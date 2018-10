Del Amor exige al Ministerio que desbloquee las principales obras hidráulicas de la cuenca La rambla de Espinardo inundada en 2016 por la falta del colector norte de Murcia. / EFE El consejero denuncia la paralización de seis proyectos vitales para conseguir agua, evitar las inundaciones y regenerar el Mar Menor MANUEL BUITRAGO Sábado, 20 octubre 2018, 03:13

El gran colector de aguas pluviales de la zona norte de Murcia, las presas de las ramblas de Nogalte y Las Moreras, la ampliación de la depuradora este de Murcia, las infraestructuras hidráulicas para regenerar el Mar Menor, el aumento de la producción del agua desalada de Torrevieja y la conexión de las grandes desaladoras de Acuamed constituyen el paquete de las principales inversiones que tiene pendientes el Ministerio de Transición Ecológica en la Región de Murcia.

El consejero de Agricultura y Agua, Miguel Ángel del Amor, sostiene que el departamento de Teresa Rivera mantiene paralizada la mayor parte de estos proyectos clave para la Región, de los que nada se sabe. «Nos preocupa que no exista actividad en torno a estos proyectos. Hay mucho trabajo hecho detrás, durante estos años, y en algunos casos estaban pendientes de su licitación. No sabemos en qué fase se encuentran estas infraestructuras, y si hay dinero para llevarlas a cabo. El Ministerio de Transición Ecológica no lo aclara», manifestó a 'La Verdad'.

Pendiente Gran colector de Murcia El proyecto se terminó en julio. Pendiente de información pública. Depuradora este de Murcia Se dejó preparado el pliego para redactar el proyecto. Desaladoras El Boletín de la UE publicó en mayo la licitación del proyecto para conectar Torrevieja, Águilas y Valdelentisco. Ampliación de Torrevieja La acometida eléctrica terminó en junio. Falta el contrato de suministro. Mar Menor Pendiente la desnitrificadora del Mojón y la ampliación de la desalobradora, junto a otras obras hidráulicas. Guadalentín Presas de las ramblas de Nogalte y Las Moreras.

Del Amor señala que habló con la ministra días atrás, con motivo de la reunión del Consejo Nacional del Agua, para solicitarle que agilice las obras. «Me contestó que las directrices han cambiado y que hay que averiguar qué quiere la sociedad» en relación a las obras hidráulicas.

Con motivo de la 'gota fría' que barre estos días la franja del Mediterráneo, el consejero pone énfasis en las obras del gran colector de aguas pluviales de la zona norte de la ciudad de Murcia. «Está pendiente de salir a información pública y no se sabe nada», dijo. La redacción el proyecto finalizó en julio, con un presupuesto base de 100,8 millones de euros, incluidas las expropiaciones. Es la eterna asignatura pendiente del municipio para hacer frente a las inundaciones que sufre el norte de la ciudad de manera periódica. El interceptor tiene como finalidad derivar parte de los caudales de las ramblas Alta y Baja de Churra, Pago del Obispo, Cementerio, Espinardo y La Bernala, para descargarlos en el río Segura, en un punto situado en la pedanía de Rincón de Beniscornia, al oeste del núcleo urbano.

La interconexión de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas es otra obra de interés general, que salió publicada el pasado mes de mayo en el Boletín de la Comunidad Europea para licitar el proyecto. El consejero indicó que tampoco hay avances. Junto con esto, denuncia el retraso para la ampliar la capacidad de producción de la desaladora de Torrevieja, pese a que la obra finalizó en junio. Añade que también se dejó preparado el proyecto de ampliación de la depuradora de la zona este de Murcia. En relación al Mar Menor, los proyectos pendientes son la desnitrificadora del Mojón y la ampliación de la desalobradora; así como un protocolo de actuaciones dotado con 15 millones para infraestructuras en el entorno de la laguna.