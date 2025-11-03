El alquiler en la Región de Murcia sube un 7,9% interanual en octubre Con respecto al mismo mes del año anterior, el precio por metro cuadrado llega a los 8,8 euros

El precio del alquiler subió un 7,9% en la Región de Murcia en octubre con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 8,8 euros el metro cuadrado, según el informe publicado este lunes por el portal inmobiliario Idealista. En términos trimestrales, los precios bajaron en la comunidad autónoma un 4,3%, mientras que cayeron un 1,5% en relación a septiembre. En la capital de la Región, el alquiler aumentó un 7% en términos anuales hasta establecerse en los 9,3 euros por metro cuadrado, lo que supone un 0,2% más que en septiembre y un 0,6% menos que en el anterior trimestre del ejercicio en curso.

En España, el décimo mes de 2025 cerró con una subida interanual del 10,9% y el precio se fijó en 14,5 euros el metro cuadrado, un 0,7% menos en términos trimestrales y un 0,1% más con respecto al último mes. Las rentas se incrementaron en todas las regiones españolas desde octubre del año pasado, con la Comunidad de Madrid como líder de las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%).

Por debajo de la media nacional figuraron los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunitat Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%). Por su parte, los menores incrementos en el último año se dieron en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), Euskadi (5,2%) y Galicia (5,3%).

La Comunidad de Madrid, con 21,1 euros el metro cuadrado, Baleares (19,1 euros) y Cataluña (19,1 euros) fueron las regiones con el precio más elevado, seguidas de Canarias (15,1 euros) y Euskadi (14,9 euros). En el lado opuesto se situaron Extremadura (7,2 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8 euros).

Hasta 51 capitales españolas anotaron precios superiores con respecto a octubre de 2024, con la única excepción de Huesca, donde las rentas bajaron un 1,7% durante el último año. El incremento más pronunciado fue el de Ceuta, donde las expectativas de los caseros subieron un 21,9%, seguido de Zamora (18,1%), Ciudad Real (15,1%), Teruel (13,4%) y Segovia (13,2%). Por el contrario, Pamplona (0,5%) fue la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de San Sebastián (1,2%), Girona (1,2%) y Vitoria (2,7%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país fue alcista en octubre. Además de en San Sebastián, subieron en Madrid (11,5%), Sevilla (9,7%), Valencia (7,6%), Alicante (7,4%), Palma (6%), Bilbao (5,6%), Barcelona (5,1%) y Málaga (3,8%). Barcelona continuó como la capital con los alquileres más caros con un precio de 24,3 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (23 euros) y Palma (18,2 euros).