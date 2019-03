Del Amor acusa de falta de previsión a la CHS ante la amenaza de restricciones Miguel Ángel del Amor. / Edu Botella / AGM El consejero considera una irresponsabilidad que ante la falta de lluvias se contemple esta posibilidad «cuando tenemos unos pozos de sequía que llevan 6 meses parados» AGENCIAS Murcia Jueves, 21 marzo 2019, 17:08

El consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Miguel Ángel del Amor, considera una irresponsabilidad que vayan a producirse restricciones de agua en la cuenca del río Segura «cuando tenemos unos pozos de sequía que llevan 6 meses parados y, por lo tanto, hay una falta de previsión clara por parte del organismo de Cuenca, es decir, por el presidente de la Confederación».

Del Amor respondó de esta forma al presidente de la CHS, Mario Urrea, quien señaló que el organismo de cuenca está «seriamente preocupado ante la falta de lluvias» y avanzó que en un mes convocarán a la Junta de Gobierno a fin de «revisar si esa situación se sigue manteniendo o desgraciadamente empeora», en cuyo caso, anunció, «habría que incrementar las restricciones».

A su juicio de Del Amor, según señaló este jueves, hay que abrir esos pozos de sequía porque no entendemos porque al poco de llegar se cerraron «y también tenemos otra herramienta, que es la desaladora de Torrevieja», apuntó. «No se puede hablar de aumentar esas limitaciones y culpar a la climatología cuando no hay una previsión clara», recalcó.

«Tienen que saber que la cuenca estaba en prealerta, y de hecho estamos actualmente en prealerta», añadió. «Hay que vigilar cada día, tal y como hace la Comunidad Autónoma, la situación de la cuenca», agregó.

«Si tenemos un mecanismo que se aprobó en esa prórroga, de ese Decreto de sequía, no podemos hablar de más restricciones, no podemos restringir a los agricultores más si no hemos hecho los deberes», insistió. Recordó que en Navidad se anunció que se iba a poner en marcha y no entendía cómo esos 40 hectómetros cúbicos de agua «que son fundamentales entre los pozos de sequía y lo que puede aportar Torrevieja; estaríamos hablando de más del 35 por ciento de reservas que tenía la cuenca». «No podemos pedirles a los agricultores un esfuerzo si la Confederación no lo ha hecho», concluyó.