntaba si conocía a gente a la que se podían comprar 'tablets' y yo le dije que en España era complicado. Entonces me propuso comprar en China y me dijo que tenía un proveedor».

En una de las operaciones habrían perdido 70.000 euros, debido a que la mercancía llegó rota, y ese fracaso lo asumió el murciano de su bolsillo. «Ahí empecé a confiar en él. Comercialmente es una persona de mucha confianza», advirtió. Las firmas que controlaba Miguel T. M., indicó, eran Gogadrive, Compuchip, Oferfly, Ionass y Omega.