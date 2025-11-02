Almudena Abellán: «Falta mucha altura política para ver al empresario como lo que es: un héroe»

A los días de Almudena Abellán Pérez (Jumilla, 1987) claramente les faltan horas. Además de ser la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de ... la Región (AJE), regenta su propio negocio –la consultora Ipitec, de registro de patentes y marcas– y, lo que sin duda es más importante de todo, es madre de dos criaturas de tres años y ocho meses, respectivamente. Entre toda su vorágine de vida, saca tiempo en medio de un evento de 'networking' organizado el pasado jueves por AJE en el restaurante McDonald's de Espinardo para atender a LA VERDAD y hablar de la dificultad que supone ser mujer, madre, joven y empresaria.

–Parece el triple salto mortal. ¿Cuál considera que es la más complicada de esas tres facetas?

–Pues, sin lugar a duda, la de ser madre. Al final, eso es lo más difícil porque es la mayor responsabilidad que tenemos las personas: educar en valores. La parte más difícil de una mujer, joven y empresaria es ser, además, madre. Y luego, a partir de ahí, lo más complicado es conjugar todo eso para que en un día normal, de una semana normal, de un mes normal, te acuestes con una nota media de un 5,5. Es decir, que te vayas a la cama habiendo sido un poco buena madre, un poco buena empresaria y un poco buena presidenta de asociación... Conjugar todas las parcelas es bastante complicado.

–¿Qué dificultades se encuentra como empresaria joven dentro del contexto actual del país y de la Región de Murcia?

–Dificultades hay muchas, muy diversas y de diferentes índoles. No me gusta hablar de colores políticos, pero actualmente los empresarios estamos totalmente fiscalizados por muchísimas cuestiones legislativas. La última, la más reciente, la revisión anunciada de las cuotas de los autónomos. Antes, con la legislación que se planteó sobre la reducción de la jornada laboral. Es decir, todas esas cuestiones que no decidimos nosotros de primera mano, sino que vienen impuestas por terceros son las que nos impiden centrarnos en nuestras empresas. El tejido empresarial está compuesto principalmente por micropymes, pymes y, en su inmensa mayoría, por autónomos. Se debe legislar pensando en ellos, no en grandes empresas. Los empresarios tenemos mucha valentía, mucho coraje, creemos en nuestros proyectos, creemos en nuestras ideas y trabajamos día a día por ellas. Pero a veces nos encontramos con algunas decisiones que vienen impuestas que nos terminan afectando y complicando las cosas.

–Siempre se ha dicho que los jóvenes de hoy día se inclinaban más por ser funcionarios o asalariados antes que poner en marcha su propio negocio. Sin embargo, una reciente encuesta del CES en el ámbito de la Región señalaba lo contrario, que ahora prefieren emprender. ¿Nota que ha cambiado el paradigma?

–Me preguntaron por esa encuesta que me habla y dije que es cierto y verdad, que cada vez son más los jóvenes que se quieren asomar al mundo del emprendimiento. Algo está cambiando. Pero, ahora bien, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. ¿Dónde pensamos nosotros desde AJE que puede estar la clave? Pues en adelantar el enfoque, o sea, en fomentar mucho antes de la universidad la cultura del emprendimiento. Hablarles de emprendimiento desde los institutos, para que los jóvenes, cuando enfoquen una carrera profesional o simplemente un ciclo formativo, ya vayan pensando en el autoempleo como una opción. A veces no vemos a un abogado, a un dentista o a un mecánico como un emprendedor, pero en realidad sí son empresarios, son autónomos. Entonces, tenemos que enseñarles a gestionar cualquier profesión liberal como una empresa. También debemos hablarles de líderes empresariales con valores y personas de éxito.

–Aunque se ha avanzado mucho, solo hay que mirar los consejos de administración de las empresas y las direcciones de las patronales para comprobar que, salvo excepciones como Miriam Fuertes (Cámara de Comercio), Ana Correa (Coec) y usted, los hombres siguen siendo mayoría. ¿Qué falta para romper de una vez el techo de cristal?

–Al final, llegar a puestos altos en las empresas o en otros ámbitos depende, principalmente, del talento. Si no tienes talento, no vas a llegar nunca a determinados puestos de dirección. Otro punto importante es la meritocracia. A partir de ahí, está claro que, en el caso de las mujeres, nuestro mayor freno, sin duda alguna, es la maternidad. La maternidad llega para, de alguna forma, replantearnos todos los cimientos que hemos construido en la vida a través de nuestra formación y nuestra actividad profesional. Es verdad que yo creo que en eso tenemos que aprender y ser líderes también de nosotras mismas. Y hablarnos, preguntarnos qué queremos ser. Y si queremos ser madres, pero también queremos ser directivas o emprendedoras, iniciar un diálogo con nosotras mismas para que gane nuestra capacidad de decir 'yo puedo con todo'. Voy a pasar unos años un poco difíciles, haciendo malabares, pero voy a dar el paso en frente. ¿Qué pasa? Que al final sí que es cierto que existen políticas de conciliación, deducciones fiscales que nos ayudan a sumarnos al mundo laboral, pero la mayor conciliación de la mujer empieza en el hogar, en nuestras propias casas. Tenemos que encontrar la persona con la que vamos a compartir esa maternidad, que nos acompañe en este camino, que nos dé fuerzas, que nos sume y que nos impulse. Eso es muy importante.

–¿Cuesta aún que los hombres cambien el chip y asuman la corresponsabilidad en el hogar?

–Es cierto que las mujeres tenemos una especie de chip diferente en ese sentido. Por naturaleza, por ser mamíferos o por lo que sea. Pero eso no quiere decir que no podamos entrenar la corresponsabilidad. La mujer también tiene que trabajar consigo misma. Es decir, ser consciente de que la persona con la que ha decidido ser madre es perfectamente capaz cuidar de los hijos y de gestionar las necesidades del hogar. Entonces debe tener esa misma implicación. Yo tengo que renunciar muchas veces a estar con mis niños por la tarde por salir a algún evento o por trabajo, pero es que mi marido también. Los dos estamos renunciando a cosas y construyendo juntos.

–Hablaba antes de la revisión de las cuotas de autónomos. ¿Subyace de fondo una visión del autónomo como un empresario rico por parte del Gobierno?

–Vivimos en una sociedad en la que todavía se presume que el empresario es malo por naturaleza, cuando es todo lo contrario. Habrá algunos que hagan las cosas mal, como en todo, pero la gran mayoría de empresarios, la gran mayoría de autónomos, lo único que hacen es trabajar y trabajar porque creen realmente en un sueño, que es su empresa, su proyecto. Porque creen y quieren dar estabilidad profesional y personal a sus empleados y porque quieren hacer que su región, su localidad o su nación sea un poquito mejor, con mayor bienestar. Como le he comentado antes, un panadero que se levanta todas las mañanas y hace el pan es un autónomo. Un mecánico es un autónomo, un abogado es un autónomo, un mecánico es un autónomo... En lugar de estigmatizarlos para mal, lo que tenemos que hacer es ensalzar su figura. Y creo que falta mucha altura política para ver al empresario como lo que realmente es: un héroe, una persona que trabaja por y para la sociedad. Hay que hacer mucha pedagogía, y quizás los primeros que tenemos que hacer esa pedagogía somos nosotros: los empresarios y los autónomos.

–¿Cómo afectaría a los jóvenes empresarios de su asociación una subida de las cuotas? ¿Hay preocupación entre ellos?

–Al final, como he señalado antes, todo lo que venga impuesto, supone una dificultad. Se habla de que esto va de que quien gane más, pague más. En eso estoy de acuerdo. Pero el problema está en que el que gana 600 euros, tiene que pagar 200. Y una persona que gane 600 euros y tenga cargas familiares, alquiler, luz y agua, sencillamente no puede pagar 200 euros. Al final todas estas cuestiones vienen a poner palos en las ruedas e implican más carga fiscal y mayores trabas burocráticas para que el empresario pueda trabajar. Nosotros no queremos otra cosa más que trabajar, con esfuerzo y con dedicación. Todo lo que obstaculice ese objetivo va a ser siempre desagradable para nosotros.

–¿Se está produciendo el relevo generacional en las empresas de la Región para apostar por directivos más jóvenes?

–Lo que buscan las empresas es que las personas accedan a los cargos directivos estén suficientemente preparadas. El talento. Lo que se suele hacer en algunas empresas familiares, según me comentan algunos asociados, es que la persona joven pase por todos los puestos de la compañía, para que, cuando ocupen un cargo de relevancia tengan una visión 360 de lo que es el negocio y lo que pueden aportar desde el conocimiento. Eso genera un valor añadido muy importante. Pero sí creo que se está produciendo un cambio en ese sentido, cada vez es más frecuente ver a jóvenes en puestos directivos. Ya le digo que hoy en día lo que impera, sin duda alguna, es el talento, la aptitud para trabajar de la persona que se incorpora. Lo que pasa es que los empresarios encuentran actualmente problemas en esa captación de talento. Antes, una empresa ponía una oferta de empleo y la gente se apuntaba porque quería trabajar en esa compañía. Y actualmente ocurre casi al contrario, es la empresa la que busca activamente talento. Para los jóvenes es importante encontrar una empresa que ofrezca bienestar y un proyecto ilusionante y sólido. En ese sentido, desde AJE velamos para que nuestros asociados encuentren el talento que buscan.

–Hay un debate actualmente en Europa sobre la necesidad de aumentar la productividad. ¿Cómo se se consigue eso sin que esto se convierta en China y manteniendo los derechos conquistados por los trabajadores?

–Es que cuando hablamos de aumentar la productividad no queremos decir trabajar más horas. Todo lo contrario. Productividad no quiere decir trabajar más horas y con el látigo, por supuesto que no, eso hay que desterrarlo. Ser más productivo quiere decir tratar mejor a nuestros empleados, darle más bienestar, que crean en el proyecto y se alineen con los valores de la empresa. En definitiva, que tengamos empleados felices, porque cuando una empresa tiene trabajadores contentos automáticamente va a subir la productividad. Pero lo que tampoco podemos permitir es que se imponga una medida de reducción de horas, porque determinados sectores no lo pueden soportar. Porque al final esas bajadas repercuten negativamente en los costes que el empresario tiene que pagar al trabajador. Eso es en lo que no estábamos de acuerdo. Debemos ser productivas para competir en igualdad de condiciones en un mercado global, siendo a la vez responsables con nuestro entorno y con los empleados.

«La Región está muy bien posicionada, juega las cartas que tiene que jugar»

-La Región de Murcia. ¿Cómo la ve? ¿Qué nos falta para consolidarnos como comunidad puntera en España?

La Región de Murcia está muy bien posicionada en el tema del emprendimiento y de la empresa. Tenemos ímpetu, espíritu y cohesión, y hay una fortaleza indiscutible que es que hemos sabido muy bien conectar juventud emprendedora con las empresas ya consolidadas. Por suerte, también la parte institucional nos apoya. ¿Qué debilidades? Bueno, al final es lo mismo de siempre. La falta de infraestructuras y la amenaza sobre el Trasvase Tajo-Segura, que no solo afecta al mundo del agro, sino a todos los sectores productivos. Por ejemplo, en el ámbito de la innovación, para refrigerar determinadas tecnologías de servidores también se necesita agua. Un restaurante también necesita el agua... Eso es lo que nos falta para ser una región todavía más potente.

–¿Considera que hay que cambiar el modelo productivo?

–No, yo no creo que tengamos el foco diluido ni disuelto. La Región de Murcia juega las cartas que tiene que jugar. Tenemos un sector turístico muy fuerte, un sector agro muy fuerte y somos punta de lanza en exportaciones. También contamos con unas universidades muy potentes que están fomentando el tema de las 'start-up' y la innovación tecnológica. No creo que tengamos que trabajar en sectores en los que no somos punteros porque, al final, uno brilla donde es bueno. La Región está muy bien posicionada en determinadas cuestiones, tenemos que seguir trabajándolas, sin que eso signifique no dedicarse otros sectores. Pero las puntas de lanza siempre van a ser puntas de lanza.

–¿Qué le pediría al Gobierno regional?

–Que fomente el espíritu emprendedor para que haya más empresarios, más personas que muevan el tejido productivo desde las bases. Y que incluya el emprendimiento en el aula como asignatura trasversal.

–¿Pasa por sus planes de futuro dedicarse a la política?

–Ahora mismo estoy muy centrada en mi labor como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia y en la gestión de mi empresa, desde donde creo que estoy aportando a la sociedad murciana. La vida me irá situando donde corresponda. Fuera de la presidencia y del trabajo, tengo dos proyectos maravillosos: mis dos hijos de tres años y de ocho meses.