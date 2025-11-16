Altaona Sports & Wellness Resort impulsa el nombre de Murcia en el mapa internacional del bienestar y la calidad de vida

El proyecto residencial, el más cercano al centro de Murcia, es distinguido en los GRI Global Awards 2025 (Abu Dabi) como Top 2 Global Hospitality project of the year, situándolo entre los más destacados del mundo

Altaona Sports & Wellsess Resort lidera un nuevo modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la innovación y un profundo respeto por el entorno.

El proyecto murciano Altaona Sports & Wellness Resort, desarrollado por The Art of Living in Spain, continúa consolidando el nombre de la Región de Murcia en el panorama internacional del sector inmobiliario y del bienestar. Su más reciente reconocimiento llegó en los GRI Global Awards 2025, celebrados en Abu Dabi, donde fue distinguido como Top 2 Global Hospitality project of the year, situándolo entre los proyectos residenciales más destacados del mundo.

Ampliar Julián Martínez, marketing manager de Altaona Sport & Wellness Resort recogiendo los premios European Property Awards en Londres.

Este éxito se suma a los logros obtenidos en los European Property Awards 2025, celebrados en Londres, donde Altaona fue premiado en tres categorías: Best Leisure Development in Spain, Best Real Estate Developer Website in Spain por www.taolis.com, y Best Marketing Development Strategy in Spain. Con estos galardones, el resort, el más cercano a la ciudad de Murcia, reafirma su posición como un referente internacional en diseño, sostenibilidad e innovación, y consolida la imagen de la Región de Murcia como un territorio con talento, visión y capacidad para competir con los mejores destinos residenciales de Europa.

Desde The Art of Living in Spain señalan que estos reconocimientos «ponen en valor el enorme potencial de Murcia para liderar un nuevo modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la innovación y un profundo respeto por el entorno». La compañía destaca que el objetivo de Altaona siempre ha sido «crear un lugar donde la naturaleza y la vida moderna convivan en equilibrio, ofreciendo una forma de vivir más sana, activa y conectada con la comunidad».

Ampliar Vista aérea de una de las zonas de Altaona Sports & Wellness Resort.

Ubicado a los pies de la Sierra de Carrascoy y junto al Parque Regional El Valle, Altaona Sports & Wellness Resort se extiende sobre 3,6 millones de metros cuadrados, de los cuales solo se desarrollará un 9%. Este planteamiento garantiza un equilibrio real entre espacio natural, planificación urbana y calidad de vida. El proyecto se estructura en tres áreas complementarias: Residencial (Proyectos Inmobiliarios residenciales), Apartamentos Turísticos, zona para deporte y bienestar (WOW Experience), así como un próximo hotel con apartamentos basados en la longevidad que incluirá una clínica de salud, un producto para inversores que saldrá el próximo 28 noviembre en preserva. Así, el residencial afianza su posición como espacio dedicado al bienestar, el deporte y la vida saludable.

Altaona combina arquitectura contemporánea y naturaleza para crear un entorno en el que el deporte, la salud y la relajación forman parte del día a día. Su diseño integra un campo de golf en plena naturaleza, instalaciones deportivas, centros de bienestar y espacios para el descanso, fomentando una vida activa y equilibrada.

Ampliar Altaona combina arquitectura contemporánea y naturaleza.

Más allá de su arquitectura y sus servicios, el resort promueve una filosofía que une diseño, sostenibilidad y comunidad. Es una apuesta por un estilo de vida mediterráneo que combina calidad, naturaleza y conexión humana, reflejando el espíritu de una Región que avanza con visión internacional y orgullo local.

Con estos nuevos reconocimientos, Altaona Sports & Wellness Resort refuerza la proyección de Murcia como una región abierta al mundo, capaz de competir con los principales destinos europeos y de consolidarse como un enclave donde vivir, invertir y disfrutar de una auténtica calidad de vida durante todo el año.

Ampliar Vista interior de uno de los proyectos residenciales.

Ampliar Estudio de lujo en el residencial.

Ampliar Vista exterior de una de las zonas de apartamentos con piscina circular.