El alquiler sube en la Región de Murcia un 9,3% interanual, según Idealista La Comunidas registra el sexto mayor aumento del país desde noviembre de 2024 por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y La Rioja

El precio del alquiler en la Región de Murcia ha subido un 9,3% interanual, según los datos del último informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista. De esta manera, el incremento registrado en la Comunidad desde noviembre de 2024 es el sexto mayor en el conjunto del país por detrás de los que se han producido en Madrid (12,4%), Castilla-La Mancha (11,6%), Andalucía (10,7%), Comunidad Valenciana (9,8%) y La Rioja (9,4%).

Por su parte las rentas de alquiler han crecido menos que en la Región en Baleares (9,1%), Castilla y León (8,7%), Aragón (8,5%), Canarias (7,4%), Asturias (6,9%), Cataluña (4,9%), Euskadi (4,2%), Navarra (4,1%), Extremadura (2,9%), Cantabria (4%) y Galicia (4%). El mes de noviembre se cerró con una subida interanual del precio del alquiler en España del 9,9% y se establece en 14,6 euros el metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6% con respecto al último mes.

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a noviembre del año pasado, con la única excepción de San Sebastián, donde las rentas han bajado un 0,2% durante el último año. El incremento más pronunciado es el de Ceuta, donde las expectativas de los caseros subieron un 18,7%, seguido de las subidas de Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%). Por el contrario, Huesca (1%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,1%), Pamplona (1,6%) y A Coruña (2,4%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista con la excepción de San Sebastián. El alquiler sube en Madrid (11,3%), Alicante (8,7%), Palma (7,3%), Sevilla (7,3%), Valencia (6,4%), Bilbao (3,5%), Barcelona (3,4%) y Málaga (3,4%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,8 euros/m2) y Palma (18,2 euros/m2). Les siguen San Sebastián (17,8 euros/m2), Valencia (15,6 euros/m2), Málaga (15,5 euros/m2) y Bilbao (15,2 euros/m2).

Por el contrario, Zamora (7,6 euros/m2), Ciudad Real y Lugo (7,8 euros/m2 en ambos casos) son las capitales con la renta más económica.

Incremento en 49 provincias en el último año

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-2,5%). Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Zamora (13,7%), Lugo (13%) y Guadalajara (12,5%). En la provincia de Barcelona crecieron un 4,4%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,4%. Por el contrario, Girona (0,3%), Huesca (2%), Guipúzcoa (2,6%) y Cantabria (4%) registran las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (21 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,6 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Málaga (16,6 euros/m2), Guipúzcoa (16,3 euros/m2), Las Palmas (15,4 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,8 euros/m2. Jaén (6,4 euros/m2) y Ciudad Real (7 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.