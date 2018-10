«Amar la pintura es algo natural, que fluye y que se lleva muy dentro» Mateo Pellicer. / J. carrión / AGM El pintor Mateo Pellicer inaugura mañana una nueva exposición en la Cámara de Comercio de Murcia ANTONIO BOTÍAS Miércoles, 17 octubre 2018, 07:49

Es un apasionado de Velázquez, hasta el extremo de reproducir, con una precisión que le valió una aclamada muestra, algunas de las más célebres obras del autor. Pero también atesora otras decenas de trabajos de inspiración propia, que ya ha tenido oportunidad de exponer en diversos lugares. Ahora concluye una serie inspirada en las más populares tallas de Francisco Salzillo, pero ambientadas en diversos lugares. Su ilusión, asegura, es exponer en el palacio del Almudí, en la capital de la Región. De momento, anuncia que tiene varias muestras en marcha para los próximos meses, como la que inaugurará mañana junto a la asociación de pintores Apimur en la Cámara de Comercio de Murcia.

-¿Cuándo supo usted que amaba la pintura?

-Amar la pintura es algo natural y se lleva muy dentro. No es que haya un momento en el que se sepa o no: es algo que fluye en uno. Si dejo de pintar un tiempo, no me siento bien interiormente y eso es prueba de que la pasión es verdadera.

-¿En qué técnicas se siente más cómodo?

-Toda mi producción está basada en el óleo, aunque he experimentado con todas las técnicas. Creo que el óleo es la técnica madre, por ser la que más recursos ofrece. Prueba de ello es que en los museos de arte, la técnica predominante es la pintura al aceite.

-¿Qué proyectos lleva entre manos en la actualidad?

-Ahora estoy centrado en mi participación en algunas exposiciones colectivas. Mañana, en la Cámara de Comercio, con la asociación de pintores Apimur, estaré como autor invitado, compartiendo exposición con mi amigo Pepe Franco. En diciembre volveré a participar de forma colectiva en el Casino de Murcia con esta asociación.

-¿Continúa con su pasión hacia la obra de Velázquez?

-Velázquez y la pintura son la misma cosa. Mi aprendizaje se basa en Velázquez y él es mi escuela. La mejor forma de aprender es la experimentación, reproduciendo su obra, pero luego uno tiene que tener identidad propia y crear su obra original. Y yo lo he hecho desde siempre.

-¿Cómo busca a las musas, en qué se inspira?

-La inspiración no se busca, viene sola; pero para que surja tiene que haber ilusión y pasión. Esa es una receta que no falla. Para mí, cualquier tema o modelo es válido. La libertad para crear empieza por uno mismo, cuando no descartas ningún tema.

-¿Es la Región un buen lugar para desarrollar la pintura?

-Murcia es un escenario inmejorable geográficamente por sus paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas... En ese sentido, resulta fenomenal. Para que un artista prospere y evolucione lo principal es el respeto desde dentro del colectivo. Ese es nuestro mejor ejemplo para los que tengan el poder nos apoyen.

-¿Cuál será el motivo, paisaje o persona que le encantaría pintar?

-No es uno solo, son interminables las ideas o motivos. Me encanta el mar, la huerta, el tema religioso... Últimamente, me atraen las obras de Salzillo, pero incorporando escenarios reales para dotarlos de luz y vida. A veces suele pasar que, en composiciones sencillas, surge la esencia

.-¿Y en qué lugar le apetecería exponer su obra?

-Mi ilusión sería en el palacio del Almudí. Por ejemplo, la obra de Velázquez en la planta primera, por ser apropiada por la distancia desde donde podría admirarse. Y arriba, la obra original inspirada en Salzillo. En estos momentos cuento con trabajos suficientes para llenar cualquiera de las dos salas.