Los alumnos de Primaria tendrán que hacer de forma obligatoria las pruebas de diagnóstico Alumnos de primaria realizan la prueba de diagnóstico en una imagen de archivo. / N. García / AGM Si no asisten a clase los días en que se realizan, las completarán cuando regresen al colegio, lo que para el sindicato Sterm supone «una coacción a la objeción» FUENSANTA CARRERES Sábado, 4 mayo 2019, 03:04

Los alumnos de tercero de Primaria empezarán la semana próxima a realizar las baterías de pruebas para calibrar su nivel de adquisición de competencias. Los exámenes de diagnóstico los realizarán en las próximas semanas un total de 25.733 alumnos de los cursos de tercero y sexto de Primaria. Los primeros pondrán a prueba su grado de dominio de las habilidades, destrezas y capacidades en las competencias en comunicación lingüística de lengua castellana, en lengua inglesa y en matemáticas. Los escolares dedicarán tres jornadas (las del martes, miércoles y jueves próximo) a realizar los exámenes.

Los escolares (no todos, una muestra) que terminan la etapa de Primaria, los de sexto curso, serán evaluados de las competencias de comunicación lingüística en lengua castellana y en lengua inglesa, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología los días 14 y 15 de mayo, cuando completarán las pruebas, criticadas por los sindicatos y algunas familias.

Las fechas Tercero de Primaria Realizarán los exámenes los días 7, 8 y 9 de mayo, la próxima semana. Las completan todos los alumnos de ese nivel. Sexto de Primaria Los días 14 y 15 de mayo. Las realizan una muestra de colegios.

La Consejería de Educación ha dado este curso carácter obligatorio a los exámenes, según establece en la resolución que las regula, y que detalla que «la realización de la prueba es obligatoria para todo el alumnado de tercer curso de Primaria, así como para todo el alumnado de sexto curso de Primaria de los centros docentes incluidos en la muestra. La no asistencia del alumnado al centro educativo el día del desarrollo de la prueba será considerada como una falta de asistencia, y el alumnado que no haya asistido al centro durante alguno de los días de aplicación de las pruebas deberá realizar las pruebas una vez que se haya incorporado al centro», establece la resolución, aunque sus resultados no se tomarán en cuenta en el estudio general.

El sindicato Sterm Intersindical denunció ayer que ese nuevo carácter obligatorio de las pruebas «es una medida más de coacción para evitar la objeción de familias y el alumnado ante unas pruebas que siempre se han encontrado con el rechazo de la comunidad educativa, y que obliga a la Administración a tomar medidas tan drásticas». Las evaluaciones de diagnóstico «solo sirven para desorganizar la actividad diaria docente y generar estrés al alumnado», criticó el portavoz de Sterm, José Manuel Fernández, quien denunció que las pruebas generan «un alto grado de estrés al alumnado y distorsionan totalmente la organización de los centros durante estos días». La Consejería de Educación, por su parte, recordó que los resultados no tienen peso en el expediente del alumno.