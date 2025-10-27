Amas de casa, un rol que solo crece en las redes sociales: el modelo tradicional está en retirada Las mujeres que se dedican a cuidar su hogar sin contraprestación económica y que no ejercen otro trabajo fuera caen en picado. La incorporación al mundo laboral, las nuevas unidades familiares y las estructuras de las generaciones más jóvenes ponen la puntilla a la figura tradicional

La figura del ama de casa tradicional de desdibuja. El sistema de cuidados y las tareas del hogar siguen soportados sobre las espaldas de las mujeres de forma abrumadora, pero cada vez son menos las que limitan su área de trabajo a la casa y la familia. El modelo tradicional está en crisis.

Las trabajadoras que sostuvieron hogares enteros durante décadas, sin incentivos económicos y escaso reconocimiento social, representan un rol en retirada. Lo revelan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que agrupa a las llamadas amas de casa en el apartado reservado a 'las personas que declaran que, sin ejercer alguna actividad económica, se dedican a cuidar de su propio hogar sin contraprestación económica alguna'.

Según los datos de la EPA, en el primer trimestre de 2002 había en España 5 millones de mujeres inactivas dedicadas a labores del hogar y 100.000 hombres. En el segundo trimestre de 2025, la EPA recoge 2,8 millones de mujeres y 414.000 hombres, marcando una clara tendencia descendente en el caso de las mujeres y levemente ascendente en el caso de los hombres. En las últimas dos décadas el número de amas de casa se ha reducido casi a la mitad.

En la Región de Murcia, los datos reflejan la misma tendencia: cuando en 2002 había más de 143.000 mujeres 'dedicadas a labores del hogar' y apenas 600 hombres, en 2025, son algo menos de 118.000 mujeres y 16.000 hombres. Estos resultados reflejan una clara tendencia decreciente, aunque algo menos pronunciada en la Región que en el resto de España. Sobre el incremento en el caso de los hombres, hay que apuntar que solo aumentan en el último tramo de edad, así que en buena parte se trata de jubilados.

El tajante descenso en el porcentaje de mujeres dedicadas a las labores del hogar es mucho más acusado en las cohortes más jóvenes, y revela el profundo cambio generacional en el perfil de las amas de casa en España desde principios de siglo. En 2002, el 50% de las amas de casa tenían entre 30 y 54 años frente al 29% en 2025, mientras que en 2025 casi un tercio de las amas de casa tienen más de 70 años, lo que evidencia que las nuevas generaciones ya no asumen ese rol tradicional.

En el caso de los hombres dedicados a los trabajos y cuidados domésticos en exclusiva, los datos también muestran cambios relevantes en los perfiles por edad. Aunque el número total en España se ha cuadruplicado (de 100.100 a 414.400) en dos décadas, también se observa un claro envejecimiento del colectivo. En 2025 los hombres adoptan el papel de 'amos de casa' cuando están cerca de la jubilación, y casi la mitad tienen más de 55 años. En 2002 predominaban en cambio los hombres jóvenes –más del 30% tenían menos de 35 años, mientras que en 2025 menos del 20% es menor de 35. Los datos revelan que se reduce la presencia de varones jóvenes, lo que indica que el rol no cuaja entre las nuevas generaciones.

El perfil del ama de casa se desdibuja, pero las mujeres siguen cargando con el peso de los cuidados y las tareas del hogar de forma predominante, en dobles y triples jornadas alejadas del reparto igualitario en algunos casos. La Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística sobre la participación en tareas domésticas refleja un claro sesgo en la distribución del trabajo doméstico, que recae en mayor medida sobre ellas.

En la Región de Murcia, una de cada dos mujeres mayores de 16 años se encarga de la gran parte de los trabajos domésticos. Apenas un 6% no participan en ellos frente al 18,5% de los hombres, el triple, que permanecen al margen de las labores del hogar. Las medias en España son similares. Los hombres jóvenes apenas avanzan posiciones, lejos de una corresponsabilidad real, y muchos directamente no participan. Frente al 47% de las mujeres que declaran encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas, apenas un 15% de los hombres dicen hacerlo.

La incorporación mayoritaria de la mujer al mercado laboral ha sido definitiva en el descenso de amas de casa al uso, pero aunque la categoría se disuelve, el peso de los cuidados sigue recayendo también sobre ellas.

La catedrática de Sociología y autora de 'La riqueza invisible del cuidado: Innovaciones necesarias en el análisis económico y sociológico', María Ángeles Durán, fue pionera en la puesta en valor de los cuidados como fuente de recursos invisibles no incorporados al análisis económico. Durán reivindica que los trabajos que se desarrollan de puertas adentro desempeñados de forma mayoritaria por las mujeres implican un gasto de tiempo y una aportación poco reconocida al Producto Interior Bruto de cualquier país.

«Las mujeres en nuestra cultura nacemos con una hipoteca sobre nuestro tiempo. Estructuralmente se expropia en beneficio de la comunidad», reclama. Entiende que los cambios sociales y económicos han ido «disolviendo» la categoría del ama de casa, pero las demandas de cuidado siguen al cargo de las mujeres de forma mayoritaria. Hasta el punto de que muchas se ven atrapadas en el 'sandwich' que forman la atención a los hijos, primero; y la asistencia a los padres, años más tarde. Con un efecto de desgaste importante, pero «también un aporte de resiliencia y de generación de redes sociales», reivindica Durán.

La capacidad de las familias para comprar cuidado y asistencia en las tareas del hogar es reducida y limitada a las rentas más altas. Quizá ese hecho explique en parte que la afiliación de personas en el Régimen del Trabajo del Hogar no haya aumentado pese al descenso de amas de casa. Resulta sorprendente el rumbo decreciente en esas altas cuando cabría esperar una tendencia creciente, al menos a un ritmo similar al total de altas de personas en la Seguridad Social. Parte de ese estancamiento podría explicarse por el alto coste que supone contratar personal doméstico en un contexto económico cada vez más exigente y precario.

El baldío fenómeno viral en redes sociales de las 'tradwives' (el término en inglés es producto de la contracción de 'traditional wife', que significa literalmente esposa tradicional) ha reavivado el debate sobre el ama de casa clásica en los últimos años, pero de forma superficial y alejada de la realidad. Inspirado en el modelo del ama de casa estadounidense de los años cincuenta y sesenta, romantizado con el mensaje de que la felicidad de la mujer responde al ideal de feminidad y dedicación al ámbito doméstico y de los cuidados, el movimiento se ha expandido en grupos de Instagram y TikTok que reivindican el rol de ama de casa como una elección empoderada frente a las exigencias e insatisfacciones del mercado de trabajo. «El fenómeno se registra entre generaciones de jóvenes que desconocen los problemas e inconvenientes que implica no cotizar a la Seguridad Social y encontrarse, después de años de trabajo para los demás, sin una pensión. Es una nueva generación que quiere dar el 'sorpasso' y caminar en la dirección contraria», reflexiona la socióloga de la Universidad de Murcia (UMU) Cristina Guirao, quien considera que la invisibilización de los trabajos en términos económicos como un «engaño patriarcal».

Al contrario que las mujeres a cargo de las tareas del hogar, las virales 'tradwives' sí monetizan su esfuerzo doméstico mediante publicidad, colaboraciones con marcas y ventas de productos digitales o libros, y han convertido su vida doméstica en un negocio.

Conocedora de la realidad del ama de casa genuina, la presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo, Juana Pérez, lleva décadas poniendo en valor el trabajo no remunerado de las mujeres de la Región en el hogar. «La estadística baja, pero los tipos de unidad familiar van cambiando y redefiniéndose», destaca.

Además de invisibilizado y no remunerado, el trabajo del ama de casa ha estado durante décadas poco reconocido socialmente. Juana Pérez reivindica no solo el reconocimiento, sino el propio término de 'ama de casa', denostado por algunos. «Es muy fácil perder el reconocimiento social que tantos años y lucha han costado», reclama Pérez, quien recuerda la precariedad económica en la que quedan las mujeres que no cuentan con otra ayuda que una pensión no contributiva en el momento de su jubilación.

«Volveré a trabajar fuera cuando crezcan mis hijos, pero en casa no paras»

Antonia Nieto ha trabajado por dos vidas. Con seis hijos y un supermercado en el que echar una mano, le han faltado horas al día para atenderlo todo: comidas, cenas, compras, limpieza, lavadoras, crianza, cuidado de mayores... «Mucho, he trabajado mucho, pero lo he hecho a gusto y bien», dice satisfecha por haberle dado a sus hijos los estudios que a ella le hubiera encantado disfrutar. «Yo no pude estudiar, y ya me hubiera gustado; pero me ha dado mucho gusto ver que mis hijas lo hacían y encontraban buenos trabajos». No se queja. Ha tenido una «buena vida», y a sus 88 años recibe encantada la visita de hijos y nietos a comer cocido. En su hogar ajustado a la estructura tradicional, el marido de Antonia, ya fallecido, trabajaba en General Electric, en La Aljorra, y llevaba el dinero a casa. La pensión de jubilación que le ha quedado es hoy su sustento.

Ampliar Antonia Nieto, de Cartagena, ha ejercido durante toda su vida de ama de casa. Pablo Sánchez / AGM

Madre de dos hijos de 6 y 3 años, Inmaculada Ballesteros, peluquera de profesión, ha decidido junto a su marido poner en suspenso por unos años su trabajo fuera de casa para dedicarse a la crianza y a la casa. «Siempre he trabajado fuera como peluquera, desde que tengo 14 años, y volveré, pero desde luego que ocupaciones en casa no me faltan». Las tareas del hogar, insiste, suponen «24 horas en activo. Limpia, recoge, compra, cocina, parque, merienda, cena, camas... cualquiera que lo haya hecho lo sabe», cuenta Inmaculada Ballesteros, quien resalta que su marido también se esfuerza en los trabajos de casa. La falta de remuneración de las tareas del hogar contraría a la peluquera y madre, quien entiende que los años y esfuerzos dedicados a la casa y los hijos no deberían quedar en blanco en la vida laboral.

Ampliar Inmaculada Ballesteros Herrera, ama de casa y madre de dos hijos pequeños. VICENTE VICÉNS / AGM

Cambio generacional

Orgullosa de los estudios y de los trabajos que sus hijos se han labrado gracias en parte a su dedicación, Ana Peña, vecina de Cieza, no movería una coma de su vida, pero intuye que si hubiera nacido unas décadas después no hubiera dedicado todos sus esfuerzos a la casa. Viuda desde hace 18 años, tampoco se queja, aunque es consciente de que, como muchas mujeres de su generación, confió su jubilación al desarrollo laboral de su marido.

Ampliar Ana María Peña Escamilla, ama de casa de Cieza, en su vivienda. Vicente Vicéns / AGM

La presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo, Juana Pérez, confía en el cambio generacional para un reparto más igualitario de tareas que, considera, comienza a vislumbrarse en las generaciones actuales. «La corresponsabilidad, la conciliación, son cuestiones que van cuajando. Pero es fundamental –reivindica– destacar el alivio al sistema sanitario y social que aportan las amas de casa, y que a nadie le interesa cuantificar».

Metodología Según estos datos, que la Encuesta de Población Activa ( EPA ) 'Personas que declaran que, sin ejercer alguna actividad económica, se dedican a cuidar su propio hogar sin contraprestación económica alguna'. Esta es la definición que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) de las personas dedicadas a labores del hogar y que registra como población inactiva a efectos laborales, las tradicionalmente llamadas 'amas de casa'. Esta categoría se utiliza para describir a personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, como el cuidado de niños o ancianos, la limpieza o la cocina, como su ocupación principal, y no reciben un salario por ello.

Reporta un error