Las amas de casa reclaman más visibilidad y dignificación laboral López Miras destaca en el encuentro regional organizado por Thader Consumo «su papel fundamental en la familia, núcleo de la sociedad»

LA VERDAD Murcia Sábado, 18 de octubre 2025, 22:50

«No está señalado en los almanaques, pero un colectivo como el nuestro lo tiene muy interiorizado». De este modo conmemora la presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, el Día Internacional de las Amas de Casa: un 9 de octubre aún no reconocido como tal en todo el mundo. Para destacar la fecha, y lo que en ella se reivindica, la Federación Murciana de Asociaciones de Consumidores organizó ayer un encuentro regional que congregó en el jardín del Malecón, en Murcia, a más de 1.200 personas, según la estimación de la organización, y a un total de 31 asociaciones e instituciones.

La presidenta de la federación Thader Consumo, Juana Pérez, explicó durante la presentación de la cita que se trata de «un día de reivindicación, para poner en valor todo ese trabajo que se hace dentro de los hogares; una labor indispensable no solo para que las casas, las familias, sigan adelante, sino también para tener cohesión social».

En términos similares se expresó ayer el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien participó en la apertura del evento y quiso mostrar su «compromiso» público con la dignificación de este colectivo, «dado su papel fundamental en la familia, que es el núcleo de la sociedad». Además, el dirigente aseguró que su ejecutivo tiene en marcha diferentes acciones de apoyo y acompañamiento, entre las que destacó las medidas de conciliación.

La jornada incluyó talleres y dinámicas sobre economía doméstica, reciclaje, igualdad, corresponsabilidad y prevención de la violencia de género.