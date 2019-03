American School of Murcia, doble titulación España-EE UU Su modelo educativo garantiza el cumplimento de los Common Core Standards de EE UU. LV Colegio privado basado en un proyecto reconocido como uno de los mejores por la OCDE EFQ. Lunes, 25 marzo 2019, 13:48

Un nuevo concepto de colegio privado de Estados Unidos abre sus puertas para el curso 2019/2020 en la pedanía de El Palmar. American School of Murcia ofrece una doble titulación por Estados Unidos y España, lo que demuestra la fortaleza de su modelo educativo al garantizar el cumplimiento de los Common Core Standards de Estados Unidos.

La propuesta educativa de American School of Murcia cuenta con un programa desarrollado por los creadores del proyecto 'Educar para Ser', reconocido por la OCDE como uno de los más relevantes a nivel mundial para el desarrollo de las habilidades de autorregulación de los niños, claves para el bienestar personal y laboral de las personas.

American School of Murcia es ya una realidad para este próximo curso 2019-2020 para los cursos de Infantil y primero de Primaria. En los sucesivos años se irán incorporando los siguientes cursos hasta completar una oferta educativa completa para Infantil, Primaria y Secundaria. Una de las premisas de este colegio es contar con un máximo de 20 niños por curso, con el objetivo de ofrecer «un proyecto educativo individualizado para cada niño y familia».

Pero las diferencias de American School of Murcia con respecto a otros centros no se reducen únicamente a la doble titulación España-EE UU o su modelo educativo reconocido por la OCDE. El centro ofrece a los niños y niñas unas actividades extraescolares a la altura de un colegio privado de primer nivel: tercer y cuarto idioma a elegir entre alemán, francés y chino, robótica, mini chefs, teatro, baile moderno, piano, ajedrez, música, artesanía, etc. Por supuesto, también ofrece otros servicios como comedor, transporte escolar, seguridad privada, aula matutina, etc.

Otro aspecto diferencial y que los padres, a buen seguro, agradecerán, es contar con la posibilidad de colegio vacacional todo el año, incluidas las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano. Además, American School of Murcia cuenta con un equipo de prestigio internacional, con docentes que tienen el inglés como idioma nativo, profesionales de apoyo e investigadores de universidades de España, Chile y Estados Unidos.

El colegio quiere invitar a todas las familias a conocer sus instalaciones y su proyecto educativo en la nueva jornada de puertas abiertas que se celebrará este próximo sábado 9 de marzo a las 11.30 horas. Los interesados pueden inscribirse mediante correo electrónico info@asmurcia.com